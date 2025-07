Elmer Schialer confirma que Perú no fue informado sobre corredor entre Brasil y China que cruzará por nuestro territorio, pero lo festeja

Canciller indicó que tienen que revisar los detalles. | Canal N

El reciente anuncio de un acuerdo entre Brasil y la compañía estatal China State Railway Group para evaluar la viabilidad de un corredor ferroviario bioceánico que pasaría por territorio peruano ha suscitado cuestionamientos. En declaraciones a la prensa, el canciller Elmer Schialer confirmó que el Gobierno de Perú no fue informado ni consultado previamente por ninguna de las partes, pero se mostró optimista por la propuesta.

“Nosotros no tenemos más detalle que ustedes. Supongo que esto es algo bilateral que ha sido acordado, repito, por China, que es un gran amigo de Brasil, pero también del Perú”, reconoció. No obstante, remarcó que no existe ninguna coordinación, comunicación formal ni invitación para que el país participe en los actuales estudios técnicos. “No hemos coordinado con los países sobre la conexión. Tenemos, digamos, la idea gruesa, que es una idea seductora, es algo importante, pero no tenemos, digamos, el detalle. Un detalle que habrá que hacerlo, como repito, con todo cuidado y prolijidad, ¿no?”, declaró.

El acuerdo, formalizado a través de un memorando de entendimiento entre el gobierno brasileño y la China State Railway Group, contempla la realización de estudios sobre la construcción de un corredor ferroviario que conecte el heartland brasileño con el Pacífico, utilizando como salida estratégica el puerto de Chancay, que cuenta con participación de capitales chinos. El objetivo del proyecto es facilitar la exportación brasileña hacia Asia, mejorar la conectividad bioceánica y reposicionar a la región en el comercio global. Sin embargo, Perú permanece al margen de las definiciones iniciales.

A pesar de no haber sido incluido en el proceso, el canciller Schialer optó por enfatizar una visión positiva frente al anuncio internacional. “Me felicito de esta noticia”, celebró, aunque reconoció que Perú solo tiene información pública y debe esperar detalles formales antes de asumir cualquier compromiso o pronunciarse oficialmente sobre su posible participación. Sostuvo que “veremos de acuerdo a nuestras capacidades y nuestros intereses cómo es que luego ha de seguir una vez que llegue a la frontera peruano-brasileña esta obra de infraestructura que habrá que ver exactamente desde el detalle”.

Uno de los principales puntos de atención para el Ejecutivo es el impacto social y ambiental de un proyecto de esta magnitud. Schialer advirtió que el eventual paso del ferrocarril por zonas sensibles, como Madre de Dios, exige extremo rigor y protección. “Si es por la región de Madre de Dios, entiendo que hay que tener sumo cuidado en una serie de áreas protegidas que son medioambientalmente muy delicadas. Esto es algo que el gobierno de la presidenta Boluarte lo tiene claramente en la mira y, si hay que hacer algo, se hará con todos los cuidados que sea necesario”, aseguró el canciller.

Frente a la expectativa en los sectores de comercio exterior, transporte y desarrollo regional, Schialer remarcó que toda definición pasará primero por análisis técnicos serios y solo se avanzará en función de los intereses y la capacidad logística de Perú. “Veremos cómo interconectar esto con nosotros”, apuntó, al tiempo que aclaró que cualquier acercamiento formal tendrá que fundarse en “estudios detallados, consensos técnicos y la evaluación profunda del impacto social y ambiental”.