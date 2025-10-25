Perú

Voto digital en Elecciones Perú 2026: ONPE explica quiénes podrán sufragar por internet y cómo hacerlo desde casa

Este mecanismo permitirá sufragar desde el celular o laptop, en cualquier lugar con conexión estable, manteniendo el carácter personal, libre y secreto del proceso. Conoce cómo funciona

Por Tomás Ezerskii

Guardar
(Video: Canal N)

El voto digital será una de las principales novedades en las Elecciones Generales 2026, marcando un paso decisivo hacia la modernización del sistema electoral. A partir del 29 de octubre de 2025, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitará la plataforma oficial para que determinados grupos de ciudadanos puedan registrarse y votar por internet, desde una computadora o incluso un teléfono celular. Este mecanismo permitirá sufragar desde cualquier lugar con conexión estable, manteniendo el carácter personal, libre y secreto del voto.

La implementación será voluntaria y progresiva, según confirmó la ONPE, y comenzará con un programa piloto destinado a sectores que enfrentan mayores dificultades para acudir presencialmente a las urnas. Entre los grupos priorizados figuran miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, personal médico y asistencial, peruanos en el extranjero, personas con discapacidad, trabajadores de organismos electorales y residentes en el Cercado de Lima. Estos electores podrán participar en esta nueva modalidad siempre que cumplan con ciertos requisitos técnicos y administrativos.

¿Cómo registrarse para el voto digital 2026?

Voto digital en Perú: estos
Voto digital en Perú: estos son los ciudadanos habilitados según la Ley 32270| Foto: ONPE

El proceso de inscripción se realizará exclusivamente a través del portal oficial votodigital.onpe.gob.pe, y estará disponible del 29 de octubre al 13 de diciembre de 2025. Cada participante deberá contar con un Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) con certificados digitales vigentes al menos hasta el 8 de junio de 2026, así como recordar el PIN o contraseña configurado al momento de recibir el documento. Además, será indispensable disponer de una conexión a internet estable, una dirección de correo electrónico activa y un lector de DNIe o un dispositivo con tecnología NFC, como smartphones o tablets compatibles.

Durante el registro, el ciudadano deberá autenticar su identidad digital utilizando el aplicativo ONPEID, que podrá descargarse desde el portal de la ONPE. Una vez completado el proceso, el sistema enviará una confirmación por correo electrónico, que acreditará su incorporación al padrón de voto digital. La entidad electoral ha precisado que una vez registrada la modalidad, no se podrá modificar, por lo que la decisión se mantendrá válida también en caso de segunda vuelta electoral.

La ONPE recomienda que los usuarios verifiquen la compatibilidad de sus equipos antes de iniciar el registro. Para computadoras (Windows o macOS) será necesario un lector físico de DNIe, mientras que los dispositivos móviles (Android o iOS) deberán contar con tecnología NFC compatible con el estándar ISO 14443-B, requerida por las versiones más recientes del documento electrónico. El trámite es personal, gratuito y 100% virtual, y permite participar en esta innovadora experiencia de sufragio digital.

Paso a paso: cómo se emitirá el voto digital

JNE recuerda a los peruanos
JNE recuerda a los peruanos que necesitan certificado para ejercer voto digital en las elecciones 2026. (Foto: Agencia Andina)

El día de las elecciones, el voto digital podrá emitirse entre las 5:00 p. m. del 11 de abril y las 5:00 p. m. del 12 de abril de 2026, según el cronograma oficial. Durante ese periodo de 24 horas, los electores registrados podrán ingresar al sistema utilizando su DNIe y su PIN personal. Al autenticarse, accederán a una cabina de sufragio virtual, donde visualizarán una cédula digital interactiva para cada una de las cinco elecciones: Presidencia, Congreso de la República, Parlamento Andino, y los respectivos cargos complementarios.

El sistema guiará al votante paso a paso, permitiéndole revisar cada opción, emitir su voto preferencial o dejar el campo en blanco si así lo desea. Una vez completadas todas las selecciones, la plataforma mostrará un resumen final del voto, el cual podrá ser confirmado antes de proceder al envío. Finalmente, el elector firmará digitalmente su elección y recibirá una constancia de votación electrónica en el correo que proporcionó al momento de su registro.

La mesa de sufragio digital estará compuesta por nueve miembros titulares y nueve suplentes, seleccionados mediante sorteo entre ciudadanos con formación superior registrados en esta modalidad. Ellos cumplirán las funciones de presidente, secretario y tercer miembro, garantizando la transparencia del proceso.

Según lo establecido en la Ley N.º 32270, esta forma de sufragio será obligatoria únicamente para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que se encuentren desplazados fuera de su domicilio el día de la elección. Para los demás grupos habilitados, la participación digital será opcional.

Con esta iniciativa, la ONPE busca acercar el voto a sectores históricamente limitados por la distancia o las condiciones logísticas, promoviendo una participación más inclusiva en un proceso que marcará un antes y un después en la historia electoral. Las Elecciones Generales 2026 se celebrarán el 12 de abril, convocando a más de 27 millones de ciudadanos habilitados para elegir a sus autoridades nacionales a través de medios presenciales y, por primera vez, digitales.

Temas Relacionados

Voto digitalElecciones 2026ONPEperu-noticias

Más Noticias

Guillermo Viscarra sufrió choque de auto por hincha de Alianza Lima: incidente tuvo inesperado final

El guardameta boliviano se encontraba con su pareja cuando el fanático ‘blanquiazul’ impactó su vehículo. El video de los hechos se volvió viral

Guillermo Viscarra sufrió choque de

Álvaro Barco le respondió a Néstor Gorosito tras polémicas declaraciones: “Si fuera Alianza, me callaría con tantos puntos de ventaja”

El director deportivo de Universitario declaró que el técnico argentino no debería justificar su mala campaña en la Liga 1

Álvaro Barco le respondió a

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, confiesa la dura infancia que vivió con su madre: “Crecí rodeada de gritos y miedo”

Thamara Medina Alcalá abrió su corazón al narrar cómo vivió años de violencia y miedo junto a Verónica Alcalá, en un emotivo video que rápidamente se volvió viral.

Thamara Medina, hermana de Alejandra

Qué serie ver esta noche en Netflix Perú

Desde misterios hasta suspenso, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Qué serie ver esta noche

Las películas más populares en Netflix Perú

Con estas historias, Netflix espera mantener su cuota de mercado

Las películas más populares en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quién reemplazará a Guillermo Bermejo

¿Quién reemplazará a Guillermo Bermejo en el Congreso tras su condena por terrorismo?

Guillermo Bermejo sentenciado por filiación al terrorismo: Estas son las pruebas que lo condenan

Elecciones 2026: Propaganda gratuita en medios y redes sociales para partidos políticos

Pedro Castillo amenaza a congresistas con revelar “sobres guardados” donde le pedían ministerios y direcciones

Alejandro Cavero y abogado de Betssy Chávez protagonizan tenso intercambio: “Viejonazo que no ha logrado nada”

ENTRETENIMIENTO

Qué serie ver esta noche

Qué serie ver esta noche en Netflix Perú

Las películas más populares en Netflix Perú

Suheyn Cipriani y César Vega irán a los tribunales por pensión alimenticia: “No llegamos a un acuerdo y nos vamos a juicio”

David Almandoz, ‘Pepe Gonzales’, visita a Gustavo Bueno durante su recuperación y conmueve a fans

Steve Palao ofrece S/ 600 de pensión a su hija y no llega a conciliar con Beatriz Cahuas: “Que cumpla con su responsabilidad”

DEPORTES

Resultados de la fecha 1

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Se confirmó el primer jugador de Universitario que renovó su contrato y comenzó su nacionalización para el 2026

Guillermo Viscarra sufrió choque de auto por hincha de Alianza Lima: incidente tuvo inesperado final

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1