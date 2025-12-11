Michelle Alexander sobre el ingreso de su hermano Julián a Panamericana TV: “No compito con nadie, solo conmigo misma”

Michelle Alexander sobre el ingreso de su hermano Julián a Panamericana TV. IG

La televisión peruana se prepara para grandes cambios en 2026 y uno de los movimientos más comentados es el ingreso de Julián Alexander —hermano de Michelle Alexander—como nuevo director y productor de ficciones para Panamericana TV bajo la producción ejecutiva de Susana Umbert.

En este contexto, Michelle, destacada creadora de Del Barrio Producciones, aprovechó la conferencia de prensa de 'Los otros Concha 2′ para pronunciarse sobre esta movida y reflexionar sobre la competencia creativa en la industria.

El encuentro con la prensa, realizado previo al estreno de la esperada segunda temporada de 'Los otros Concha 2′ (a emitirse el 17 de diciembre por América TV), sirvió de escenario para que Michelle Alexander no solo repase los retos de la producción, sino que también responda con sinceridad sobre los últimos movimientos de su entorno familiar en el mundo de la televisión.

Ante la consulta sobre el ingreso de su hermano Julián al equipo de Panamericana TV —donde asumirá el ambicioso reto de dirigir nuevas telenovelas para el año próximo— Michelle declaró sentirse orgullosa, dejando clara su visión sobre la sana convivencia profesional entre parientes compartiendo industria, pero en rivales de audiencia.

Tula Rodríguez regresa con ‘Los otros Concha 2’: “Ni se imaginan lo que viene”

“No compito con nadie”: Michelle Alexander responde con claridad

“La verdad, yo no compito con nadie... yo compito conmigo misma”, expresó entre risas, marcando una diferencia respecto a las discusiones públicas sobre ratings y rivalidades de productoras.

“Que Julián es mi hermano y le deseo lo mejor. Creo que todos tenemos que crecer profesionalmente. Él en Del Barrio trabaja conmigo hace años, ha sido director y ahora está apostando por un proyecto en el que es el productor principal. Me parece genial”, agregó.

La productora subrayó que aunque Julián compartió con la familia su nuevo proyecto y conversaciones con Panamericana, los detalles y el horario exacto de la producción aún no están definidos.

“No sé si competirá conmigo o no competirá conmigo, no sé en qué horario. No tengo detalles de la producción”, aclaró, enfatizando que más allá de la competencia directa, lo fundamental es sumar al crecimiento del sector.

Michelle Alexander da el salto al cine: inicia rodaje de Sobre el acantilado, su primera película como coproductora

Sobre el nombre ‘Luz de esperanza’

Uno de los temas más curiosos del encuentro fue la coincidencia en el nombre de las futuras producciones.

“Me llamó la atención que la telenovela de Julián lleve el mismo nombre, ‘Luz de esperanza’, que nosotros ya tenemos registrado. Me imagino que eso cambiará. Pero son detalles menores, el fondo es otro: todos debemos avanzar y buscar nuevas experiencias”, señaló con buen humor.

Michelle no perdió la oportunidad de destacar el dinamismo de la industria: “Vi la preventa de Panamericana por streaming, estoy atenta a todo lo que sucede, y la verdad estos detalles de nombres se corrigen con el proceso, lo importante es el proyecto que se viene y el aporte que cada uno logra hacer desde su talento”.

El arribo de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo a Panamericana TV

La llegada de Julián Alexander a Panamericana Televisión es parte de una estrategia más grande que incluye a Gisela Valcárcel y su hija Ethel Pozo, quienes se sumarán a la oferta matutina del canal.

El final del ciclo de Gisela en América TV y el inicio en Panamericana marca una renovación en la pantalla peruana y nuevos desafíos para productores y conductores de alto perfil.

Michelle Alexander se mostró optimista ante este contexto de cambios: “Mientras más producción haya, más posibilidades hay para todos. El éxito de la industria depende de la diversidad. Les deseo lo mejor, porque el crecimiento de unos puede abrir puertas para muchos”.

Magaly se ríe del look brillante de Gisela Valcárcel: “Cualquiera se pone una faja, ese vestido era un desastre”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Los nuevos proyectos para el 2026

Michelle Alexander afronta el 2026 como un año clave para la ficción y el cine peruano, consolidando su liderazgo en el prime time de América TV y apostando por nuevos contenidos en distintos formatos. Según la productora, este año realizarán tres producciones de ficción para televisión y dos películas cinematográficas que sumarán a su portafolio.

Entre los estrenos destacados figura ‘Amando a Amanda’, una cinta realizada en coproducción con Dorian Fernández, Gianella Neyra y Ani Alva. “La hemos terminado de grabar hace unas semanas y se estrena el próximo año”, adelantó Alexander, mostrando entusiasmo por este nuevo proyecto.

En el ámbito del documental, Alexander confirmó dos producciones importantes. Por un lado, se encuentra el documental sobre Susana Baca, dirigido por Josué Méndez: “Ya estamos casi por la mitad, esperamos terminar en los primeros meses de verano. Queremos llevarlo a presentar en algunos festivales”, manifestó.

Por otro lado, mencionó la realización de un documental dirigido por Hugo Coya sobre César Vega, dramaturgo nacional en situación vulnerable pese a su notable trayectoria. “Es un trabajo que está haciendo Hugo con algunos de los dramaturgos y actores más importantes de la escena nacional”, destacó.

Gianella Neyra, Ani Alva y Michelle Alexander en la primera escena de la película ‘Amando a Amanda’ . IG.