Perú

Estreno de ‘Los otros Concha 2’ vs. ‘Yo soy’: ¿Cuánto rating hicieron y quién venció?

La exitosa telenovela de América TV lideró su horario en su regreso, duplicando la audiencia de ‘Yo soy’ y consolidándose como la opción favorita en la televisión peruana.

Estreno de 'Los otros Concha' vs. 'Yo soy': ¿Cuánto rating hicieron y quién venció?.

El ansiado regreso de ‘Los otros Concha 2 se convirtió en uno de los estrenos más comentados del año en señal abierta peruana. La nueva temporada desembarcó en América TV en horario estelar, disputando la franja directamente con el favorito reality de talento ‘Yo soy’ de Latina. ¿Quién ganó la batalla del rating? ¿Cuánto marcaron los programas y cuál fue el impacto real?.

‘Los otros Concha 2’: estreno triunfal con liderazgo

La noche del miércoles 17 de diciembre de 2025 quedará en la memoria de miles de familias peruanas. La segunda temporada de Los otros Concha aterrizó con fuerza y arrasó en sintonía, según cifras oficiales de Kantar Ibope.

La telenovela, producida por América Multimedia y Del Barrio Producciones, registró un rating general de 18.8 % puntos, alcanzando además un impresionante share del 34.3 % y picos de hasta 27.6 % puntos de rating en hogares del segmento DE (Lima + seis ciudades).

La cifra más contundente: el programa contó en promedio con 1,228,790 televidentes cada minuto durante su emisión, una marca que la posiciona como la producción más vista de su horario.

Este resultado reafirma el cariño del público por la historia y los entrañables personajes de la familia Concha, que en esta nueva etapa enfrentan retos, alegrías y enredos luego de recibir un millón de dólares al cierre de la primera temporada.

Estreno de ‘Los otros Concha’
Estreno de ‘Los otros Concha’ vs. ‘Yo soy’: ¿Cuánto rating hicieron y quién venció?

‘Yo soy’: la competencia sintió el golpe, pero mantiene su público fiel

Del otro lado, ‘Yo soy’, el emblemático reality de imitadores de Latina, no logró resistir el embate del prime time y marcó 8.07 puntos de rating en el mismo horario.

Aunque la cifra refleja una audiencia considerable y una comunidad de seguidores incondicionales, el doble de sintonía logrado por la telenovela familiar evidencia un giro claro en la preferencia de los televidentes al cierre del 2025.

A pesar de quedar relegado al segundo lugar en su franja, ‘Yo soy’ mantiene su estatus como un programa emblemático y leal a su formato de concursos musicales, siendo una opción recurrente para el público que busca talento vocal y tardes llenas de emoción.

Los jurados de Yo
Los jurados de Yo Soy. IG

¿Quién lideró el horario estelar?

Mientras se daba la vibrante disputa entre 'Los otros Concha 2′ y ’Yo soy’, fue ‘Al fondo hay sitio’ de América TV quien se mantuvo como el líder indiscutido de la televisión peruana, estableciéndose como el programa con mayor rating en la franja: 21.7 puntos de rating en hogares DE (Lima + seis ciudades).

El fenómeno continúa siendo garantía de grandes cifras y pone la vara alta a los contendientes del horario nocturno.

La combinación estratégica de dramas cotidianos, humor y la llegada constante de nuevos personajes siguen siendo la clave del éxito para la emblemática serie familiar.

¿Cuándo ver ‘Los otros Concha 2’ en TV?

La esperada temporada de ‘Los otros Concha 2’ se transmite de lunes a viernes por América TV, inmediatamente después del coloso ‘Al Fondo Hay Sitio’ en el horario de las 21:00 horas.

Esta ubicación premium asegura la máxima exposición y la oportunidad de captar a la audiencia familiar que busca historias tiernas, cómicas y llenas de giros inesperados.

Con el tradicional sello de Del Barrio Producciones y bajo la autoría de Rita Solf, la novela cuenta con un elenco estelar: Tula Rodríguez, Andrés Vílchez, Raysa Ortiz, Miguel Dávalos, Sirena Ortiz, Sebastián Barreto, Fernando Niño, Milene Vásquez, además de nuevas incorporaciones como José Luis Ruiz, Melissa Paredes, Rodrigo Sánchez Patiño, Valentina Saba, entre otros talentos.

‘Los otros Concha 2′: fecha
‘Los otros Concha 2′: fecha y hora de su estreno por América TV.

Más historias, personajes entrañables y un fenómeno en ascenso

La nueva temporada pone a la familia Concha en el centro de las emociones tras convertirse en millonarios. Pero los desafíos no se hacen esperar: el dinero trae consigo nuevos problemas, secretos, decisiones y enredos que pondrán a prueba su unión y los valores familiares.

Los guionistas prometen mezclas explosivas de humor, giros narrativos y temas actuales, manteniendo a la audiencia cautiva. “Queríamos llevar esta historia a un nivel más divertido, con situaciones más explosivas y giros que van a sorprender. Los Concha regresan con mucha fuerza”, adelantó Michelle Alexander, CEO y directora de contenidos de Del Barrio Producciones.

‘Los otros Concha 2′ con Tula Rodríguez: América TV

