Lanzan una granada al local del exfutbolista ‘Churre’ a metros del Mall del Sur en SJM y deja cuatro heridos

Lanzan explosivo contra local de exfutbolista “Churre” en San Juan de Miraflores y deja varios heridos| América Noticias

Un artefacto explosivo fue lanzado la noche del viernes 19 de diciembre en el frontis de un local deportivo ubicado en la cuadra 7 de la avenida Pedro Miotta, a pocos metros del Mall del Sur, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

De acuerdo con testigos, el ataque ocurrió mientras se desarrollaba una actividad navideña en el establecimiento, propiedad del exfutbolista y exalcalde del distrito, Paulo Hernán Hinostroza Guzmán, conocido como ‘El Churre’. Personas a bordo de una motocicleta arrojaron el explosivo, cuya onda expansiva alcanzó a asistentes al evento y peatones que transitaban por la zona.

Explosión en local del exfutbolista 'Churre' en San Juan de Miraflores deja varios heridos| América Noticias

La explosión ocurrió en un área con alta concurrencia, donde se ubican un centro de estudios, una villa navideña y un importante centro comercial.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Miraflores acudieron al lugar para iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del atentado e identificar a los responsables.

Esto sucede en medio del estado de emergencia, e incluso el Gobierno dispuso la prórroga por 30 días adicionales a partir del 21 de diciembre de 2025, ante el incremento de homicidios, extorsiones y otros delitos.

Esta medida implica la restricción de derechos como la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito y de reunión. El control del orden interno queda en manos de la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que intervienen en las zonas de mayor riesgo utilizando herramientas de inteligencia y análisis delictivo.

Atentando deja cuatro heridos

El Ministerio de Salud informó que, frente a la explosión de un artefacto desconocido en la cuadra 7, cuatro personas fueron trasladadas de emergencia al hospital María Auxiliadora con pronóstico reservado.

Los heridos reciben atención médica especializada en los servicios de cirugía y shock trauma. La entidad sanitaria indicó que monitorea permanentemente la situación para brindar apoyo adicional si es necesario.

Comunicado del Ministerio de Salud tras la explosión en San Juan de Miraflores| Minsa

Por otro lado, el exfutbolista no ha emitido ningún comunicado al respecto para conocer si recibía amenazas previas al atentado.

Canales de ayuda

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene disponible la línea gratuita nacional 113 Salud, donde la comunidad puede consultar sobre la situación de los afectados, acceder a información oficial y solicitar apoyo en temas relacionados con emergencias de salud.

El Centro de Emergencia Mujer (CEM) ofrece apoyo psicológico y asesoría legal a víctimas, familiares y personas afectadas indirectamente por el incidente. Se puede solicitar atención comunicándose al teléfono 100, donde profesionales especializados acompañan en situaciones de crisis.

La Policía Nacional del Perú (PNP) habilita el número 105 para recibir reportes y denuncias relacionados con el atentado o información relevante para la investigación. La participación ciudadana a través de este canal puede contribuir al esclarecimiento de los hechos.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias médicas y de rescate a través del número 116. Ante situaciones que requieran asistencia inmediata frente a incendios o explosiones, este canal ofrece respuesta y auxilio en el lugar de los hechos.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) del Ministerio de Salud dispone la línea 106 para atención prehospitalaria y traslado de pacientes en situaciones críticas.