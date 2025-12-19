Perú

El fenómeno del Día sin sombra llega al Perú: fechas y ciudades donde se dará

La verticalidad de los rayos solares permitirá a los habitantes presenciar un evento inusual y tomar precauciones ante la exposición

Guardar
El paso senital del sol
El paso senital del sol se hace presente en nuestro país. (Foto: David Solar Silva)

Durante enero y los primeros días de febrero de 2026, Perú será escenario de un fenómeno astronómico poco común conocido como Día sin sombra o paso cenital del Sol. Este evento se caracteriza por la desaparición momentánea de las sombras laterales de los objetos verticales, debido a la incidencia perpendicular de los rayos solares. La duración de este efecto visual es breve, apenas dos minutos, pero su impacto resulta llamativo tanto para la población como para los aficionados a la astronomía.

El Día sin sombra ocurre cuando el Sol alcanza su punto más alto en el cielo, situándose exactamente sobre la vertical de una localidad. En ese instante, los rayos solares caen de manera completamente vertical sobre la superficie terrestre, lo que provoca que postes, edificios y personas de pie apenas proyecten sombra. Este fenómeno solo puede apreciarse plenamente si el cielo permanece despejado, ya que la presencia de nubes dificultaría la observación de las sombras mínimas que se generan.

Fechas 2026 y ciudades Perú

La Agencia Espacial del Perú - Conida ha publicado el calendario detallado de fechas y horarios en los que el paso cenital del Sol tendrá lugar en las principales ciudades del país. El ciclo comienza el 18 de enero en Tacna a las 12:23, seguido por Moquegua a las 12:24. Arequipa experimentará el fenómeno el 19 de enero a las 12:26, mientras que Puno lo hará el 20 de enero a las 12:19. Ica vivirá su Día sin sombra el 21 de enero a las 18:39, seguido por Cusco (22 de enero, 12:23), Abancay (22 de enero, 12:27) y Ayacucho (22 de enero, 12:31).

El paso Senital del Sol.
El paso Senital del Sol. (Foto: Andina)

Puerto Maldonado y Huancavelica tendrán su turno el 23 de enero, a las 12:10 y 12:34 respectivamente. El 24 de enero, Huancayo, Lima y Callao coincidirán en la experiencia, con el fenómeno previsto para las 12:34 en Huancayo y las 12:41 en Lima y Callao. Cerro de Pasco observará el evento el 25 de enero a las 12:36, mientras que Huánuco y Huaraz lo harán el 26 de enero, a las 12:35 y 12:39 respectivamente.

En la recta final de enero, Pucallpa (28 de enero, 12:26) y Trujillo (28 de enero, 12:43) presenciarán el paso cenital, Cajamarca el 29 de enero a las 18:40, Chiclayo el 30 de enero a las 18:45, y Moyobamba (31 de enero, 12:32) y Chachapoyas (31 de enero, 12:36). El fenómeno continuará en febrero, con Piura el 1 de febrero a las 18:46, Iquitos el 3 de febrero a las 12:15 y Tumbes el 4 de febrero a las 12:43.

Recomendaciones solares y observación

Ante la intensidad de la radiación solar durante el Día sin sombra, se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en lo que respecta a la protección de la piel. El uso de protectores solares resulta fundamental para quienes deseen observar el fenómeno al aire libre, ya que la incidencia directa de los rayos solares puede aumentar el riesgo de daños cutáneos. Además, se aconseja elegir lugares abiertos y asegurarse de que el cielo esté despejado para apreciar plenamente la ausencia de sombras.

Ciudadanos peruanos caminan por una
Ciudadanos peruanos caminan por una concurrida avenida de Lima, bajo el incesante sol de enero. Lucen prendas más ligeras y cubren su rostro con lentes y otros objetos. (Andina)

El Día sin sombra no solo ofrece una oportunidad para la observación astronómica, sino que también resalta la relación entre la posición del Sol y la vida cotidiana en distintas regiones del país. Este fenómeno, que se repite anualmente en zonas cercanas al ecuador, permite comprender mejor los movimientos celestes y su influencia sobre la Tierra.

La verticalidad de los rayos solares durante el paso cenital incrementa la exposición a la radiación, por lo que resulta prudente adoptar medidas de protección adecuadas al participar en la observación de este singular evento.

Temas Relacionados

Día sin sombraPaso cenital del SolPerúAstronomíaRadiación solarAgencia Espacial del Perú - ConidaProtección solar

Más Noticias

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

El famoso youtuber estadounidense afrontará una nueva pelea, pero esta vez tendrá al frente a un excampeón del mundo. Conoce todos los detalles de la cita boxística

Jake Paul vs Anthony Joshua

Este sencillo hábito es esencial para prevenir la gripe H3N2 luego de confirmarse los primeros casos en Perú

Ante la aparición de la nueva influenza, las autoridades instan a la población a seguir recomendaciones y fortalecer los hábitos de higiene. Estas medidas son esenciales para contener la transmisión

Este sencillo hábito es esencial

Piden al JNE anular primarias de Renovación Popular y dejar fuera de carrera a Rafael López Aliaga

Advierten al tribunal electoral que el partido celeste llevó a cabos sus elecciones primarias en una modalidad distinta a la que establece su Estatuto y Reglamento

Piden al JNE anular primarias

Ministerio Público analiza nueva subespecialidad para enfrentar sicariato y extorsión en Lima norte

Gálvez señaló que las agresiones contra fiscales no son hechos aislados, sino expresiones de una estrategia criminal destinada a amedrentar a quienes investigan a estas organizaciones.

Ministerio Público analiza nueva subespecialidad

Elecciones 2026: Debate presidencial podría durar “3 o 4 días” con careos de hasta tres candidatos, según JNE

El formato del debate ya fue propuesto a las organizaciones políticas que participarán en las Elecciones 2026

Elecciones 2026: Debate presidencial podría
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piden al JNE anular primarias

Piden al JNE anular primarias de Renovación Popular y dejar fuera de carrera a Rafael López Aliaga

Ministerio Público analiza nueva subespecialidad para enfrentar sicariato y extorsión en Lima norte

Elecciones 2026: Debate presidencial podría durar “3 o 4 días” con careos de hasta tres candidatos, según JNE

Sicarios intentan asesinar a fiscal de violencia familiar de Lima Norte y el atentado queda registrado en cámaras de seguridad

JEE le da un día a Roberto Sánchez para que responda por usar a sus trabajadores para su campaña

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Aramburú causa furor en

Alejandro Aramburú causa furor en el aeropuerto de Lima: cantante regresó a Perú tras su debut internacional en Santos Bravos

‘No Te Va Gustar’ en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto de la banda uruguaya

Romina Gachoy revela que el reencuentro de Angie Jibaja con sus hijos en Lima termina en decepción

La incansable lucha de Jessica Madueño para lograr que Guillermo Dávila reconozca a Vasco como su hijo

Jessica Madueño: ¿De qué murió la madre de Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila?

DEPORTES

Jake Paul vs Anthony Joshua

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

Fixture que le resta a Universitario en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: duelos rumbo al título nacional

Fixture que le resta a Alianza Lima en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos en busca del tricampeonato

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precio y venta para los partidos de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sebastián Britos demuestra preocupación por el futuro de Universitario: “No sé cuáles son los planes que tiene el club”