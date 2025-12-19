Balacera en chocolatada en Chicama: todo lo que se sabe del crimen de la regidora Elena Rojas

La Policía Nacional y las autoridades de La Libertad continúan con las investigaciones en torno a la balacera ocurrida en una chocolatada en Sauzal, distrito de Chicama, donde falleció una regidora y resultaron heridos varios menores.

Elena Rojas, regidora del municipio distrital de Chicama, fue atacada por un sicario que la tenía como objetivo directo. Testigos señalaron que el agresor se dirigió específicamente hacia ella, a pesar de la presencia de niños y familias en la actividad. Los responsables huyeron tras el ataque y permanecen sin identificar, detalló el mismo medio.

Los asistentes auxiliaron a la regidora y la trasladaron al centro de salud más cercano, aunque el personal médico solo certificó su fallecimiento poco después del ataque. El Ministerio de Salud (Minsa) informó mediante un comunicado que el ataque dejó también siete personas heridas, la mayoría menores de edad. De ese grupo, cinco menores fueron llevados al Hospital Regional de Trujillo mediante el Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), mientras que otros dos permanecen en el hospital de Casa Grande.

Chicama intensifica las investigaciones por el ataque en la chocolatada

Testigos presentes relataron que los atacantes ingresaron de forma sorpresiva, dispararon contra la regidora y generaron una situación de pánico entre los participantes de la actividad, en particular entre los niños y familiares presentes.

Hasta ahora, no se ha comunicado públicamente si la regidora Rojas había denunciado amenazas previas o si existían antecedentes que vincularan su labor política con un posible ataque.

Sin embargo, en un video difundido por las redes sociales, la funcionaria manifestó que no recibe amenazas, pero habrían buscado silenciarla. El caso continúa en investigación.

Balacera en chocolatada en Chicama: heridos y continúa la búsqueda de los responsables

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo expresó su pesar ante el fallecimiento de Elena Rojas Alcalde. A través de un comunicado, precisó que su personal se ha desplazado al Hospital Regional de Trujillo para acompañar a los familiares de los menores heridos y supervisar la atención médica que estos reciben.

En su intervención, informó sobre la situación de las víctimas, indicando que dos niñas y tres niños permanecen hospitalizados como consecuencia del ataque. Señalaron además que durante el traslado de los heridos, un menor fue atendido inicialmente en el Hospital II Chocope de EsSalud, donde se exigió a la madre realizar un pago anticipado de 50 soles para permitir el traslado de su hijo hacia el Hospital Regional Docente de Trujillo.

Por ello, exigió una investigación exhaustiva en EsSalud y que se determinen responsabilidades administrativas, recordando que la normativa de emergencia prioriza la atención inmediata de personas heridas, especialmente cuando se trata de menores que han sido víctimas de la violencia.

Adicionalmente, la institución indicó que una de las niñas requirió intervención quirúrgica en el Hospital Regional, y su madre se vio obligada a comprar materiales médicos fuera del establecimiento, a pesar de contar con el Seguro Integral de Salud (SIS) activo, por la falta de insumos en la farmacia hospitalaria.

Por su parte, el Gobierno Regional de La Libertad también emitió una misiva para condenar el ataque y pidió una investigación inmediata.