Las hormonas sexuales femeninas, especialmente los estrógenos, influyen en el funcionamiento de la glándula tiroides (Freepik)

Cuidar la salud de la tiroides es fundamental para el buen funcionamiento del organismo, ya que esta glándula regula procesos esenciales como el metabolismo, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal y el equilibrio hormonal. En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) advierten que los trastornos tiroideos son frecuentes y que, entre ellos, el cáncer de tiroides ha mostrado un aumento sostenido en los diagnósticos durante los últimos años. Llama la atención que esta enfermedad afecta con mayor frecuencia a las mujeres que a los hombres, una diferencia que ha sido ampliamente estudiada por la comunidad médica.

Según datos difundidos por Minsa y EsSalud, el cáncer de tiroides es uno de los tipos de cáncer endocrino más comunes en el país y se diagnostica hasta tres veces más en mujeres. Aunque en la mayoría de los casos tiene un buen pronóstico si se detecta a tiempo, es importante comprender por qué esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en la población femenina, con el fin de reforzar la prevención y el diagnóstico oportuno.

Por qué el cáncer de tiroides afecta principalmente a las mujeres

Una de las principales razones por las que el cáncer de tiroides afecta más a las mujeres está relacionada con los factores hormonales. Las hormonas sexuales femeninas, especialmente los estrógenos, influyen en el funcionamiento de la glándula tiroides. Diversos estudios han demostrado que las células tiroideas tienen receptores para estrógenos, lo que puede favorecer el crecimiento y la proliferación celular anormal en determinadas condiciones.

Además, las mujeres presentan con mayor frecuencia enfermedades tiroideas benignas, como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y los nódulos tiroideos. Si bien la mayoría de estos nódulos no son cancerosos, su presencia aumenta la vigilancia médica y, en algunos casos, el riesgo de detectar cáncer de tiroides. El embarazo, el posparto y la menopausia son etapas en las que se producen importantes cambios hormonales que también pueden influir en la función tiroidea.

El carcinoma papilar es el tipo más común de cáncer de tiroides y representa aproximadamente entre el 70 al 80 por ciento de los casos diagnosticados (Wendong Yu/Baylor College of Medicine)

Otro factor a considerar es que las mujeres suelen acudir con mayor frecuencia a controles médicos, lo que incrementa la detección de nódulos y lesiones tiroideas en etapas tempranas. Esto no significa necesariamente que desarrollen más cáncer agresivo, sino que se diagnostica con mayor frecuencia en comparación con los hombres.

El tipo más común de cáncer de tiroides en mujeres

El carcinoma papilar es el tipo más común de cáncer de tiroides y representa aproximadamente entre el 70 al 80 por ciento de los casos diagnosticados, tanto en mujeres como en hombres. Sin embargo, su incidencia es significativamente mayor en la población femenina, especialmente entre los 30 y los 50 años.

Este tipo de cáncer se caracteriza por un crecimiento lento y, en la mayoría de los casos, tiene un pronóstico favorable. Suele originarse en las células foliculares de la tiroides y puede manifestarse como un nódulo indoloro en el cuello. En etapas iniciales, no siempre produce síntomas, lo que resalta la importancia de los controles médicos y las evaluaciones por imágenes cuando existen factores de riesgo.

El carcinoma papilar responde bien al tratamiento, que generalmente incluye cirugía y, en algunos casos, terapia con yodo radiactivo. La tasa de supervivencia es alta, especialmente cuando se diagnostica de manera temprana, lo que refuerza la necesidad de una detección oportuna en las mujeres.

Otros factores de riesgo del cáncer de tiroides en las mujeres

El cáncer de tiroides se caracteriza por un crecimiento lento y, en la mayoría de los casos, tiene un pronóstico favorable (INSN)

Además de los factores hormonales, existen otros elementos que aumentan el riesgo de cáncer de tiroides en las mujeres. La exposición a radiación en la cabeza y el cuello, especialmente durante la infancia, es uno de los factores de riesgo más reconocidos. También influyen los antecedentes familiares de cáncer de tiroides u otras enfermedades endocrinas.

La deficiencia o el exceso de yodo en la dieta puede afectar la función tiroidea y favorecer la aparición de nódulos. Asimismo, algunas enfermedades autoinmunes, como la tiroiditis de Hashimoto, se presentan con mayor frecuencia en mujeres y se asocian a un mayor riesgo de alteraciones tiroideas.

El estilo de vida también cumple un rol importante. El estrés crónico, el sedentarismo y la falta de controles médicos pueden retrasar el diagnóstico. Por ello, los especialistas recomiendan que las mujeres presten atención a síntomas como cambios en el cuello, alteraciones en la voz, dificultad para tragar o síntomas persistentes de desajuste hormonal.