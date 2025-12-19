Perú

El Niño Costero: Enfen revela nuevo estado de alerta para verano 2026

La Comisión Multisectorial informó que predomina la condición neutra en el Pacífico peruano y recomienda vigilancia preventiva, pese a la ausencia de una alerta formal ante eventos climáticos extremos

Escenario climático para 2026: clima
Escenario climático para 2026: clima neutral y lluvias en aumento en la costa norte pese a ausencia de El Niño Coster. (Foto: Agencia Andina)

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) comunicó que el sistema de alerta ante El Niño costero se mantiene como “no activo” en el país.

De acuerdo a su más reciente reporte, para el verano 2025-2026 en la región Niño 1+2, existe una probabilidad del 58% de mantener una condición neutra, superior al 32% de chances para condiciones cálidas.

La institución prevé que, desde abril de 2026, las condiciones cálidas débiles serán más probables y persistirán como escenario climático en la zona hasta, al menos, agosto del mismo año.

Respecto al Pacífico central (región Niño 3.4), el análisis de Enfen indica que la condición fría débil podría extenderse hasta enero de 2026. Para el mismo verano, la condición neutra tiene una probabilidad del 52%, seguida por la posibilidad de que persista la condición fría débil (43%).

Precipitaciones, caudales y pesca

El estudio señala que, entre enero y marzo de 2026, las precipitaciones en la costa norte y la vertiente occidental andina norte estarían dentro del rango normal, aunque no descarta lluvias de moderada intensidad puntual, especialmente durante marzo.

En cuanto a los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico, se anticipan caudales normales, con la posibilidad de algunas crecidas repentinas.

Para la actividad pesquera, se proyecta una distribución de anchoveta dentro de las 50 millas náuticas de la costa y una mayor presencia de especies como jurel, caballa, bonito y perico, en función de la estacionalidad de cada especie en el litoral peruano.

El Enfen exhortó a los responsables de la gestión de riesgos y a la ciudadanía a mantenerse informados a través de fuentes oficiales, recomendando medidas de prevención, seguimiento de avisos meteorológicos y reacción ante variaciones climáticas, pese a que el sistema de alerta se mantenga inactivo.

Comunicado de Enfen.
Comunicado de Enfen.

El clima durante el verano 2026

Durante el verano 2026, que inicia el 21 de diciembre y concluye el 20 de marzo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé condiciones típicas para la estación, con temperaturas dentro de los valores normales en la costa, la amazonía y la sierra, pero con variaciones regionales y un énfasis en los altos niveles de radiación ultravioleta.

En Lima Metropolitana, las temperaturas oscilarán entre 20,4℃ y 27,5℃ en zonas costeras, y entre 19,2℃ y 29,2℃ en áreas alejadas del mar. Algunas noches frescas estarán presentes al inicio del verano, aunque podrían presentarse picos térmicos cercanos a los 30℃ entre febrero y marzo.

En la región andina, se esperan temperaturas diurnas y nocturnas entre normales y superiores a lo habitual, mientras que en la Amazonía los días mantendrán rangos propios de la estación y las noches serán ligeramente más cálidas en los primeros meses del verano.

El Senamhi advierte sobre niveles de radiación ultravioleta muy altos y extremadamente altos en todo el país. Por ello, recomienda extremar las medidas de protección solar, como el uso de bloqueador, ropa adecuada, y evitar la exposición directa al sol, especialmente durante el mediodía.

Respecto a las lluvias, el pronóstico señala acumulados regulares en la costa y sierra norte, aunque entre finales de diciembre y comienzos de enero pueden producirse eventos aislados de lluvia, principalmente en Cajamarca y La Libertad.

El balance de enero prevé lluvias por debajo del promedio, mientras que marzo podría presentar precipitaciones de normales a moderadas, particularmente en la zona norte. En la sierra oriental y Amazonía se espera un patrón de lluvias normales o ligeramente superiores a la media.

