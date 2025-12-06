Marcha en vacío del Tren Lima–Chosica: Municipalidad de Lima prepara el traslado de trenes almacenados en Lima y Callao

De acuerdo con Calambrogio, el impulso de esta marcha en vacío también responde al reciente acercamiento entre distintas entidades involucradas en el proyecto.

La Municipalidad Metropolitana de Lima se alista para ejecutar una nueva fase del proyecto Tren Lima–Chosica. La regidora metropolitana, Giuliana Calambrogio, informó que este proceso incluirá una marcha en vacío, considerada el primer gran avance técnico previo a la futura marcha blanca y a cualquier operación con pasajeros. Según explicó, los trenes que actualmente están almacenados en diferentes puntos de la ciudad serán trasladados hacia Chosica por tramos, con el fin de iniciar su revisión integral.

“El primer paso que va a haber es la marcha en vacío. Los trenes los tenemos almacenados. Una parte en el Parque La Muralla y otra parte en El Callao. Van a ser trasladados en vacío porque no tienen los fluidos hacia el patio taller en Chosica”, señaló en entrevista con el canal digital IB.

La funcionaria precisó que utilizarán un convoy para trasladar todo el material ferroviario y estimó que serían siete vagones por viaje. Una vez que los coches y locomotoras lleguen al taller en Chosica, se iniciará el mantenimiento correspondiente.

Vagón del tren Lima-Chosica se descarriló a la altura del Parque de la Muralla horas antes de su presentación. (Foto: Andina)

“(...) que puedan pasar todas las revisiones técnicas adecuadas y certificarse para una marcha blanca que nosotros esperemos se dé en el primer trimestre del próximo año”, detalló.

La autoridad municipal aseguró que existe plena disposición para concretar esta etapa, considerando que el mantenimiento previo permitirá determinar si los coches y locomotoras están en condiciones de avanzar hacia una operación inicial en 2026.

Avances políticos y técnicos

De acuerdo con Calambrogio, el impulso de esta marcha en vacío también responde al reciente acercamiento entre distintas entidades involucradas en el proyecto. Sostuvo que, pese a las diferencias políticas que han marcado los últimos meses, hoy se percibe un ambiente más favorable para coordinar acciones técnicas que permitan hacer realidad el servicio ferroviario.

“Lo interesante ahora es que más allá de los intereses políticos que han tenido atorado el país los últimos años. Hoy por hoy vemos autoridades que tienen la intención de deponer diferencias políticas en favor de la población”, afirmó.

El comentario de la funcionaria hace referencia a los enfrentamientos que sostuvo la MML con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el inicio de operaciones del tren. Durante la gestión de Rafael López Aliaga en la alcaldía y de César Sandoval en el MTC, el proyecto se postergó y no obtuvo luz verde para avanzar.

Ahora, con Renzo Reggiardo en la Municipalidad de Lima y José Jerí en la presidencia, las discrepancias parecen haberse resuelto. A ello se suma que ProInversión asumió la asesoría técnica del proyecto.

Las pruebas sin pasajeros

La expectativa por la próxima marcha en vacío se suma a los trabajos que la Municipalidad de Lima ya venía realizando en semanas anteriores. Según informó el alcalde Renzo Reggiardo, las primeras pruebas técnicas comenzaron con recorridos sin pasajeros entre Monserrate, el Parque de la Muralla y Chosica, utilizando los trenes donados por la empresa estadounidense Caltrain.

“Puedo anunciar también que en las próximas horas o en los próximos días vamos a hacer un primer traslado hasta Chosica, para ver cómo está funcionando el tren, en qué condiciones se encuentra y corregir lo que haya que corregir, si fuera el caso”, declaró el burgomaestre.

Reggiardo adelantó que estos ensayos permitirán evaluar con mayor precisión el estado mecánico de los equipos, lo que será fundamental para definir la fecha definitiva de operación.

Aunque evitó comprometerse con un calendario exacto, reiteró que se está trabajando para que el servicio pueda ponerse en marcha “tal vez en el primer trimestre del próximo año”, siempre que las evaluaciones sean favorables.