Consejero de la Sunedu postulará como diputado con Alianza para el Progreso

El miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Miguel Angel Vallejos Flores, postulará a la Cámara de Diputados como invitado por Alianza para el Progreso.
Vallejos Flores, según el acta de la sesión extraordinaria de Alianza para el Progreso del 17 de diciembre pasado, irá en la lista al Senado por Lima Metropolitana con el número 6.
El documento también confirma la postulación de los abogados penalistas Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado, y Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, al Senado.
Los otros candidatos designados directamente en esta lista son Sheyla Karen Chumbile Andia, Luz Aurea Saenz Arana, Jose Antonio Mendoza Quispe, Nelly Elena Yuliana Yañez Caballero de Lopez y Julio Cesar Rivera Gonzales.
Los invitados de APP
Estos son los invitados de Alianza para el Progreso:
Senado Nacional (Distrito Electoral Único)
- 5, Juan José Santivañez Antúnez
- 7, Roberto Gamniel Vieira Portugal
- 19, Jorge Hernando Arévalo Arévalo
Parlamento Andino (Distrito Electoral Único)
- 1, Jorge Gonzales Ore
- 2, Claudia Vanesa Fuentes Lozano
Senadores por Distrito Electoral Múltiple
Amazonas
- 1, Francisco Ramos Santillán
Ayacucho
- 1, Luis Atilio Ledesma Estrada
Cajamarca
- Anamelva Mejía Cieza
Callao
- Raúl Valencia Medina
Lambayeque
- Marina Adriana Fátima Cacho Sousa Olivares
Lima Metropolitana
-María Elizabeth Jacqueline Hinostroza Pereira
Lima Provincias
- Pedro Bernal Palacios
Puno
- Yony Sonia Flores Salinas
San Martín
- Haydith del Águila Valera de Diez
Diputados por Distrito Electoral Múltiple
Ancash
- 5, Esther Ysabel Velásquez Chang
Apurímac
- 1, Percy Guillén Jiménez
Arequipa
- 2, Adolfo Erick Donayre Sarolli
Ayacucho
- 1, Óscar Ore Curo
Cajamarca
- 6, Kenneth Roger Lynch Mera
Callao
- 2, Miluska Melyna Prieto Dávila
Huancavelica
- 2, Benino Cáceres Méndez
Huánuco
- 4, Iber Iván Muñoz Villarreal
Ica
- 2, Rosa Milagritos Aldaz Zamora
Junín
- 1, José Ancco Sotomayor
- 2, Raquel Beatriz Blancas Veli
La Libertad
- 4, Lucila Marleny Carranza Lizárraga
Lambayeque
- 4, Dulia Esperanza Tafur Huamán
- 4, Elio Fernando Riera Garro
- 6, Miguel Ángel Vallejos Flores
- 7, Sheyla Karen Chumbile Andía
- 8, Luis Alejandro Vivanco Gotelli
- 9, Luz Aurea Sáenz Arana
- 10, José Antonio Mendoza Quispe
- 11, Nelly Elena Yuliana Yáñez Caballero de López
- 20, Julio César Rivera Gonzales
Lima Provincias
- 2, Yuly Karen Sheyla Calderón Sánchez
Loreto
- 4, Jorge Luis Monasi Franco
Moquegua
- 2, Mónica Jesús Ortiz Gamero
Pasco
- 1, Isaac Raúl Huamali Sánchez
Piura
- 4, Mónica Carolina Rojas Siesquén
- 6, Nancy Calle Castillo
San Martín
- 1, José Oretes Cappillo Torres
Tumbes
- 1, Ricardo Adolfo Flores Infantes
- 2, Britty Ethell López León
