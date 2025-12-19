Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, confirma el fallecimiento de su madre: “Una parte de mí ha muerto con ella”

Vasco Madueño comunicó la muerte de su madre.

Vasco Madueño, hijo del cantante venezolano Guillermo Dávila, reapareció en redes sociales para anunciar una de las pérdidas más dolorosas de su vida: el fallecimiento de su madre, Jessica Madueño, quien murió el pasado 22 de noviembre tras una dura lucha contra el cáncer. A través de un emotivo mensaje compartido en sus historias de Instagram, el joven explicó los motivos de su prolongada ausencia y abrió su corazón para rendirle un sentido homenaje a quien definió como su “compañera y amiga”.

En su comunicado, Vasco relató que durante los últimos meses la enfermedad de su madre avanzó de manera acelerada, obligándolo a dejar de lado todas sus actividades personales y profesionales para dedicarse por completo a cuidarla y acompañarla. “Estos últimos dos meses la enfermedad de mi madre fue avanzando bastante rápido. Dejé todas mis actividades para acompañarla, cuidarla y pasar la mayor parte del tiempo con ella”, escribió, visiblemente afectado en su cuenta de Instagram.

El joven, de 23 años, también confirmó que Jessica Madueño falleció en la madrugada del 22 de noviembre, en un hospital, luego de una ardua batalla contra el cáncer. “Después de una ardua lucha, ahora descansa en paz”, expresó, recibiendo de inmediato una ola de mensajes de apoyo y condolencias por parte de sus seguidores.

Asimismo, Vasco Madueño destacó el respaldo emocional que ha recibido en este difícil proceso, no solo de familiares y amigos cercanos, sino también de su padre, Guillermo Dávila, con quien en los últimos años ha venido reconstruyendo su vínculo.

Recibió el apoyo de Guillermo Dávila

“Estuve acompañado de mi familia, mi padre, tíos, primos y amigos. Ahora que ya no está a mi lado, siento que una parte de mí ha muerto con ella. Me crió y me dio la vida. Mi compañera y amiga. Vivimos muchas experiencias. Muchos viajes y demasiadas anécdotas", indicó el joven.

La publicación generó gran impacto en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su solidaridad y admiración por la fortaleza del joven al compartir un episodio tan íntimo y doloroso. Con este mensaje, Vasco no solo explicó su silencio, sino que también dejó en claro el profundo amor y gratitud que siente por su madre, a quien acompañó hasta el final de sus días.

“Igual estoy destrozado y en busca de un propósito. Todo el éxito que me he propuesto lograr era para darle una vida feliz y plena. Me mostró la música y todas las cosas que ahora en la vida me apasionan. Le debo muchas cosas, tantas que no alcanzaría el espacio para nombrarlas, y estoy eternamente agradecido. Sin embargo, también estoy roto y me será imposible vivir sin su presencia", fueron las tristes palabras del cantante.

Vasco explicó que no fue fácil comunicar la muerte de su madre. Es por ello la razón de que no haga casi un mes después. “Decidí hacerlo público para anunciarlo en mis redes, porque no fue fácil dar esta noticia. Quiero agradecerles a todos por su apoyo, ha significado mucho para mí”, dijo.

“Mi madre me acompañó un año más antes de partir y lo mejor que pude hacer en la vida fue utilizar toda la energía y fuerza para apoyarla en su lucha. Muchas gracias a todos”, concluyó el joven.

Vasco Madueño. hijo de Guillermo Dávila, perdió a su madre el 22 de noviembre.