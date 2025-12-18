La gigante Glencore amplía sus operaciones en Perú y absorbe el proyecto de cobre Quechua: un plan que incluye a otras dos minas

Glencore Peru Holding adquiere el 100% de Compañía Minera Quechua S.A. y refuerza su presencia en Espinar, Cusco.

Glencore Peru Holding anunció la adquisición del 100% de las acciones de Compañía Minera Quechua S.A., logrando así la propiedad total del proyecto de cobre Quechua, ubicado en Espinar, Cusco.

La compañía anglosuiza informó que el objetivo principal de esta operación es integrar el proyecto a la zona de influencia de Antapaccay, una de las principales minas de cobre de Glencore en el país, y de su futura iniciativa Coroccohuayco. El monto de la transacción no fue revelado.

Glencore integra el proyecto Quechua a su zona de influencia en Espinar

Según las estimaciones de la firma, las reservas identificadas en el distrito Antapaccay permitirían operaciones durante más de cuatro décadas, dependiendo de los resultados de exploración y desarrollo. Quechua llega para agrandar la mesa.

“El área está altamente mineralizada, lo que ofrece un potencial de crecimiento en volumen y longevidad”, sostuvo Jon Evans, líder industrial de cobre de Glencore.

La compra de Quechua responde a la creciente demanda global de cobre y a los altos precios del metal.

Por su parte, Luis Rivera, director de operaciones para Sudamérica, indicó que incorporar Quechua a la cartera de Glencore amplía su inversión en Espinar y puede respaldar la producción de Antapaccay, dada la proximidad entre ambos proyectos.

El proyecto Quechua había permanecido inactivo bajo la gestión de la empresa japonesa Pan Pacific Copper. Con esta adquisición, Glencore suma un activo estratégico en un distrito donde ya opera Antapaccay y se prepara para desarrollar Coroccohuayco, cuyo inicio de producción se prevé para la segunda mitad de 2029.

Quechua se sumará a Antapaccay y Coroccohuayco, según Glencore

Antapaccay produce concentrado de cobre desde 2012 y en 2024 alcanzó una producción de 146.000 toneladas métricas. La operación genera aproximadamente 4.500 puestos de trabajo directos e indirectos y mantiene compras locales por S/302 millones en la región. Glencore, además, posee una participación del 34% en la mina Antamina, operando en sociedad con BHP, Teck Resources y Mitsubishi.

La estrategia de Glencore forma parte de su plan global para casi duplicar su producción de cobre a escala internacional, consolidando recursos en regiones clave como Espinar, según detalló Bloomberg en un reporte posterior. “Es un distrito de minerales, por lo que vemos más oportunidades para más tajos satélites y más exploración”, detalló Evans.

El proyecto Quechua se integra a la zona de influencia de Antapaccay y al futuro desarrollo de Coroccohuayco.

Las prioridades corporativas de Glencore incluyen la extensión de vida útil de Antapaccay, el desarrollo gradual de Coroccohuayco y la posible construcción de una tercera línea de procesamiento en la planta de Antapaccay, sujeta a la confirmación de nuevos recursos cercanos.

La empresa también hace frente a la incertidumbre regulatoria y social que caracteriza al sector minero en Perú. Destaca que el contexto de creciente demanda global de cobre, impulsada por la transición energética y los altos precios del metal, representa una oportunidad para maximizar el valor de los activos de la región.

Glencore y su deuda ambiental en Cusco

Pese a las oportunidades de expansión en Espinar, Glencore no hizo comentarios públicos para sus accionistas sobre los recientes procedimientos sancionadores ni sobre los conflictos ambientales del distrito.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha acreditado que la mina Glencore-Antapaccay es el origen de la grave contaminación por metales pesados en Espinar; además, la empresa recibió una multa de 5,5 millones de soles por contaminación de aire.