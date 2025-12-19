Perú

La incansable lucha de Jessica Madueño para lograr que Guillermo Dávila reconozca a Vasco como su hijo

Durante más de dos décadas, Jessica Madueño lideró una batalla legal y mediática para que el cantante venezolano aceptara su paternidad. El resultado positivo de la prueba de ADN permitió a Vasco acceder finalmente al apellido de su padre

Guardar
Jessica Madueño y la lucha incansable por su hijo. Univisión

Durante más de dos décadas, Jessica Madueño, fallecida el 22 de noviembre, encarnó una batalla persistente en los medios y en la justicia peruana para lograr que Guillermo Dávila reconociera a Vasco Madueño como su hijo. El caso, seguido de cerca por la prensa local e internacional, expuso disputas legales, acusaciones cruzadas y profundas huellas emocionales tanto para la madre como para el joven. Sólo tras una prueba de ADN, el cantante venezolano finalmente confirmó su paternidad biológica, cerrando uno de los capítulos familiares más debatidos del espectáculo en América Latina.

La historia comenzó a mediados de la década de 1990, cuando Jessica Madueño conoció a Guillermo Dávila durante una visita del artista a Perú. La relación terminó de forma abrupta cuando Dávila retornó a su país, según relató Jessica en el programa El Francotirador conducido por Jaime Bayly. Allí mencionó que el cantante ya no tuvo contacto con ella tras enterarse de la noticia del embarazo.

Cuando le comuniqué que estaba embarazada, sugirió que interrumpiera el embarazo. Desde entonces cortó toda comunicación”, declaró entonces Madueño. Estas revelaciones, recogidas en sucesivas entrevistas, marcaron el accionar legal y mediático de la madre de Vasco.

Procesos judiciales

La búsqueda de reconocimiento por parte de Guillermo Dávila no sólo se dio en lo personal, sino también en tribunales. En 2005, Jessica Madueño inició dos procesos judiciales en Perú y Venezuela: uno para exigir pensión alimenticia y otro para la filiación legal. Según argumentó en entrevista con El Francotirador, la finalidad nunca fue económica: “Lo importante era que mi hijo tuviera el derecho a su identidad y al apellido de su padre”, enfatizó. El tiempo y la burocracia dificultaron el avance del caso, que estuvo detenido durante años.

Jessica Madueño y la incansable
Jessica Madueño y la incansable lucha por la identidad de su hijo.

La controversia pública se agudizó por las constantes negativas y declaraciones polémicas del cantante venezolano. En diálogo con Univisión, canal que también tuvo a Jessica Madueño como entrevistada; Guillermo Dávila afirmó que la concepción de Vasco fue “un accidente” y se negó a reconocer una paternidad antes de contar con un análisis científico concluyente.

Más adelante, el cantante admitió que la exposición mediática afectó su decisión y reconoció haber sentido temor e inseguridad para afrontar la situación. La acusación de una posible extorsión y las largas demoras en asumir la paternidad extendieron el conflicto durante años, bajo la mirada crítica de la opinión pública y la prensa del espectáculo.

ADN confirma paternidad

La demanda de prueba de paternidad fue finalmente aceptada como única vía para aclarar los hechos. Con el transcurso del tiempo y la mayoría de edad de Vasco, cambió el escenario: ahora el joven ya podía decidir por sí mismo. El proceso se reactivó cuando Guillermo Dávila regresó a Perú en 2020 como parte del programa televisivo La Voz Perú. La presión mediática y la insistencia de Jessica Madueño y su hijo intensificaron el pedido de una prueba de ADN, mientras Vasco, ya dedicado a la música, expresaba reticencia y desconfianza ante las invitaciones abiertas de su padre biológico.

Vasco Madueño comunicó la muerte
Vasco Madueño comunicó la muerte de su madre Jessica.

En medio de tensiones públicas, Vasco Madueño aceptó someterse a la prueba genética. Semanas más tarde, Guillermo Dávila anunció que el resultado del análisis era positivo y que, en consecuencia, reconocía formalmente su paternidad sobre Vasco.

El anuncio se realizó a través de un video difundido en las redes sociales del cantante, donde Dávila se mostró dispuesto a “recuperar el tiempo perdido” y reconstruir la relación con su hijo. “Hoy puedo decir que soy el papá de Vasco, luego de realizar las pruebas de ADN por voluntad propia, el resultado es positivo”, declaró públicamente.

Luego de ello, la dura batalla de Jessica Madueño recibió un reconocimiento social por su perseverancia y por mantener visible el reclamo, incluso ante críticas y estigmatizaciones. A lo largo del procedimiento legal, reiteró ante los medios que nunca buscó compensaciones económicas, sino seguridad emocional y jurídica para Vasco. La confirmación de la paternidad, aunque ocurrió recién cuando Vasco alcanzó la mayoría de edad, otorgó finalmente el legítimo apellido y respuesta al reclamo sostenido durante más de veinte años.

Vasco Madueño tiene una mejor
Vasco Madueño tiene una mejor relación con su padre hoy ern día, gracias a los esfuerzos de Jessica Madueño.

Temas Relacionados

Jessica MadueñoGuillermo Dávilaperu-entretenimientoVasco Madueño

Más Noticias

Estados Unidos felicita a Perú por romper récord en la erradicación de cultivos ilegales de coca

Desde la creación de CORAH en 1982, el trabajo conjunto entre los dos países ha permitido erradicar más de 480 mil hectáreas de coca

Estados Unidos felicita a Perú

Fixture que le resta a Alianza Lima en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos en busca del tricampeonato

La primera etapa del campeonato está llegando a su fin, y las ‘blanquiazules’ afrontarán duros encuentros en la recta final. Conoce cotejos que le quedan a las bicampeonas

Fixture que le resta a

Bloomberg alerta que cancelación de rutas en el Aeropuerto Jorge Chávez por cobro de la TUUA resalta una “fallida implementación del terminal”

El nuevo recargo a pasajeros en transferencia internacional en el Aeropuerto Jorge Chávez generó una ola de cancelaciones de rutas nunca vista y despierta cuestionamientos globales por la efectividad del megaproyecto

Bloomberg alerta que cancelación de

Universidad Científica del Sur es blanco de críticas por exámenes a altas horas de la noche y en domingo: alumnos presentaron dificultades para volver a casa

Los videos publicados muestran relatos de alumnos afectados por exámenes en horarios atípicos, ausencia de seguridad y limitaciones en el transporte al finalizar las evaluaciones

Universidad Científica del Sur es

Conmoción en Jicamarca: Joven llegó en ambulancia al velorio de sus padres quienes murieron en accidente

El joven solo pudo permanecer cinco minutos en la ceremonia debido a la gravedad de sus lesiones y debió regresar de inmediato a una clínica para continuar su recuperación

Conmoción en Jicamarca: Joven llegó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC admite a Josué Gutiérrez

TC admite a Josué Gutiérrez en la demanda con la que Daniel Urresti busca anular su condena

Rafael López Aliaga defiende el tren Lima - Chosica y rechaza denunciar a críticos del proyecto: “No pierdo mi tiempo”

Elecciones 2026: Esta es la fecha de publicación de las hojas de vida y planes de gobierno de los candidatos, según el JNE

Elecciones 2026: Conoce la lista completa de los 36 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

Avanza País pide al JEE la inscripción de su plancha presidencial liderada por José Williams

ENTRETENIMIENTO

Romina Gachoy revela que el

Romina Gachoy revela que el reencuentro de Angie Jibaja con sus hijos en Lima termina en decepción

Jessica Madueño: ¿De qué murió la madre de Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila?

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, confirma la muerte de su madre: “Una parte de mí ha muerto con ella”

La Gran Sangre regresa a la pantalla grande con su elenco original: mira el teaser y las primeras imágenes

Christian Cueva aparece en TV con Pamela Franco, llora por sus hijos y se autoproclama el Marc Anthony de la cumbia

DEPORTES

Fixture que le resta a

Fixture que le resta a Alianza Lima en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos en busca del tricampeonato

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precio y venta para los partidos de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sebastián Britos demuestra preocupación por el futuro de Universitario: “No sé cuáles son los planes que tiene el club”

Alianza Lima presentó a Alejandro Duarte como refuerzo para el 2026: la competencia de Guillermo Viscarra

Sporting Cristal vs Alianza Lima o 2 de Mayo: día, hora y canal TV de los partidos por Fase 2 de Copa Libertadores 2026