Perú

Mineros bloquean la Panamericana Sur en Chala para exigir la ratificación de la ampliación del Reinfo por un año

La Comisión Permanente tiene en agenda aprobar, en segunda votación, una nueva prórroga por un año del Reinfo. Además, los manifestantes exigen la reincorporación de 50 mil registros suspendidos, un punto que fue retirado del dictamen, pero que se mantiene como una de sus principales demandas

El tránsito en la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Chala, en Arequipa, permanece interrumpido como consecuencia del bloqueo encabezado por cerca de 300 mineros artesanales. Los manifestantes protestan en el kilómetro 618 de la vía, donde mantienen una vigilia a la espera de decisiones por parte del Congreso respecto a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Desde la madrugada, la presencia de los manifestantes y la quema de llantas ha imposibilitado el paso de vehículos de transporte de pasajeros y de carga.

La protesta se produce en paralelo al debate legislativo sobre el Reinfo. La Comisión Permanente debe ratificar en segunda votación el proyecto que busca ampliar el periodo de formalización minera hasta el 2026. Asimismo, aunque esta medida fue descartada del dictamen, los mineros también exigen la reincorporación de 50 mil inscritos que quedaron fuera del proceso tras la suspensión de sus registros.

Pasajeros varados y suspensión de venta de pasajes en Arequipa por bloqueo de mineros

La manifestación se concentró únicamente en Chala. A diferencia de jornadas anteriores, el puente Ocoña, en la provincia de Camaná, permaneció despejado, lo que permitió mantener parcialmente la conectividad vial en la región.

El impacto del bloqueo se trasladó de inmediato al terminal terrestre de Arequipa, donde, según reportó TV Perú, varias empresas de transporte interprovincial optaron por suspender la venta de pasajes ante el riesgo de que sus unidades queden detenidas por más de 24 horas en la carretera.

Otras compañías continuaron comercializando boletos, pero bajo la advertencia expresa de que los buses podrían quedar varados debido al cierre total de la vía. Algunos pasajeros, pese a conocer esta situación, decidieron continuar con sus planes de viaje.

Una pasajera que se dirigía a Lima señaló que fue informada del bloqueo antes de adquirir su pasaje y que, aun así, decidió viajar por motivos familiares.

En ambos sentidos de la vía —de sur a norte y de norte a sur— se acumuló una extensa fila de buses detenidos, lo que generó malestar entre los viajeros, quienes no contaban con información clara sobre la duración de la protesta.

Los mineros artesanales que protagonizan el bloqueo señalaron que permanecerán en el lugar hasta que el tema del Reinfo sea debatido en el Congreso.

Protesta minera sin tregua y con escasa presencia policial

Los mineros artesanales que protagonizan el bloqueo señalaron que permanecerán en el lugar hasta que el tema del Reinfo sea debatido en el Congreso. A diferencia de movilizaciones previas, en esta jornada no se anunció ninguna tregua para permitir el paso temporal de vehículos.

El cierre fue total desde las primeras horas del día, con la quema de llantas como método para impedir la circulación. Esta medida dejó sin margen de maniobra a transportistas y pasajeros que ya se encontraban en ruta.

Hinchas brasileños se quedan varados en Perú por bloqueo en la Panamericana Sur. (Captura: Latina Noticias)

En la zona solo se registró la presencia de una unidad de la Policía de Carreteras, correspondiente al patrullaje regular. Hasta ese momento no se desplegó un contingente adicional, pese a que los mineros habían advertido previamente sobre la posibilidad de nuevas paralizaciones si el tema del Reinfo volvía a la agenda parlamentaria.

En bloqueos anteriores se habían aplicado treguas de una o dos horas para permitir el tránsito, bajo supervisión policial. En esta ocasión, sin embargo, los manifestantes no confirmaron ninguna medida similar.

