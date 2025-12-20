Perú

Consejero de la Sunedu postulará como diputado con Alianza para el Progreso

Se trata de Miguel Angel Vallejos Flores, quien solicitará licencia de la Superintendencia para poder postular

Vallejos Flores va con el
Vallejos Flores va con el número 6 a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana. Foto: Congreso

El miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Miguel Angel Vallejos Flores, postulará a la Cámara de Diputados como invitado por Alianza para el Progreso.

Vallejos Flores, según el acta de la sesión extraordinaria de Alianza para el Progreso del 17 de diciembre pasado, irá en la lista al Senado por Lima Metropolitana con el número 6.

El documento también confirma la postulación de los abogados penalistas Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado, y Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, al Senado.

Los otros candidatos designados directamente en esta lista son Sheyla Karen Chumbile Andia, Luz Aurea Saenz Arana, Jose Antonio Mendoza Quispe, Nelly Elena Yuliana Yañez Caballero de Lopez y Julio Cesar Rivera Gonzales.

Los invitados de APP

Estos son los invitados de Alianza para el Progreso:

Senado Nacional (Distrito Electoral Único)

- 5, Juan José Santivañez Antúnez

- 7, Roberto Gamniel Vieira Portugal

- 19, Jorge Hernando Arévalo Arévalo

Parlamento Andino (Distrito Electoral Único)

- 1, Jorge Gonzales Ore

- 2, Claudia Vanesa Fuentes Lozano

Senadores por Distrito Electoral Múltiple

Amazonas

- 1, Francisco Ramos Santillán

Ayacucho

- 1, Luis Atilio Ledesma Estrada

Cajamarca

- Anamelva Mejía Cieza

Callao

- Raúl Valencia Medina

Lambayeque

- Marina Adriana Fátima Cacho Sousa Olivares

Lima Metropolitana

-María Elizabeth Jacqueline Hinostroza Pereira

Lima Provincias

- Pedro Bernal Palacios

Puno

- Yony Sonia Flores Salinas

San Martín

- Haydith del Águila Valera de Diez

Diputados por Distrito Electoral Múltiple

Ancash

- 5, Esther Ysabel Velásquez Chang

Apurímac

- 1, Percy Guillén Jiménez

Arequipa

- 2, Adolfo Erick Donayre Sarolli

Ayacucho

- 1, Óscar Ore Curo

Cajamarca

- 6, Kenneth Roger Lynch Mera

Callao

- 2, Miluska Melyna Prieto Dávila

Huancavelica

- 2, Benino Cáceres Méndez

Huánuco

- 4, Iber Iván Muñoz Villarreal

Ica

- 2, Rosa Milagritos Aldaz Zamora

Junín

- 1, José Ancco Sotomayor

- 2, Raquel Beatriz Blancas Veli

La Libertad

- 4, Lucila Marleny Carranza Lizárraga

Lambayeque

- 4, Dulia Esperanza Tafur Huamán

Lima Provincias

- 2, Yuly Karen Sheyla Calderón Sánchez

Loreto

- 4, Jorge Luis Monasi Franco

Moquegua

- 2, Mónica Jesús Ortiz Gamero

Pasco

- 1, Isaac Raúl Huamali Sánchez

Piura

- 4, Mónica Carolina Rojas Siesquén

- 6, Nancy Calle Castillo

San Martín

- 1, José Oretes Cappillo Torres

Tumbes

- 1, Ricardo Adolfo Flores Infantes

- 2, Britty Ethell López León

Lima Metropolitana

- 4, Elio Fernando Riera Garro

- 6, Miguel Ángel Vallejos Flores

- 7, Sheyla Karen Chumbile Andía

- 8, Luis Alejandro Vivanco Gotelli

- 9, Luz Aurea Sáenz Arana

- 10, José Antonio Mendoza Quispe

- 11, Nelly Elena Yuliana Yáñez Caballero de López

- 20, Julio César Rivera Gonzales

