Adolescente lanza su propio panetón y arrasa en ventas: conquistó ferias navideñas en Lima, Piura y Cajamarca

Nills convirtió lo aprendido en su colegio técnico en Ganotón, un panetón saludable que ya se vende dentro y fuera de Lima.Foto: Minedu

El impulso a la formación técnica en colegios públicos peruanos está abriendo caminos antes impensados para miles de adolescentes con sueños y talento. Jóvenes como Nills Pedro Osorio Romero encuentran en el aula no solo un espacio para aprender, sino también la oportunidad de emprender y transformar su entorno desde muy temprano.

A sus 14 años, Nills ya tiene su propia historia de superación y emprendimiento: lanzó Ganotón, un panetón saludable que él mismo produce y comercializa. Aprendió el paso a paso en el taller técnico de su colegio PEIP 1209 Mariscal Toribio de Luzuriaga, en Ate, gracias al programa de Secundaria con Formación Técnica que promueve el Ministerio de Educación. Lo que empezó como una curiosidad hoy es una realidad: más de mil panetones vendidos y una red de clientes que crece en Lima y en provincias.

El caso de Nills es el reflejo de una nueva generación que, con el apoyo adecuado, demuestra que es posible emprender desde la escuela y aportar valor a la comunidad.

Cuando un adolescente se atreve a emprender

Su mamá y su papá han sido aliados clave en el proceso, acompañándolo en la venta y la distribución. También su tío panadero compartió con él secretos del oficio en su local de San Luis, inspirando la dedicación y el espíritu perfeccionista de Nills. La familia se convirtió en el primer círculo de promotores y clientes. Fue así como Ganotón empezó a llegar a ferias, mercados y hasta a ciudades como Piura y Cajamarca.

Con solo 14 años, Nills ya gestiona la producción y venta de su propio panetón, inspirando a sus compañeros a emprender. Foto: Minedu

Para Nills, más que un producto, Ganotón es una forma de demostrar que sí se puede salir adelante apostando por la innovación y la salud. “Me siento feliz de poner mi granito de arena ayudando a otros a comer mejor”, cuenta con una sonrisa que contagia optimismo.

Nills lidera su emprendimiento más allá del aula

Detrás de cada Ganotón hay trabajo en equipo, noches de amasado y el orgullo de ver cómo la gente reconoce el sabor y el esfuerzo. Nills no solo produce: gestiona pedidos, aprende a valorar costos, y se enfrenta a los desafíos de emprender siendo aún escolar. La venta inicia en casa, pero poco a poco ha pasado fronteras familiares y llegado a personas que apuestan por productos auténticos y naturales.

La experiencia de Nills ha animado a más compañeros del taller a crear sus propias recetas: panetones con cacao, maíz morado y otras fusiones que demuestran que la creatividad no tiene límites. El acompañamiento de los profesores ha sido fundamental para pulir detalles del producto y preparar al grupo para el siguiente gran paso: profesionalizar sus emprendimientos y pensar en grande.

El éxito de Ganotón ha hecho que, este año, los estudiantes produzcan juntos más de cien unidades antes de cerrar el ciclo escolar. El aula se ha transformado en una verdadera incubadora de sueños, donde cada estudiante explora su propio proyecto con la seguridad de que sus ideas pueden hacerse realidad.

El impacto de talleres equipados en la motivación estudiantil

El modelo de Formación Técnica del Ministerio de Educación brinda herramientas reales y esperanza para quienes buscan transformar su presente. Nills y sus compañeros reciben clases donde teoría y práctica van de la mano, aprendiendo no solo a manejar máquinas y recetas, sino también habilidades como liderazgo, trabajo en equipo y toma de decisiones.

La profesora Rosamaria Ávila Berrocal, guía del grupo, resalta el impacto de contar con talleres bien equipados: “Los chicos se sienten motivados porque ven que su esfuerzo se convierte en productos que la gente quiere comprar”, explica. A lo largo del año, los estudiantes han elaborado no solo panetones, sino turrones y kekes, y ya exploran estrategias de venta en redes sociales y ferias locales.

Los estudiantes egresan con doble certificación: secundaria completa y un título técnico, facilitando su inserción en el mercado laboral. Foto: Minedu

Detrás de cada logro está el respaldo de una comunidad escolar que cree en el poder del trabajo digno y de la educación como motor de cambio. La confianza que Nills ha ganado en sí mismo es compartida por sus compañeros, quienes visualizan su futuro no solo en el aula, sino también como jóvenes emprendedores y agentes de transformación.

Formación técnica en secundaria abre nuevas oportunidades

En cada producción, los estudiantes suman aprendizajes que van mucho más allá de lo técnico. Descubren que es posible combinar la educación con la construcción de un proyecto de vida, y que el aula puede ser un trampolín para el crecimiento personal y profesional. Hoy, más de 300 mil escolares en el país estudian bajo este modelo, abriendo rutas hacia la doble certificación y la posibilidad real de acceder a empleos de calidad o continuar estudios superiores.

El programa de Formación Técnica brinda a más de 300 mil escolares herramientas reales para emprender y acceder a mejores oportunidades laborales. Foto: Minedu

Para Nills, este camino le ofrece confianza para soñar con un negocio propio, seguir formándose y, quizá en el futuro, ayudar a otros jóvenes a recorrer su misma ruta. El hecho de egresar con un título secundario y otro técnico le da ventajas en un mercado laboral cada vez más retador, además de enseñarle el valor de la perseverancia y la solidaridad.

La experiencia de Ganotón es, sobre todo, una inspiración para sus compañeros y para quienes aún dudan en apostar por la formación técnica. El mensaje que deja es claro: la educación puede abrir puertas a quienes luchan y se atreven a innovar desde lo que aman.

El rol del Ministerio de Educación en el emprendimiento juvenil

El Ministerio de Educación reconoce el potencial que tiene la juventud para cambiar el país. Por eso, apuesta fuerte por una formación técnica renovada y bien conectada con las demandas sociales y del mercado. Dotar a los colegios públicos de equipos actualizados, capacitar a los docentes y acompañar a los estudiantes en sus proyectos son los pilares de este nuevo enfoque educativo.

La meta es lograr que más jóvenes peruanos no solo egresen como buenos estudiantes, sino como ciudadanos capaces de aportar soluciones y emprender desde sus propios contextos. En especialidades como Computación e Informática, Electricidad e Industria Alimentaria, miles de adolescentes encuentran hoy la confianza y los recursos para soñar en grande y hacerlo realidad.

Gracias al Ministerio de Educación, los colegios públicos cuentan con talleres equipados y docentes capacitados para potenciar el talento juvenil. Foto: Minedu

El programa no termina al acabar la secundaria: la ruta está diseñada para que quienes deseen seguir formándose accedan a CETPRO, institutos técnicos o incluso la universidad, siempre reconociendo lo aprendido. Así, el Ministerio de Educación quiere asegurar que cada historia, como la de Nills, sea solo el comienzo de un futuro de oportunidades, autonomía y cambio positivo en las comunidades.