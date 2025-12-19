Perú

Alcalde de Chicama se pronuncia sobre asesinato a regidora Elena Rojas: “La delincuencia no distingue cargos”

La regidora, quien sobrevivió a un atentado en diciembre de 2024, afirmó que desde el inicio de su gestión ha sido víctima de una política de amedrentamiento debido a su labor de fiscalización

El alcalde de Chicama, Edilberto Bada, expresó su rechazo ante los actos criminales | Video: Facebook / Edilberto Bada

El alcalde distrital de Chicama, Edilberto Bada, se pronunció públicamente para condenar los actos criminales que acabaron con la vida de la regidora Elena Rojas Alcalde, quien fue asesinada mientras participaba en una actividad navideña, hecho que ha generado profunda consternación en la región peruana La Libertad.

La autoridad edil compartió un video donde expresó su rechazo a la violencia y manifestó su solidaridad con los familiares de la regidora, destacando que este crimen evidencia el grave nivel de inseguridad que afecta incluso a las autoridades locales.

“Expreso mi más profundo respeto y condolencias a sus familiares. Este hecho me consterna profundamente y genera un sentimiento de indignación e impotencia que repudio de manera absoluta. No podemos normalizar la violencia ni guardar silencio frente a ella”, sostuvo.

En su mensaje, el burgomaestre exhortó de manera enérgica a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público a tomar acciones inmediatas y preventivas para frenar la criminalidad que golpea al distrito.

Alcalde de Chicama, Edilberto Bada,
Alcalde de Chicama, Edilberto Bada, se pronuncia sobre asesinato a regidora Elena Rojas | Foto composición: Infobae Perú

“La delincuencia no distingue cargos ni personas. Ser autoridad no protege, por el contrario, nos expone en medio de una ola de inseguridad que arrastra a todos hacia la incertidumbre”, enfatizó.

Asimismo, Edilberto Bada hizo un llamado a la población de Chicama. “A mis vecinos les pido unirnos en una cadena de oración por el eterno descanso de la regidora Elena Rojas Alcalde y también por todos nosotros. Que Dios nos cuide y nos proteja”, señaló.

“Reafirmo una vez más que no me cansaré de trabajar y luchar para devolver la seguridad y la tranquilidad que Chicama merece”, concluyó.

Balacera mortal en chocolatada navideña

La regidora Elena Rojas Alcalde, de la Municipalidad Distrital de Chicama, fue asesinada el 18 de diciembre de 2025 mientras participaba en una chocolatada navideña en el centro poblado de Sausal, distrito de Chicama, provincia de Ascope, región La Libertad.

Durante el evento, dos hombres que llegaron en motocicleta abrieron fuego, provocando siete personas heridas, entre las que se encontraban al menos cuatro menores de edad. Tras la balacera, Rojas fue trasladada de inmediato a un centro de salud, donde se confirmó su fallecimiento. Los heridos recibieron atención médica en hospitales de Trujillo y Casa Grande.

Según información difundida por Andina y RPP Noticias, Elena Rojas ya había sido víctima de un intento de atentado en diciembre de 2024. En esa ocasión, la Policía halló un artefacto explosivo debajo de su vehículo que no detonó. Posteriormente, las autoridades detuvieron a dos menores de edad, presuntos miembros de la banda delictiva Los Pequeños Traviesos de Casa Grande, quienes confesaron haber colocado el explosivo.

Chicama intensifica las investigaciones por
Chicama intensifica las investigaciones por el ataque en la chocolatada| Sol TV/ Defensoría del Pueblo

Tras el asesinato, la Policía Nacional del Perú activó un plan cerco para ubicar y capturar a los responsables. El Ministerio del Interior aseguró que actuará con firmeza y dentro del marco legal hasta llevar a los culpables ante la justicia.

Números de emergencia

  • 105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Para denunciar robos, asaltos, emergencias policiales y situaciones sospechosas.
  • 911 – Central de emergencias integrada: Deriva tu llamada a la Policía, Bomberos, SAMU o serenazgo según el caso.
  • 116 – Bomberos: Para incendios, rescates y emergencias con materiales peligrosos.
  • 106 – SAMU: Emergencias médicas, ambulancias y atención prehospitalaria.
  • 100 – Línea 100 (MIMP): Atención a víctimas de violencia familiar y sexual. Disponible 24/7.
  • 0800-4-4040 – Denuncias anónimas (PNP): Para reportar delincuencia, puntos de venta de drogas o pandillaje.
  • 943 548 548 – Chat 100 (MIMP): Orientación en casos de violencia por WhatsApp.

