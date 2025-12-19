Atentado contra regidora de Chicama: niños heridos se recuperan y podrían recibir alta médica en las próximas 72 horas

Los cinco menores internados presentan evolución favorable y podrían ser dados de alta en las próximas 72 horas, según fuentes médicas del Hospital Regional Docente de Trujillo. Foto: Composición Infobae Perú

Cinco menores heridos en la balacera ocurrida durante una chocolatada navideña en Sausal evolucionan favorablemente y podrían recibir el alta médica en las próximas 72 horas, según confirmó el director del Hospital Regional Docente de Trujillo, Augusto Salazar.

La noticia lleva alivio a las familias y a la comunidad, conmocionadas tras el violento ataque que dejó además el fallecimiento de la regidora de Chicama, Elena Rojas, y siete niños heridos.

El jueves pasado, durante la celebración infantil en el centro poblado Sausal, distrito de Chicama (La Libertad), sicarios a bordo de una motocicleta irrumpieron en la reunión. Uno de ellos descendió del vehículo y disparó en reiteradas ocasiones contra la regidora, identificada como blanco del atentado, provocando pánico y confusión entre los asistentes. Tras el ataque, los agresores escaparon y las autoridades mantienen activa la investigación para identificar y capturar a los responsables.

Cyntia Quesquén García, Gerente Regional de Salud, supervisa personalmente la atención a los niños heridos en el Hospital Regional de Trujillo. Foto: Facebook

La tragedia sobrevino a plena luz del día, en un evento pensado para los niños de la comunidad. Las acciones inmediatas de auxilio permitieron trasladar a los menores heridos a distintos centros de salud, entre ellos el Hospital Regional de Trujillo, donde han permanecido bajo observación y atención médica especializada.

Niños heridos por balacera en Chicama presentan recuperación favorable

Según detalló Salazar, los cinco pacientes pediátricos internados presentan lesiones leves en su mayoría. Destaca el caso de una niña de siete años que requirió una operación laparoscópica por traumatismo abdominal leve y una fractura de muñeca, lesión que se encuentra en tratamiento médico. A excepción de esta menor, el resto evoluciona favorablemente y se prevé que la mayoría reciba el alta en menos de tres días.

En el grupo de afectados hay un adolescente de doce años con un traumatismo abdominal por arma de fuego, sin compromiso de órganos vitales. Otro niño de ocho años presenta una laceración superficial en el abdomen, y un adolescente de trece años, una herida por arma de fuego en partes blandas; ambos también podrían dejar el hospital pronto. Además, un niño de dos años sufrió un traumatismo en el muslo, sin afectación ósea, y responde bien al tratamiento farmacológico.

Niño de ocho años presenta una laceración superficial en el abdomen, y un adolescente de trece años, una herida por arma de fuego en partes blandas. Foto: Composición Infobae Perú

El director del hospital confirmó que se han dispuesto interconsultas con el área de Salud Mental para brindar soporte psicológico a los afectados, debido al impacto traumático del ataque. “En las próximas 72 horas unos cuatro niños ya podrían ser dados de alta para que vayan a casa, porque las lesiones no son graves”, enfatizó Salazar en diálogo con la Agencia Andina.

Denuncian cobros indebidos y falta de insumos en la atención médica

A pesar de la estabilidad de los niños, los familiares han enfrentado dificultades económicas durante la atención médica. Según la Defensoría del Pueblo, en el Hospital II Chocope de EsSalud se solicitó un pago anticipado de 50 soles a la madre de uno de los menores heridos para autorizar su traslado. Este hecho motivó un pronunciamiento defensorial que recordó la vigencia de la Ley N.º 27604, que garantiza la atención de emergencia vital en todos los establecimientos de salud del país.

Las limitaciones en equipamiento también han provocado gastos imprevistos. Los familiares de una de las niñas operadas vieron obligados a adquirir insumos médicos de manera particular, ya que el hospital no disponía del material necesario pese a que la menor cuenta con el Seguro Integral de Salud (SIS) activo.

Balacera en chocolatada en Chicama: heridos y continúa la búsqueda de los responsables| Defensoría del Pueblo

Otros padres han recibido indicaciones sobre la necesidad de asumir costos médicos porque, según los registros, mantienen cobertura de EsSalud, aunque en algunos casos se encuentran en periodo de latencia y sin recursos para cubrir dichos gastos.

La Defensoría monitorea la situación y mantiene contacto tanto con las familias como con el personal de salud, reiterando la importancia de que no se vulneren derechos fundamentales en la atención de los menores.

Esto se sabe del atentado contra la regidora Elena Rojas

El ataque se produjo cuando la regidora Elena Rojas participaba en la chocolatada navideña. Testigos manifestaron que el perpetrador la tenía como objetivo directamente, disparando repetidamente a pesar de la presencia de niños y sus familias. Los agresores huyeron inmediatamente después de concretar el crimen.

Asesinato de regidora de Chicama: menores heridos y diversas| TV Perú

Rojas fue trasladada de urgencia, pero el personal médico solo pudo certificar su fallecimiento poco después. El Ministerio de Salud confirmó que el atentado dejó siete heridos, en su mayoría menores. Cinco fueron derivados al Hospital Regional de Trujillo por el Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), mientras que dos permanecen internados en el hospital de Casa Grande.

Hasta la fecha, las autoridades continúan las pesquisas para esclarecer el móvil y los responsables del ataque. El hijo de la regidora utilizó sus redes sociales para señalar que existe una investigación activa desde el año 2024 por una supuesta red criminal que intentó silenciar a su madre. Según la Defensoría del Pueblo, el caso requiere de una “investigación exhaustiva” por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú para determinar la autoría y las responsabilidades correspondientes.