Guillermo Dávila llega a El Valor de la Verdad y revive los episodios más delicados de su vida personal y sentimental

El cantante venezolano abre su corazón en el programa de Beto Ortiz, relatando cómo enfrentó la polémica paternidad y el proceso para reconstruir el vínculo con su hijo peruano tras años de distancia y controversia (El Valor de la Verdad)

Guillermo Dávila vuelve a la televisión peruana en un formato que lo expone más allá de su trayectoria artística. El intérprete venezolano, figura emblemática de la balada romántica y de la ficción televisiva latinoamericana, se sentará en el sillón rojo de El Valor de la Verdad para responder preguntas relacionadas con su vida privada.

El avance del programa anticipa un tono introspectivo, marcado por recuerdos que durante años acompañaron su imagen pública. Entre los temas centrales aparecen su relación con Vasco Madueño, su hijo peruano, y romances del pasado que generaron atención mediática.

La participación promete un recorrido por momentos que definieron tanto su carrera como su dimensión personal.

La paternidad expuesta y una frase que lo persiguió

En el sillón rojo, Guillermo Dávila enfrenta el episodio más doloroso de su vida pública al recordar cómo una frase sobre su hijo marcó su imagen y abrió una herida difícil de cerrar. (El Valor de la Verdad)

Uno de los ejes más sensibles de la participación de Guillermo Dávila gira en torno a la relación con su hijo Vasco Madueño. El cantante recuerda el momento en que la existencia de su hijo se hizo pública y el impacto inmediato que tuvo en su vida personal y profesional.

En el adelanto del programa, Dávila revive una pregunta que lo marcó profundamente: “¿Por qué dijiste que yo era un accidente?”. La frase remite a declaraciones que el artista dio años atrás, cuando habló de “un accidente en algún método anticonceptivo”, expresión que generó rechazo y una ola de cuestionamientos.

Dávila reconoce que esas palabras tuvieron consecuencias duraderas. En el sillón rojo, evoca los reproches que escuchó incluso de personas desconocidas. “¿Qué respeto se te puede tener cuando abandonas al niño?”, recuerda que le decían, exponiendo el peso social que cargó durante ese periodo. El cantante admite que esa etapa lo enfrentó a una revisión personal profunda, en la que debió asumir errores y afrontar una imagen pública golpeada.

Hoy, el vínculo con Vasco Madueño muestra otro escenario. El joven, que busca abrirse camino en la música, mantiene una relación más cercana con su padre. En uno de los momentos más emotivos del avance, Dávila se dirige directamente a él: “Pana, estoy muy orgulloso de ti y quisiera poder ayudarte el resto de mi vida”. La frase refleja un intento de reparación y un reconocimiento público del lazo que durante años estuvo fracturado.

Confesiones sentimentales y romances del pasado

Dávila se adentra en recuerdos sentimentales que mezclan pasión y exposición pública, incluidos amores vinculados al poder y situaciones que influyeron en su trayectoria artística. (El Valor de la Verdad)

Además de la paternidad, el programa aborda episodios amorosos que formaron parte de la vida de Guillermo Dávila. En el adelanto, el artista recuerda un enamoramiento que despertó particular interés por las características de la persona involucrada. “Entramos y estaba una muchacha joven con rasgos orientales. Realmente yo estaba enamorado. Ella es la hija del presidente”, relata, sin mencionar nombres propios. La declaración generó interpretaciones inmediatas entre el público, al tratarse de una figura vinculada al poder político.

El cantante también revive situaciones que el programa asocia a relaciones complejas y escenas intensas de su pasado. En otra parte del avance, se le escucha decir: “Y esa mujer cómo se resistía, gritaba y todo. Yo decía: ‘No puede ser’”, frase que el espacio televisivo vincula con una figura conocida del espectáculo. Estas referencias aparecen como fragmentos de una vida sentimental atravesada por la exposición y el escrutinio público.

Dávila reconoce que varias de sus decisiones personales influyeron en su recorrido profesional. En el sillón rojo, admite que cometió errores y que algunas elecciones dejaron huellas profundas. El relato no se limita al anecdotario amoroso, sino que se inscribe en una reflexión sobre el costo de la fama y la dificultad de separar la vida privada del personaje público que se construyó a lo largo de décadas.

Un regreso televisivo marcado por la introspección

Guillermo Dávila retorna a la televisión en un formato que lo obliga a confrontar su pasado, lejos del galán de ficción y cerca de una versión más vulnerable y reflexiva. (El Valor de la Verdad)

La participación de Guillermo Dávila en El Valor de la Verdad representa un retorno distinto a la pantalla peruana. Lejos de los escenarios musicales y de los papeles de galán que lo hicieron popular, el artista aparece en un espacio diseñado para confrontar recuerdos incómodos. El formato lo coloca frente a preguntas directas y a episodios que durante años fueron materia de debate mediático.

El adelanto muestra a un Dávila visiblemente afectado al hablar de su pasado, con silencios y gestos que contrastan con la imagen segura que proyectó en otras etapas de su carrera. El cantante reflexiona sobre cómo la polémica por su hijo afectó su reputación y su tranquilidad personal. “Cuando alguien me paraba en la calle y me decía: ‘¿Por qué dijiste eso?’”, recuerda, describiendo escenas que se repitieron con frecuencia.

El programa también recorre su condición de ícono de una época, vinculada a la nostalgia de los años ochenta y noventa. Sin embargo, ese legado artístico convive con una narrativa personal atravesada por conflictos no resueltos durante largo tiempo. En el sillón rojo, Guillermo Dávila se presenta como un hombre dispuesto a revisar su historia, asumir responsabilidades y exponer emociones que rara vez mostró en público. La emisión anticipa un testimonio que combina memoria, arrepentimiento y la búsqueda de reconciliación con su propio pasado.