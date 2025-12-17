Perú

Por qué el cáncer de tiroides afecta principalmente a las mujeres

El cáncer de tiroides es uno de los tipos de cáncer endocrino más comunes en el país y se diagnostica hasta tres veces más en mujeres

Guardar
Las hormonas sexuales femeninas, especialmente
Las hormonas sexuales femeninas, especialmente los estrógenos, influyen en el funcionamiento de la glándula tiroides (Freepik)

Cuidar la salud de la tiroides es fundamental para el buen funcionamiento del organismo, ya que esta glándula regula procesos esenciales como el metabolismo, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal y el equilibrio hormonal. En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) advierten que los trastornos tiroideos son frecuentes y que, entre ellos, el cáncer de tiroides ha mostrado un aumento sostenido en los diagnósticos durante los últimos años. Llama la atención que esta enfermedad afecta con mayor frecuencia a las mujeres que a los hombres, una diferencia que ha sido ampliamente estudiada por la comunidad médica.

Según datos difundidos por Minsa y EsSalud, el cáncer de tiroides es uno de los tipos de cáncer endocrino más comunes en el país y se diagnostica hasta tres veces más en mujeres. Aunque en la mayoría de los casos tiene un buen pronóstico si se detecta a tiempo, es importante comprender por qué esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en la población femenina, con el fin de reforzar la prevención y el diagnóstico oportuno.

Por qué el cáncer de tiroides afecta principalmente a las mujeres

Una de las principales razones por las que el cáncer de tiroides afecta más a las mujeres está relacionada con los factores hormonales. Las hormonas sexuales femeninas, especialmente los estrógenos, influyen en el funcionamiento de la glándula tiroides. Diversos estudios han demostrado que las células tiroideas tienen receptores para estrógenos, lo que puede favorecer el crecimiento y la proliferación celular anormal en determinadas condiciones.

Además, las mujeres presentan con mayor frecuencia enfermedades tiroideas benignas, como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y los nódulos tiroideos. Si bien la mayoría de estos nódulos no son cancerosos, su presencia aumenta la vigilancia médica y, en algunos casos, el riesgo de detectar cáncer de tiroides. El embarazo, el posparto y la menopausia son etapas en las que se producen importantes cambios hormonales que también pueden influir en la función tiroidea.

El carcinoma papilar es el
El carcinoma papilar es el tipo más común de cáncer de tiroides y representa aproximadamente entre el 70 al 80 por ciento de los casos diagnosticados (Wendong Yu/Baylor College of Medicine)

Otro factor a considerar es que las mujeres suelen acudir con mayor frecuencia a controles médicos, lo que incrementa la detección de nódulos y lesiones tiroideas en etapas tempranas. Esto no significa necesariamente que desarrollen más cáncer agresivo, sino que se diagnostica con mayor frecuencia en comparación con los hombres.

El tipo más común de cáncer de tiroides en mujeres

El carcinoma papilar es el tipo más común de cáncer de tiroides y representa aproximadamente entre el 70 al 80 por ciento de los casos diagnosticados, tanto en mujeres como en hombres. Sin embargo, su incidencia es significativamente mayor en la población femenina, especialmente entre los 30 y los 50 años.

Este tipo de cáncer se caracteriza por un crecimiento lento y, en la mayoría de los casos, tiene un pronóstico favorable. Suele originarse en las células foliculares de la tiroides y puede manifestarse como un nódulo indoloro en el cuello. En etapas iniciales, no siempre produce síntomas, lo que resalta la importancia de los controles médicos y las evaluaciones por imágenes cuando existen factores de riesgo.

El carcinoma papilar responde bien al tratamiento, que generalmente incluye cirugía y, en algunos casos, terapia con yodo radiactivo. La tasa de supervivencia es alta, especialmente cuando se diagnostica de manera temprana, lo que refuerza la necesidad de una detección oportuna en las mujeres.

Otros factores de riesgo del cáncer de tiroides en las mujeres

El cáncer de tiroides se
El cáncer de tiroides se caracteriza por un crecimiento lento y, en la mayoría de los casos, tiene un pronóstico favorable (INSN)

Además de los factores hormonales, existen otros elementos que aumentan el riesgo de cáncer de tiroides en las mujeres. La exposición a radiación en la cabeza y el cuello, especialmente durante la infancia, es uno de los factores de riesgo más reconocidos. También influyen los antecedentes familiares de cáncer de tiroides u otras enfermedades endocrinas.

La deficiencia o el exceso de yodo en la dieta puede afectar la función tiroidea y favorecer la aparición de nódulos. Asimismo, algunas enfermedades autoinmunes, como la tiroiditis de Hashimoto, se presentan con mayor frecuencia en mujeres y se asocian a un mayor riesgo de alteraciones tiroideas.

El estilo de vida también cumple un rol importante. El estrés crónico, el sedentarismo y la falta de controles médicos pueden retrasar el diagnóstico. Por ello, los especialistas recomiendan que las mujeres presten atención a síntomas como cambios en el cuello, alteraciones en la voz, dificultad para tragar o síntomas persistentes de desajuste hormonal.

Temas Relacionados

cáncer de tiroidesperu-salud

Más Noticias

Resultados del Gana Diario de este martes 16 de diciembre de 2025: todos los números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario de

Enfermedades dermatológicas: ¿cuál es la diferencia entre dermatitis atópica y actínica?

Ambos tipos de dermatitis provocan inflamación de la piel y síntomas como picazón y enrojecimiento, pero tienen causas diferentes

Enfermedades dermatológicas: ¿cuál es la

El pisco peruano se abre paso en Egipto con una velada diplomática dedicada a la coctelería y el intercambio cultural

La Embajada del Perú organizó un encuentro con profesionales en la materia para posicionar la bebida bandera como destilado de identidad y tradición

El pisco peruano se abre

¿Cómo identificar taxis seguros y evitar riesgos en Navidad y Año Nuevo? Esto dice la ATU

El organismo de transporte insta a la población a optar por servicios regulados ante el incremento de delitos y desplazamientos nocturnos durante las celebraciones, sugiriendo verificar la habilitación de los vehículos y conductores

¿Cómo identificar taxis seguros y

Gisela Valcárcel suspende fiesta de fin de año tras decisión de su equipo de ‘América Hoy’ de quedarse en América TV

Pati Lorena aseguró que “Señito” canceló el esperado evento al confirmarse que la mayoría de su equipo continuará en el canal y no migrará a Panamericana TV.

Gisela Valcárcel suspende fiesta de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Julio Chávez ignora pedidos de

Julio Chávez ignora pedidos de renovar Acción Popular tras quedar fuera de las elecciones 2026: “Yo no voy a renunciar”

José Domingo Pérez exige a Phillip Butters que se rectifique tras llamarlo “ladrón”: “Es difamación agravada”

PJ archiva nueva investigación contra José Domingo Pérez: fiscal era acusado de presunto enriquecimiento ilícito

PJ admite apelación de Martín Vizcarra a sentencia de 14 años de prisión, pero también las de Astaldi y la Procuraduría, ¿qué piden?

Ciro Castillo apeló allanamiento y detención preliminar: abogado asegura que no hay peligro de fuga

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel suspende fiesta de

Gisela Valcárcel suspende fiesta de fin de año tras decisión de su equipo de ‘América Hoy’ de quedarse en América TV

Alessia Rovegno rompe su silencio tras ser captada en besos con su nuevo novio

Pamela López y Paul Michael sorprenden en Chiclayo al superar a Pamela Franco y Christian Cueva en convocatoria y ganancias

Alejandra Baigorria sorprende con enormes canastas navideñas y regalos para sus trabajadores

Paco Bazán acusa a Erick Delgado de despedirlo sin aviso y sumarse a campaña que lo “afectó en su momento más crítico”

DEPORTES

Miguel Rondelli asegura la continuidad

Miguel Rondelli asegura la continuidad del goleador Facundo Callejo en Cusco FC: “No ha llegado ninguna oferta”

Roberto Mosquera cuestiona la llegada de entrenadores extranjeros a Liga 1: “Acá vienen a hacer sus pininos”

Christian Ramos cuestiona la inclusión de Fabio Gruber en la selección: “¿Dónde está el peruano que se estaba matando?”

Mía León deja Alianza Lima luego de un semestre coronado con el título nacional para unirse a las filas del Cruz Azul de la Liga MX

La piratería en la Liga1 empieza a retroceder: infracciones cayeron 35 % en la temporada 2025