ATU habilita nuevos paraderos turísticos en puntos emblemáticos del Callao: conoce cuáles son

Estas mejoras contribuyen a la revalorización del Callao como destino turístico con el objetivo de formentar el flujo de visitantes y apoyando el desarrollo económico y cultural de la provincia - Créditos: ATU.

Turistas y residentes del Callao celebran la reciente implementación de paraderos autorizados para el servicio de transporte turístico en puntos emblemáticos de la provincia. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, puso en funcionamiento tres espacios estratégicamente ubicados para facilitar el desplazamiento de visitantes hacia los principales atractivos de la zona.

Los nuevos paraderos cuentan con señalización horizontal de “Bus turístico” y postes identificatorios con placas oficiales, cumpliendo las normas establecidas para su uso.

Entre las ubicaciones se encuentran la fortaleza del Real Felipe (calle Daniel Nieto, intersección con La Mar), la Zona Monumental del Callao (jirón Manco Cápac, cuadra 1) y Caminos del Papa León XIV: parroquia Santa Rosa (avenida Marco Polo, cuadra 2).

Esta iniciativa, que suma valor al circuito turístico local, incluye dos paraderos integrados en la ruta “Caminos del Papa León XIV”, impulsada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Los pasajeros pueden verificar en línea la habilitación del vehículo y la credencial del conductor antes de iniciar su recorrido, promoviendo confianza y transparencia en el servicio turístico - Créditos: ATU.

Además de favorecer la organización de los recorridos, garantiza mayor seguridad y orden en zonas de alta afluencia, beneficiando tanto al turismo interno como a la economía de la provincia constitucional.

La entidad fiscalizadora exhorta a los usuarios a elegir únicamente medios de transporte turístico debidamente autorizados. Las unidades habilitadas cumplen exigentes requisitos técnicos, como el uso de chasis original de fábrica, presencia de botiquín, extintor, repuesto y documentos indispensables: SOAT o CAT y revisión técnica complementaria. Estas condiciones aseguran un viaje seguro y regulado para quienes se desplazan por la red de paraderos.

Por su parte, los interesados pueden consultar en línea la validez del vehículo y la acreditación del conductor antes de abordar. Para verificar la habilitación de la unidad, basta con ingresar la placa en la página web habilitada por la ATU (LINK).

Tres paraderos oficiales para buses turísticos han sido habilitados en el Callao, ubicados en puntos estratégicos como la Fortaleza Real Felipe, la Zona Monumental y la Parroquia Santa Rosa, facilitando el acceso a los principales sitios de interés - Créditos: ATU.

También es posible comprobar la credencial del conductor con su número de DNI en el portal correspondiente.

Cabe precisar que mientras la ATU regula los buses turísticos en Lima y Callao, la autorización nacional es competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Actualmente, la red metropolitana suma ya 10 paraderos habilitados en el Centro de Lima y Miraflores, 340 vehículos aptos para el servicio, 240 conductores acreditados y 183 empresas operando dentro del marco legal.

La creación de estos nuevos puntos de embarque en el Callao fortalece la imagen del destino, incrementa la confianza de los viajeros y facilita el acceso a recorridos históricos, culturales y religiosos en beneficio de todos los visitantes.

Funciones de la ATU

Planifica, regula e integra los sistemas de transporte urbano de Lima y Callao, diseñando políticas para una movilidad eficiente, sostenible y segura.

Administra las rutas, frecuencias y modalidades de transporte público, incluyendo buses, corredores complementarios, transporte turístico y servicios de taxi.

Supervisa y fiscaliza la operación de empresas y unidades de transporte, verificando el cumplimiento de estándares técnicos, ambientales y de seguridad.

Otorga habilitaciones, autorizaciones y credenciales a vehículos, operadores y conductores del transporte urbano y turístico.

Gestiona la infraestructura relacionada al transporte masivo, como terminales, estaciones, paraderos y corredores exclusivos.

Promueve la accesibilidad e inclusión, asegurando condiciones adecuadas para personas con discapacidad y grupos vulnerables.

Realiza campañas de educación vial y difusión de normas para fomentar la convivencia responsable en el espacio público.

Coordina con entidades nacionales y regionales para implementar proyectos de movilidad integral y mejoras en los sistemas de transporte existentes.