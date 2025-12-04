Bloqueos de mineros en la Panamericana Sur impidieron pase de ambulancia

A esta situación se suma el bloqueo en Chala, donde otro grupo de mineros, incluidos manifestantes provenientes de Ayacucho, mantiene cerrada la vía. Muchos de ellos permanecen en la carretera instalados con carpas y colchones, lo que confirma que la medida podría prolongarse

El bloqueo de la Panamericana Sur realizado por mineros informales que exigen una nueva prórroga del Reinfo ya empieza a generar consecuencias graves. Una ambulancia que atendía una emergencia no pudo avanzar debido al desorden que se produjo en la vía durante una breve tregua otorgada por los manifestantes.

El incidente ocurrió cuando los mineros permitieron el paso por dos horas para aliviar la congestión acumulada. Según TV Perú, la ambulancia partió de Caravelí, en Arequipa, y debía llegar a Camaná. Sin embargo, al habilitarse temporalmente la carretera, los vehículos varados avanzaron sin coordinación ni respeto por el carril destinado a unidades de emergencia.

En lugar de circular de forma ordenada, los conductores ocuparon ambos carriles en el sentido norte–sur, bloqueando por completo el paso de la ambulancia, que quedó atrapada entre autos y buses. La desorganización convirtió la tregua en un obstáculo adicional, impidiendo el desplazamiento de un vehículo que debía tener prioridad absoluta.

Ambulancia no pudo avanzar por el caos vial generado en tregua del bloqueo minero

Aunque la PNP intervino para intentar liberar el camino, el retraso fue considerable. Tras coordinaciones adicionales, la ambulancia logró llegar a su destino, pero el hecho expuso nuevamente cómo el bloqueo pone en riesgo la atención de pacientes que requieren asistencia urgente.

Situación de otros pacientes

Pese a que la ambulancia finalmente consiguió avanzar gracias a la intervención de la policía, la situación en la Panamericana Sur sigue complicando el acceso a servicios médicos. En Arequipa, donde se derivan los casos más complejos provenientes de Caravelí y Ocoña, pacientes y familiares han debido caminar por horas para atravesar los puntos tomados por los manifestantes.

Muchos se ven obligados a realizar caminatas de dos o tres horas para sortear el bloqueo y llegar al otro extremo de la vía, donde puedan conseguir transporte. Este desplazamiento forzado es la única alternativa ante la incertidumbre de cuándo se restablecerá el tránsito.

La persistencia de los bloqueos en Ocoña y Chala ha afectado directamente la venta de pasajes interprovinciales. Las empresas de transporte operan en un escenario de incertidumbre

Pasajeros sin alimentos y camiones inmovilizados

El impacto no se limita al ámbito sanitario. Los pasajeros que viajan en buses interprovinciales también enfrentan condiciones críticas. Largas hileras de vehículos permanecen detenidas sin acceso a comida ni servicios básicos, y la distancia entre el punto de cierre y el pueblo de Ocoña dificulta conseguir cualquier tipo de abastecimiento.

Entre los vehículos varados se encuentran camiones de carga pesada que trasladan productos esenciales hacia Arequipa y Lima. La suspensión del tránsito afecta el abastecimiento regular de mercados y comercios, generando pérdidas y mayor presión sobre los transportistas, que continúan sin una estimación clara de cuándo podrán retomar sus rutas.

A esta situación se suma el bloqueo en Chala, donde otro grupo de mineros, incluidos manifestantes provenientes de Ayacucho, mantiene cerrada la vía. Muchos de ellos permanecen en la carretera instalados con carpas y colchones, lo que confirma que la medida podría prolongarse.

Mineros informales mantienen bloqueada la Panamericana Sur en Ocoña, Arequipa. Foto: Noticias Arequipa

¿Se ampliará el Reinfo?

El pleno del Congreso recién debatirá una nueva prórroga. Hasta el momento, tanto el Ejecutivo como el presidente encargado, Fernando Rospigliosi, han mostrado una posición favorable a que el Reinfo se amplíe al menos por un año.

Rospigliosi respalda la propuesta del Ejecutivo para reducir la ampliación del Reinfo a un año

Sin embargo, aún permanece en suspenso la reincorporación de los 50 mil mineros cuyos Reinfo fueron suspendidos. Rospigliosi adelantó que, si el Ejecutivo observa la norma, una nueva ampliación recién podría evaluarse en la próxima legislatura.

Mineros liberaron la Panamericana Sur

Según el último reporte, los mineros que se encontraban bloqueando el pase en la zona de Arequipa se retiraron, tras la nueva ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026.