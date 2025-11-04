Perú

Autismo: vacunas, trauma y otros mitos sobre el origen del Trastorno del Espectro Autista

La ciencia actual considera que el autismo tiene un origen multifactorial, es decir, que resulta de la interacción entre factores genéticos y ambientales

Guardar
El autismo influye en la
El autismo influye en la forma en que una persona percibe el mundo, se comunica y se relaciona (AdobeStock)

Las recientes declaraciones de Rafael López Aliaga, realizadas el domingo 2 de noviembre durante un evento partidario, han despertado la polémica. El candidato a la presidencia por Renovación Popular afirmó que durante la cuarentena por la covid-19 aumentaron los casos de autismo debido a la pandemia y las medidas de confinamiento. “Por la salvajada de Vizcarra, ha crecido mucho el autismo”, dijo en referencia al expresidente Martín Vizcarra y al confinamiento impuesto durante 2020.

Estas afirmaciones, además de carecer de sustento científico, reflejan una problemática más profunda: la persistencia de mitos y desinformación en torno al Trastorno del Espectro Autista (TEA). A pesar de los avances de la neurociencia y la psicología, todavía circulan creencias erróneas que culpabilizan a las madres, las vacunas o incluso la alimentación por la aparición del autismo.

Es fundamental aclarar que el autismo no es una enfermedad ni un efecto colateral de la pandemia. Es una condición del neurodesarrollo que se manifiesta desde los primeros años de vida y que influye en la forma en que una persona percibe el mundo, se comunica y se relaciona. Sin embargo, su origen sigue siendo motivo de confusión, alimentada por teorías falsas y discursos públicos irresponsables como el de López Aliaga.

Autismo: vacunas, trauma y otros mitos sobre el origen del TEA

Es posible y necesario ofrecer
Es posible y necesario ofrecer apoyos adecuados en comunicación, educación e integración social para las personas con autismo (Freepik)
  • “Las madres frías causan autismo”: durante las décadas de 1950 y 1960, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó la teoría de las “madres nevera”, según la cual el autismo era causado por una falta de afecto materno. Esta idea profundamente misógina y dañina responsabilizaba a las mujeres de la condición de sus hijos. Décadas después, la ciencia desmintió por completo esta teoría: el autismo no tiene relación con la crianza ni con la calidad del vínculo afectivo. De hecho, muchos padres y madres de personas autistas han sido víctimas de culpa y estigmatización por ideas como esta.
  • “Las vacunas causan autismo”: probablemente, este sea el mito más extendido. Surgió a partir de un estudio publicado en 1998 por Andrew Wakefield en The Lancet, en el que se sugería una relación entre la vacuna triple viral (sarampión, paperas y rubéola) y el autismo. El estudio fue posteriormente retractado por fraude científico: se demostró que Wakefield había manipulado datos y tenía intereses económicos. Desde entonces, múltiples investigaciones con millones de niños en todo el mundo han confirmado que no existe ninguna relación entre las vacunas y el autismo. La Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Ministerio de Salud (Minsa) coinciden en ello. Las vacunas son seguras y salvan vidas.
  • “El autismo es causado por un trauma o una mala alimentación”: otra creencia popular es que el autismo se origina a partir de un trauma emocional en la infancia o de una alimentación deficiente. Esta idea carece de base científica. Si bien los traumas pueden afectar el desarrollo emocional de un niño, no alteran su estructura neurológica de la forma en que lo hace el autismo. En cuanto a la dieta, aunque algunas personas autistas pueden tener sensibilidades alimentarias o gastrointestinales, la alimentación no causa el autismo.
  • “El autismo se cura”: este mito parte de la idea errónea de que el autismo es una enfermedad que debe ser “tratada” o “revertida”. El autismo no se cura porque no es una enfermedad, sino una forma diferente de procesar la información y percibir el entorno. Lo que sí es posible y necesario es ofrecer apoyos adecuados en comunicación, educación e integración social, para que las personas autistas puedan desarrollarse plenamente según sus propias capacidades.

¿Qué se sabe sobre el origen del autismo?

Otra creencia popular es que
Otra creencia popular es que el autismo se origina a partir de una alimentación deficiente o que existe un “gen del autismo” (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia actual considera que el autismo tiene un origen multifactorial, es decir, que resulta de la interacción entre factores genéticos y ambientales, sin que ninguno de ellos sea, por sí solo, determinante.

  • Factores genéticos: no existe un “gen del autismo”, sino múltiples variaciones genéticas que pueden aumentar la probabilidad de que un niño desarrolle esta condición. Tener antecedentes familiares de TEA también incrementa ligeramente el riesgo.
  • Factores ambientales: estos no deben confundirse con causas externas como las vacunas o la crianza. Se refieren a condiciones biológicas y prenatales, como la edad avanzada de los padres, ciertas infecciones durante el embarazo, exposición a contaminantes o complicaciones en el parto. Ninguno de estos factores explica por sí solo la aparición del autismo, pero pueden influir en su manifestación en individuos genéticamente predispuestos.

Temas Relacionados

autismoTrastorno del Espectro AutistaTEARafael López Aliagaperu-salud

Más Noticias

Betssy Chávez a la espera de salvoconducto tras asilo de México: ¿Perú puede rechazarlo o proceder a su detención?

La exjefa de Gabinete permanece en la embajada de México en Lima, mientras aguarda que el Gobierno peruano le otorgue el salvoconducto necesario después de recibir asilo

Betssy Chávez a la espera

Demolición en el cerro Candela: Ate inicia ampliación de la avenida Nicolás Ayllón y genera reclamos en algunos propietarios

La demolición de más de 40 viviendas marca el inicio del plan vial más grande de Ate. Vecinos exigen diálogo y denuncian desinformación sobre reubicaciones

Demolición en el cerro Candela:

¿Metropolitano funcionará durante paro de transportistas del 4 de noviembre? ATU aclara qué servicios operarán con normalidad

En coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del Interior, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao busca garantizar la seguridad y operatividad del transporte urbano evitando afectaciones a la ciudadanía durante la jornada de protesta

¿Metropolitano funcionará durante paro de

Este es el top 10 de series en Netflix Perú para disfrutar acompañado

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Este es el top 10

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

Lima cortó relaciones diplomáticas con México después de que ese país otorgó asilo a la exjefa de Gabinete, procesada por el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Cancillería precisó que únicamente continuarán las funciones consulares

Perú rompe relación con México
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú rompe relación con México

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

Betssy Chávez asilada: ¿qué significa que Perú rompa relaciones diplomáticas con México?

Comisión de Ética aprueba por mayoría denuncia contra Lucinda Vásquez por caso ‘Corta uñas’

José Jerí confirma ruptura de relaciones diplomáticas con México: las veces en las que AMLO y Claudia Sheinbaum intervinieron en la política peruana

Rafael López Aliaga sobre su presencia en CADE 2025: “No me corro de ningún foro, no digo que son pitucos elitistas”

ENTRETENIMIENTO

Este es el top 10

Este es el top 10 de series en Netflix Perú para disfrutar acompañado

Claudio Pizarro sería papá otra vez tras la separación de Karla Salcedo: así lo anunció  Magaly TV La Firme

Crhiss Vanger habría registrado una dirección falsa en Reniec: sigue sin responder por denuncias de estafa

Quién es Crhiss Vanger: el tiktoker peruano acusado de estafar a más de 160 personas por más de un millón de soles

Leslie Moscoso revela fuerte episodio de violencia que vivió con Pedro Loli: “Vivía enferma de los nervios”

DEPORTES

Carlos Galván se planta en

Carlos Galván se planta en contra de Williams Riveros ante constantes comparaciones: “No es mejor que yo, sin duda”

Catherine Flood deja una excelente imagen de ímpetu en el arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Solo quiero ganar para Universitario”

Jefferson Farfán, Luis Advíncula y Roberto Guizasola pasaron tremendo susto en pleno programa: hincha hizo explotar una bombarda

Alex Valera se marca un propósito personal: “Mi sueño sería retirarme en Universitario y pasar a ‘Lolo’ Fernández”

Programación de la fecha 3 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV