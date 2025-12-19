El fenómeno del Día sin sombra llega al Perú: fechas y ciudades donde se dará

El paso senital del sol se hace presente en nuestro país. (Foto: David Solar Silva)

Durante enero y los primeros días de febrero de 2026, Perú será escenario de un fenómeno astronómico poco común conocido como Día sin sombra o paso cenital del Sol. Este evento se caracteriza por la desaparición momentánea de las sombras laterales de los objetos verticales, debido a la incidencia perpendicular de los rayos solares. La duración de este efecto visual es breve, apenas dos minutos, pero su impacto resulta llamativo tanto para la población como para los aficionados a la astronomía.

El Día sin sombra ocurre cuando el Sol alcanza su punto más alto en el cielo, situándose exactamente sobre la vertical de una localidad. En ese instante, los rayos solares caen de manera completamente vertical sobre la superficie terrestre, lo que provoca que postes, edificios y personas de pie apenas proyecten sombra. Este fenómeno solo puede apreciarse plenamente si el cielo permanece despejado, ya que la presencia de nubes dificultaría la observación de las sombras mínimas que se generan.

Fechas 2026 y ciudades Perú

La Agencia Espacial del Perú - Conida ha publicado el calendario detallado de fechas y horarios en los que el paso cenital del Sol tendrá lugar en las principales ciudades del país. El ciclo comienza el 18 de enero en Tacna a las 12:23, seguido por Moquegua a las 12:24. Arequipa experimentará el fenómeno el 19 de enero a las 12:26, mientras que Puno lo hará el 20 de enero a las 12:19. Ica vivirá su Día sin sombra el 21 de enero a las 18:39, seguido por Cusco (22 de enero, 12:23), Abancay (22 de enero, 12:27) y Ayacucho (22 de enero, 12:31).

El paso Senital del Sol. (Foto: Andina)

Puerto Maldonado y Huancavelica tendrán su turno el 23 de enero, a las 12:10 y 12:34 respectivamente. El 24 de enero, Huancayo, Lima y Callao coincidirán en la experiencia, con el fenómeno previsto para las 12:34 en Huancayo y las 12:41 en Lima y Callao. Cerro de Pasco observará el evento el 25 de enero a las 12:36, mientras que Huánuco y Huaraz lo harán el 26 de enero, a las 12:35 y 12:39 respectivamente.

En la recta final de enero, Pucallpa (28 de enero, 12:26) y Trujillo (28 de enero, 12:43) presenciarán el paso cenital, Cajamarca el 29 de enero a las 18:40, Chiclayo el 30 de enero a las 18:45, y Moyobamba (31 de enero, 12:32) y Chachapoyas (31 de enero, 12:36). El fenómeno continuará en febrero, con Piura el 1 de febrero a las 18:46, Iquitos el 3 de febrero a las 12:15 y Tumbes el 4 de febrero a las 12:43.

Recomendaciones solares y observación

Ante la intensidad de la radiación solar durante el Día sin sombra, se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en lo que respecta a la protección de la piel. El uso de protectores solares resulta fundamental para quienes deseen observar el fenómeno al aire libre, ya que la incidencia directa de los rayos solares puede aumentar el riesgo de daños cutáneos. Además, se aconseja elegir lugares abiertos y asegurarse de que el cielo esté despejado para apreciar plenamente la ausencia de sombras.

Ciudadanos peruanos caminan por una concurrida avenida de Lima, bajo el incesante sol de enero. Lucen prendas más ligeras y cubren su rostro con lentes y otros objetos. (Andina)

El Día sin sombra no solo ofrece una oportunidad para la observación astronómica, sino que también resalta la relación entre la posición del Sol y la vida cotidiana en distintas regiones del país. Este fenómeno, que se repite anualmente en zonas cercanas al ecuador, permite comprender mejor los movimientos celestes y su influencia sobre la Tierra.

La verticalidad de los rayos solares durante el paso cenital incrementa la exposición a la radiación, por lo que resulta prudente adoptar medidas de protección adecuadas al participar en la observación de este singular evento.