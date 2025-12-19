La incansable lucha de Jessica Madueño para lograr que Guillermo Dávila reconozca a Vasco como su hijo

Jessica Madueño y la lucha incansable por su hijo. Univisión

Durante más de dos décadas, Jessica Madueño, fallecida el 22 de noviembre, encarnó una batalla persistente en los medios y en la justicia peruana para lograr que Guillermo Dávila reconociera a Vasco Madueño como su hijo. El caso, seguido de cerca por la prensa local e internacional, expuso disputas legales, acusaciones cruzadas y profundas huellas emocionales tanto para la madre como para el joven. Sólo tras una prueba de ADN, el cantante venezolano finalmente confirmó su paternidad biológica, cerrando uno de los capítulos familiares más debatidos del espectáculo en América Latina.

La historia comenzó a mediados de la década de 1990, cuando Jessica Madueño conoció a Guillermo Dávila durante una visita del artista a Perú. La relación terminó de forma abrupta cuando Dávila retornó a su país, según relató Jessica en el programa El Francotirador conducido por Jaime Bayly. Allí mencionó que el cantante ya no tuvo contacto con ella tras enterarse de la noticia del embarazo.

“Cuando le comuniqué que estaba embarazada, sugirió que interrumpiera el embarazo. Desde entonces cortó toda comunicación”, declaró entonces Madueño. Estas revelaciones, recogidas en sucesivas entrevistas, marcaron el accionar legal y mediático de la madre de Vasco.

Procesos judiciales

La búsqueda de reconocimiento por parte de Guillermo Dávila no sólo se dio en lo personal, sino también en tribunales. En 2005, Jessica Madueño inició dos procesos judiciales en Perú y Venezuela: uno para exigir pensión alimenticia y otro para la filiación legal. Según argumentó en entrevista con El Francotirador, la finalidad nunca fue económica: “Lo importante era que mi hijo tuviera el derecho a su identidad y al apellido de su padre”, enfatizó. El tiempo y la burocracia dificultaron el avance del caso, que estuvo detenido durante años.

Jessica Madueño y la incansable lucha por la identidad de su hijo.

La controversia pública se agudizó por las constantes negativas y declaraciones polémicas del cantante venezolano. En diálogo con Univisión, canal que también tuvo a Jessica Madueño como entrevistada; Guillermo Dávila afirmó que la concepción de Vasco fue “un accidente” y se negó a reconocer una paternidad antes de contar con un análisis científico concluyente.

Más adelante, el cantante admitió que la exposición mediática afectó su decisión y reconoció haber sentido temor e inseguridad para afrontar la situación. La acusación de una posible extorsión y las largas demoras en asumir la paternidad extendieron el conflicto durante años, bajo la mirada crítica de la opinión pública y la prensa del espectáculo.

ADN confirma paternidad

La demanda de prueba de paternidad fue finalmente aceptada como única vía para aclarar los hechos. Con el transcurso del tiempo y la mayoría de edad de Vasco, cambió el escenario: ahora el joven ya podía decidir por sí mismo. El proceso se reactivó cuando Guillermo Dávila regresó a Perú en 2020 como parte del programa televisivo La Voz Perú. La presión mediática y la insistencia de Jessica Madueño y su hijo intensificaron el pedido de una prueba de ADN, mientras Vasco, ya dedicado a la música, expresaba reticencia y desconfianza ante las invitaciones abiertas de su padre biológico.

Vasco Madueño comunicó la muerte de su madre Jessica.

En medio de tensiones públicas, Vasco Madueño aceptó someterse a la prueba genética. Semanas más tarde, Guillermo Dávila anunció que el resultado del análisis era positivo y que, en consecuencia, reconocía formalmente su paternidad sobre Vasco.

El anuncio se realizó a través de un video difundido en las redes sociales del cantante, donde Dávila se mostró dispuesto a “recuperar el tiempo perdido” y reconstruir la relación con su hijo. “Hoy puedo decir que soy el papá de Vasco, luego de realizar las pruebas de ADN por voluntad propia, el resultado es positivo”, declaró públicamente.

Luego de ello, la dura batalla de Jessica Madueño recibió un reconocimiento social por su perseverancia y por mantener visible el reclamo, incluso ante críticas y estigmatizaciones. A lo largo del procedimiento legal, reiteró ante los medios que nunca buscó compensaciones económicas, sino seguridad emocional y jurídica para Vasco. La confirmación de la paternidad, aunque ocurrió recién cuando Vasco alcanzó la mayoría de edad, otorgó finalmente el legítimo apellido y respuesta al reclamo sostenido durante más de veinte años.

Vasco Madueño tiene una mejor relación con su padre hoy ern día, gracias a los esfuerzos de Jessica Madueño.