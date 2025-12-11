‘Los otros Concha 2′ con Tula Rodríguez: ¿Cuándo y a qué hora se estrena por América TV?

La comedia nacional vuelve a refrescar la televisión peruana con el estreno de la segunda temporada de ‘Los Otros Concha 2’. Protagonizada por Tula Rodríguez, la serie regresa con todo el humor, caos y sorpresas que convirtieron a la familia Concha en una de las más queridas del país.

¿Cuándo y a qué hora se estrena ‘Los Otros Concha 2’?

La esperada nueva temporada de ‘Los Otros Concha 2’ se estrenará este miércoles 17 de diciembre en la señal de América TV.

El programa llegará a la parrilla inmediatamente después de ‘Al Fondo Hay Sitio’, uno de los horarios estelares y más vistos de la televisión peruana (9:00pm). Esta ubicación garantiza que las nuevas aventuras de los Concha llegarán a miles de hogares peruanos en horario prime.

Tula Rodríguez regresa con ‘Los otros Concha 2’: “Ni se imaginan lo que viene”

Más historias, más risas y nuevos personajes

Tras el inesperado millón de dólares recibido al final de la primera temporada, la familia Concha regresa enfrentándose a grandes cambios y complicaciones. Esta segunda parte promete una catarata de giros, situaciones extremas y ese toque entrañable que atrapó a la audiencia.

La producción, creada por Rita Solf y desarrollada por América Multimedia junto a Del Barrio Producciones, apuesta nuevamente por el elenco original: Tula Rodríguez, Andrés Vílchez, Raysa Ortiz, Miguel Dávalos, Sirena Ortiz, Sebastián Barreto, Fernando Niño y Milene Vásquez.

A ellos se suman José Luis Ruiz, Melissa Paredes, Rodrigo Sánchez Patiño, Valentina Saba, Sergio Armasgo, Nicolás Osorio, Mariano Ramírez, Julieta Alarcón, Marisa Minetti y Denise Dibós, aportando frescura y dinamismo a la historia.

“Queríamos llevar esta historia a un nivel más divertido, con situaciones más explosivas y giros que van a sorprender. Los Concha regresan con mucha fuerza”, adelantó Michelle Alexander, CEO y directora de contenidos de Del Barrio Producciones.

Todo el elenco de 'Los Otros Concha 2'. IG: América TV

Nuevos retos para la familia Concha

La vida de los Concha cambia drásticamente tras volverse millonarios, pero el dinero también trae nuevos problemas, decisiones difíciles y desafíos que pondrán a prueba la unión y el ingenio del peculiar clan. Entre risas, enredos y emotivos momentos, cada miembro experimentará transformaciones personales que reflejan el espíritu resiliente de las familias peruanas.

La combinación de situaciones cotidianas, humor absurdo y la llegada de nuevos personajes garantiza que cada episodio sorprenderá a la audiencia.

Tula Rodríguez feliz con estreno

La conferencia de lanzamiento fue escenario del reencuentro más esperado. Tula Rodríguez, quien regresa en el papel de Estela Vargas, compartió su felicidad por regresar a la historia que la recibió con tanto cariño del público:

“Estoy muy contenta porque creo que los Concha 1 caló bien bonito en el corazón y ahora viene renovado. Claro, yo no voy a tener un verano como todo el mundo, pero me voy a dedicar a trabajar. Ustedes saben que yo soy bien así, de loca chamba, a mí me encanta trabajar y estoy contenta con el equipo”, expresó.

Rodríguez resaltó lo especial de interpretar nuevamente a Estela y el apoyo constante del elenco y los seguidores para que la segunda parte se haga realidad. “La gente pidió esta segunda parte y aquí estamos. Amo a Estela y todo lo que hace por sus hijos”, comentó con emoción.

‘Los Otros Concha 2′ refleja la importancia de las historias familiares en la televisión peruana y apuesta por una temporada en la que los espectadores podrán identificarse, reír y conmoverse con las peripecias de esta familia singular. El regreso de personajes emblemáticos y el ingreso de nuevos talentos prometen impulsar la serie a lo más alto del rating nacional.

Con un equipo de primera y una propuesta refrescante, la segunda temporada de “Los Otros Concha” llega dispuesta a conquistar de nuevo a su fiel audiencia.

Tula Rodríguez en 'Los Otros Concha 2'. IG: América TV