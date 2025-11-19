Perú

Enfen descarta El Niño costero y declara estado “No activo” hasta marzo de 2026: este es el nuevo comunicado

El comité multisectorial informó que no existen condiciones para la aparición del fenómeno El Niño costero ni global en los próximos meses, según análisis de temperatura marina y patrones atmosféricos en el Pacífico

El Enfen descarta la ocurrencia
El Enfen descarta la ocurrencia del fenómeno El Niño costero en Perú hasta marzo de 2026, según su último comunicado oficial.

El más reciente comunicado del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) determina que el sistema de alerta se encuentra en estado “No activo” respecto al desarrollo del fenómeno El Niño costero en el Perú, con lo que se descarta la ocurrencia de este evento hasta marzo de 2026.

El reciente comunicado, difundido este miércoles 19 de noviembre, responde al análisis actualizado de la temperatura superficial del mar y las condiciones atmosféricas en la región del Pacífico ecuatorial y frente a las costas peruanas.

Según el comunicado del Enfen N°12-2025, la información científica recopilada durante los últimos meses revela que la probabilidad del desarrollo de un Niño costero o Niño global, tanto de magnitud débil como moderada o fuerte, se reduce prácticamente a cero para el periodo diciembre 2025-marzo 2026.

Esta es una imagen satelital
Esta es una imagen satelital del Senamhi que muestra el calentamiento del mar principalmente en el norte del Perú. (Crédito: Senamhi)

La entidad también considera muy baja la probabilidad de un evento La Niña, tanto en la costa como en el océano Pacífico central.

El diagnóstico oficial se sostiene en el patrón observado en las anomalías de temperatura de la superficie del mar frente a la costa norte y centro de Perú.

“El promedio de las anomalías de la temperatura superficial del mar en la región Niño 1+2, frente al litoral peruano y ecuatoriano, osciló alrededor de su valor normal durante octubre y noviembre de 2025”, reporta el grupo técnico.

Como resultado, el comité mantuvo la declaración de estado “No activo” y ajustó sus probabilidades hacia un escenario de normalidad oceánica y atmosférica.

El fenómeno de El Niño
El fenómeno de El Niño ha tenido fuertes impactos en el Perú a lo largo de siglos. (Foto: Difusión)

Las proyecciones indican que durante el trimestre noviembre 2025-enero 2026, las precipitaciones sobre la costa del Perú se mantendrán próximas a los valores típicos para esta época del año y no existen señales de episodios extremos relacionados con el calentamiento anómalo del océano.

Proyecciones y detalles

Las tablas oficiales difundidas por el Enfen confirman que la probabilidad de ocurrencia de un Niño costero de cualquier magnitud es de 0% hasta marzo de 2026. Esta cifra se repite tanto para el evento global como para la variante de magnitud moderada o fuerte.

La incidencia de La Niña, en cualquiera de sus magnitudes, alcanza solo el 12% en el Pacífico central y el 8% cerca de la costa peruana, cifras que el comité considera bajas, sin que se hayan emitido alertas para la región.

El informe señala que la vigilancia científica se mantendrá de forma continua, con actualizaciones periódicas si las condiciones del océano y la atmósfera experimentan cambios sustanciales. De momento, el diagnóstico apunta a un verano austral bajo patrones climáticos neutros.

EFEN advierte sobre incremento de
EFEN advierte sobre incremento de la temperatura del mal y se pronuncia por posible Fenómeno El Niño. (Foto: Senamhi)

Analizan el fenómeno

Abraham Levy, conocido como “el hombre del tiempo”, brindó su análisis sobre datos recientes y pronósticos a nivel regional.

A través de una publicación en la red social X, señaló que “un debilitamiento de los vientos alisios ecuatoriales se empieza a dilucidar en los modelos de tiempo sobre el Pacífico occidental y central. La Niña presente en la atmósfera y el océano; pero los modelos ya están mirando que hacia la mitad del próximo año este evento decaerá”.

Levy enfatizó que, “con los primeros pasos para una eventual reversión a condiciones generales de El Niño para mediados del 2026”, los estudios de largo plazo muestran que existe coincidencia entre los principales modelos internacionales y lo expuesto por el sistema nacional.

Entre las citas destacadas figura su comentario de que “los debilitamientos recurrentes de los alisios ecuatoriales en el occidente y centro del Pacífico suelen ser los cimientos fundamentales de un episodio cálido o El Niño”.

La imágen muestra la nimación
La imágen muestra la nimación de las anomalías de la temperatura del mar en los últimos 30 días.

Levy, además, recomendó mantener la vigilancia científica y la revisión constante de los modelos, remarcando la importancia de atender informes técnicos oficiales.

Monitoreo continuo

El comunicado oficial del Enfen subraya que los resultados corresponden a un sistema de monitoreo permanente, compuesto por organismos nacionales como Senamhi, Imarpe, IGP, DHN e Indeci.

Estos advierten a la población que las conclusiones emitidas están sujetas a actualización frente a cualquier variación en los registros oceánicos o atmosféricos durante los próximos meses.

Los especialistas recomiendan a las personas que residen en zonas vulnerables consultar únicamente fuentes oficiales y mantener la atención sobre los futuros informes del Enfen, que se publicarán en las próximas semanas a través del portal institucional https://enfen.imarpe.gob.pe.

