Paco Bazán acusa a Erick Delgado de despedirlo sin aviso y sumarse a campaña que lo “afectó en su momento más crítico”

Durante una transmisión en vivo, Paco Bazán compartió su versión sobre la abrupta desvinculación y cómo la difusión de un comunicado oficial intensificó la polémica en el mundo del espectáculo digital (TikTok)

El conflicto entre Paco Bazán y Erick Delgado salió del ámbito privado y se instaló en el centro de la conversación digital luego de una serie de declaraciones del exfutbolista y conductor.

A través de transmisiones en vivo, Bazán expuso su versión sobre el fin de su vínculo laboral con Delgado, al que señaló como responsable de una decisión abrupta y, sobre todo, de una comunicación pública que lo dejó expuesto en un contexto personal adverso.

El también comentarista deportivo afirmó que la ruptura pudo resolverse sin escándalo, pero que la difusión de un comunicado alteró ese escenario. Sus palabras apuntaron a una decepción profunda, marcada por la sensación de haber sido abandonado cuando atravesaba uno de los momentos más complejos de su vida mediática y profesional.

Un despido que, según Bazán, se manejó a sus espaldas

Paco Bazán afirmó que su salida del proyecto digital se decidió sin diálogo previo y con un comunicado emitido a sus espaldas, un gesto que, según dijo, quebró cualquier posibilidad de entendimiento. (TikTok)

Paco Bazán relató que la salida de su espacio digital no fue producto de una conversación consensuada ni de un acuerdo previo. En su testimonio, aseguró que Erick Delgado tomó la decisión de prescindir de él sin advertencia directa y que, al día siguiente, emitió un comunicado sin informarle. “Erick me botó, me despidió y mandó un comunicado al día siguiente a mis espaldas”, afirmó, subrayando la falta de diálogo previo.

El conductor sostuvo que la situación pudo resolverse de otra manera, lejos de la exposición pública. En su relato, insistió en que el tema no tenía la relevancia suficiente como para convertirse en noticia. “Pudieron manejarlo en silencio, pudo quedar ahí entre nosotros y no pasaba nada”, expresó, cuestionando la necesidad de oficializar su salida mediante un pronunciamiento.

Para Bazán, el problema no fue únicamente el despido, sino la forma en que se comunicó. Según explicó, nadie le advirtió que se emitiría un mensaje público ni se le consultó sobre el contenido. Desde su perspectiva, esa decisión quebró cualquier posibilidad de mantener una relación cordial y evidenció una ruptura más profunda que la estrictamente laboral.

El impacto mediático en un momento personal adverso

El exfutbolista relató que la noticia fue utilizada durante varios días como contenido televisivo, generando una sobreexposición que, según dijo, lo colocó en una posición vulnerable. (TikTok)

Uno de los puntos más sensibles del testimonio de Paco Bazán estuvo relacionado con el contexto en el que se difundió el comunicado. El exarquero aseguró que atravesaba un periodo complicado a nivel mediático y personal cuando la noticia se hizo pública. En ese escenario, consideró que la decisión de formalizar su salida amplificó el daño.

“Ese comunicado lo agarraron los espacios de espectáculo en un momento en donde yo estaba con un tema mediático”, relató, explicando que la información fue utilizada durante varios días como contenido en programas y plataformas de entretenimiento. Según su versión, la situación se transformó en un ciclo de exposición constante que lo dejó en una posición vulnerable.

Bazán fue más allá al interpretar esa cadena de hechos como una acción deliberada. A su juicio, Delgado no solo tomó distancia, sino que se alineó con un entorno crítico hacia su figura. “Él se sumó a la campaña de destrucción y de demolición”, declaró, usando términos contundentes para describir cómo percibió el efecto del comunicado.

Desde su mirada, la difusión pública no fue un hecho neutro ni administrativo, sino un gesto que terminó reforzando narrativas negativas en un momento en el que esperaba respaldo o, al menos, discreción. Esa percepción es la que alimenta su sensación de haber sido dejado solo en el peor tramo de su exposición pública.

Reclamos pendientes<b> </b>

A través de transmisiones en vivo, Bazán sostuvo que fue dejado de lado en su peor momento, una experiencia que, según expresó, evidenció la fragilidad de los lazos profesionales. (ATV)

El conflicto entre Paco Bazán y Erick Delgado no se limita a la desvinculación del proyecto digital. En sus intervenciones recientes, el exfutbolista recordó que existían otros asuntos sin resolver, como una carta notarial que, según dijo, nunca obtuvo respuesta. Al mencionar ese episodio, ironizó sobre el olvido del tema y luego lo retomó como parte de un historial de desencuentros.

Bazán expuso su versión en un formato que se volvió habitual en los últimos meses: transmisiones frecuentes en plataformas digitales, donde comparte reflexiones y responde a comentarios de seguidores. En ese espacio, afirmó que se sintió desplazado “en el peor momento”, una frase que resume su sensación de abandono y decepción.