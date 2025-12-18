Piura registra un nuevo varamiento de tiburón de boca ancha, el segundo reportado en menos de un mes

IMARPE atendió el varamiento de un tiburón bocón (Megachasma pelagios) el 17 de diciembre de 2025 en la costa de Paita, Piura.

El 17 de diciembre de 2025, profesionales del Laboratorio Costero del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) – Paita atendieron el varamiento de un tiburón bocón o tiburón de boca ancha (Megachasma pelagios) en el litoral de la región Piura. El ejemplar, de 4,52 metros de longitud total, fue hallado sin vida en la franja intermareal de un sector rocoso ubicado entre Playa Gaviotas y el centro poblado de Yacila.

La zona donde apareció el animal se caracteriza por acantilados y formaciones rocosas que dificultan el acceso. Pese a estas condiciones, el equipo técnico logró realizar las evaluaciones necesarias conforme a los protocolos científicos establecidos para este tipo de eventos, con el objetivo de documentar el registro y confirmar la identificación de una de las especies de tiburones menos observadas a nivel mundial.

Durante la intervención, los especialistas constataron que el ejemplar presentaba un estado avanzado de descomposición, situación que limitó la obtención de algunos indicadores biológicos. No obstante, se pudo completar el registro técnico del evento y verificar que se trataba de Megachasma pelagios, un tiburón pelágico de hábitos poco conocidos.

Evaluación del varamiento en la costa de Paita

El tiburón medía 4,52 metros y fue hallado sin vida en una franja intermareal rocosa de difícil acceso.

El tiburón fue encontrado sobre la franja intermareal, en un entorno dominado por rocas y playas angostas. El personal del IMARPE realizó mediciciones morfométricas, observaciones externas y pesquisas técnicas necesarias para este tipo de casos, siguiendo los lineamientos científicos vigentes.

Según el reporte institucional, “se logró confirmar la identificación taxonómica y documentar el evento”, a pesar de las limitaciones propias del estado del ejemplar. La información recopilada fue incorporada a los registros oficiales, los cuales permiten el seguimiento de especies raras en aguas peruanas.

Megachasma pelagios es un tiburón que se alimenta por filtración y ocupa hábitats oceánicos desde la superficie hasta profundidades cercanas a los 1.500 metros en aguas tropicales. Su distribución comprende los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, aunque su presencia resulta poco frecuente.

En el Perú, existen registros previos de varamientos y capturas incidentales, principalmente en el norte del país, vinculados a pesquerías con redes de deriva. Desde el ámbito científico se advierte que “se sabe muy poco de esta especie, por lo que se requiere más investigación sobre su ecología, uso del hábitat y los posibles efectos de la pesca”.

La rareza de este tiburón y su sensibilidad frente a la captura incidental motivan la necesidad de monitoreo permanente. En ese sentido, los especialistas indican que “estos registros deberían ser monitoreados para asegurar que esta especie no se vea amenazada”.

Características físicas del tiburón bocón

El tiburón de boca ancha presenta un cuerpo alargado y flácido, grandes ojos y aletas pectorales largas. Su coloración dorsal varía entre tonos grisáceos y negruzcos, mientras la zona ventral es blanquecina. Una de sus principales particularidades corresponde a la boca amplia y redondeada, con una franja clara en el labio superior.

Esta franja fue asociada, en un primer momento, a un posible mecanismo de bioluminiscencia. Sin embargo, los estudios posteriores determinaron que la especie no produce luz, aunque dicha estructura podría reflejar la escasa iluminación del entorno marino. En cuanto a la dentición, presenta dientes pequeños con forma de gancho, de los cuales solo las primeras hileras cumplen una función activa.

Antecedentes y registros a nivel mundial

A pesar del estado avanzado de descomposición, los especialistas lograron realizar mediciones, observaciones externas y confirmar la identificación taxonómica.

El tiburón boquiancho fue descubierto el 15 de noviembre de 1976, cuando un ejemplar apareció enredado en un ancla flotante en Kaneohe, Hawái. Su descripción científica se publicó en 1983, a cargo de Taylor, Compagno y Struhsaker.

Desde entonces, se han registrado menos de 300 avistamientos en todo el mundo. Taiwán concentra cerca del 50 % de estos reportes, seguido por Filipinas y Japón. En el Pacífico oriental se incluyen registros como la captura incidental de un ejemplar en junio de 2019 cerca de la Isla Lobos de Tierra, en Perú, y el avistamiento de dos individuos en la superficie frente a San Diego, en septiembre de 2022.

En noviembre de 2025, otro ejemplar fue registrado en playas de Piura. De acuerdo con la información disponible, pescadores de la zona “filetearon el ejemplar para sudado y ceviche”, dos preparaciones tradicionales en el país.