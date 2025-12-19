ATU busca que corredores complementarios circulen junto al Metropolitano en nueva Vía Expresa Grau

La Nueva Vía Expresa Grau se acerca a una fase decisiva. Con un avance que proyecta su culminación en el primer trimestre del próximo año, la obra representa una apuesta por la modernización de los sistemas integrados de transporte público en la capital.

La intervención de esta arteria permitirá la interconexión directa entre el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima, dos de los principales ejes de movilidad en la ciudad.

El reciente anuncio de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) amplía las expectativas sobre su uso. Agencia Andina informó en palabras de David Hernández, presidente del consejo directivo de ATU, que la entidad ha planteado que los corredores complementarios también transiten por la renovada vía.

El objetivo es “aumentar la oferta en esa vía” permitiendo el paso de vehículos con puerta a la izquierda, característicos de esos corredores.

El beneficio previsto recae particularmente en los usuarios de distritos como San Juan de Lurigancho, donde los viajes podrían ser más ágiles y eficientes al emplear la vía segregada. Según los detalles difundidos, la infraestructura se encuentra diseñada para soportar este tipo de operaciones.

De hecho, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, reconoció que la definición final sobre quiénes circularán por la vía quedará bajo la decisión de ATU. “En teoría pasará el Metropolitano, pero depende más de la ATU que dispondrá de esta infraestructura”, indicó el jefe edil.

Nueva estación de transferencia y tiempos de traslado

La ejecución del proyecto Nueva Vía Expresa Grau incorpora la construcción de una estación de transferencia en el jirón Junín, equipada con un viaducto peatonal para facilitar el enlace entre los servicios de bus y tren urbano.

Según la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), se ha completado la pavimentación de 2.8 kilómetros de pistas desde la Plaza Grau hasta el jirón Junín, mientras que la edificación de la nueva estación está prevista para comenzar en febrero.

Las estaciones que conforman el desarrollo presentan avances significativos: Abancay (90%), Andahuaylas (95%) y Parinacochas/Huánuco, la cual inicia su obra próximamente.

Este circuito integrará los traslados entre Carabayllo (Lima norte) y Villa El Salvador (Lima sur), y permitirá conexiones desde el este para pasajeros de San Juan de Lurigancho.

La ATU proyecta que, una vez habilitada la nueva infraestructura, los buses del Metropolitano podrán llegar desde la Estación Central hasta la nueva estación de transferencia, agilizando el recorrido y facilitando el acceso al sistema subterráneo por medio de la estación Grau.

Los tiempos de traslado entre Carabayllo y la estación Grau del Metro se verán notablemente reducidos, estimándose en solo 30 minutos, según cálculos difundidos por la MML.

Esta posibilidad, sumada al paso de los corredores complementarios en la Vía Expresa, robustece la promesa de un sistema de movilidad integrada, en el que desplazarse de norte a sur, o hacia el este, represente un viaje más rápido y con mayores alternativas para quienes recurren al transporte público cada día.