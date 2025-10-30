Alejandra Baigorria lanza nueva colección y elige a la hija de Christian Domínguez como imagen principal: “Verano 2026”

Alejandra Baigorria presenta a Camila Domínguez como nueva modelo de su marca y causa revuelo en redes. Infobae Perú / Captura: IG

Alejandra Baigorria volvió a captar la atención en sus redes sociales tras anunciar a la nueva imagen de su marca de ropa. En un video difundido en su cuenta oficial, la rubia empresaria presentó con entusiasmo a Camila Domínguez, hija del cantante Christian Domínguez, como parte de su más reciente colección.

El gesto sorprendió a muchos, no solo por el vínculo indirecto entre ambas figuras públicas, sino también por el simbolismo que representa este paso en la carrera de la joven, quien hace poco comenzó a abrirse espacio en el mundo de la moda.

“Camila. Hermosa Camila Domínguez para ustedes. Espectacular. Vueltita, vueltita. La nueva imagen de Alejandra Baigorria Ropa”, se escucha decir a Baigorria en el video, mientras la adolescente luce un conjunto de la marca y posa con una sonrisa tímida ante las cámaras.

La empresaria, siempre entusiasta, resaltó la elegancia y naturalidad de la joven modelo, dejando entrever que confía plenamente en su potencial.

De inmediato, los seguidores de Alejandra reaccionaron con sorpresa y elogios. Muchos destacaron el acto de confianza de la empresaria hacia la hija de Christian Domínguez, mientras otros recordaron los rumores y tensiones que en el pasado se asociaron con el entorno del cantante y la conductora Karla Tarazona, madre de la joven.

“En buena hora Ale, ella lo necesitaba”, “Qué gusto por Camila, tiene que aprovecharlo”, “Es una chica muy guapa, de hecho la hace linda”, “Alejandra es una linda, de verdad. Una gran oportunidad para esta joven para que salga adelante”, “Esta pequeña no está sola, ánimos Camila”, “Qué gran corazón Alejandra”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Sin embargo, más allá de cualquier polémica mediática, este paso representa para Camila Domínguez una oportunidad profesional en el mundo del modelaje y la moda, guiada por una figura con amplia experiencia en el rubro.

Hace poco, la joven fue mencionada en diversos programas de espectáculos debido a sus diferencias con el cantante de cumbia. Sin embargo, su aparición reciente en plataformas digitales, donde se refirió con naturalidad a su padre y su entorno, despertó curiosidad entre los seguidores del mundo del espectáculo. Ahora, con este nuevo proyecto junto a Alejandra Baigorria, Camila busca construir su propio camino, dejando atrás cualquier sombra mediática.

Por su parte, Alejandra Baigorria continúa consolidando su faceta como empresaria. Desde hace años, su marca Alejandra Baigorria Ropa se ha posicionado como una de las más reconocidas del mercado local, destacando por su estilo juvenil, moderno y accesible. La excombatiente ha demostrado tener un olfato agudo para los negocios y una habilidad especial para reinventarse, combinando su imagen televisiva con el crecimiento de su empresa.

Usuarios desean lo mejor a Camila Domínguez

El gesto de incluir a una joven como Camila Domínguez no solo refleja una apuesta por nuevas generaciones, sino también una apertura hacia talentos emergentes, más allá de los prejuicios y de las etiquetas mediáticas. En redes, muchos usuarios aplaudieron la decisión, destacando la empatía y sororidad de Alejandra.

“Qué lindo que le dé una oportunidad a una chica joven. Eso habla bien de ella como mujer y como empresaria”, escribió una seguidora en Instagram. Otro comentario decía: “Camila se ve preciosa, tiene futuro como modelo. Felicitaciones a ambas”.

Mientras tanto, Alejandra Baigorria sigue enfocada en la expansión de su marca y en fortalecer su rol de empresaria dentro del mundo de la moda.

