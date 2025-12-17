Magaly critica a Álvaro Paz de la Barra por usar a Sofía Franco en su campaña: “Lo único que los une es la angurria por el poder”

El político Álvaro Paz de la Barra y la figura televisiva Sofía Franco se unen para una campaña política, él con el número 1 y ella con el 2. Video: Magaly TV La Firme

La reciente inclusión de Sofía Franco como candidata a diputada junto a Álvaro Paz de la Barra en la lista de Renovación Popular ha generado una fuerte controversia en el ámbito político y mediático. La conductora de espectáculos, Magaly Medina, criticó abiertamente la decisión y acusó a ambos de utilizar su relación personal con fines electorales.

“Lo único que los une es la angurria por el poder político”, afirmó Medina en su programa, aludiendo a la candidatura conjunta y a la exposición de su vida privada como estrategia de campaña.

Durante una entrevista en el pódcast digital de Milagros Leiva, ‘Siempre a las 8′ de El Comercio, Paz de la Barra defendió la postulación de Franco y negó cualquier aprovechamiento político de su figura. “No es un uso político de Sofía Franco”, aseguró el exalcalde, explicando que la decisión de que Franco ocupe el número dos en la lista fue consensuada con las bases del partido. “Sofía es parte del partido”, insistió, rechazando la percepción de que la reconciliación pública entre ambos responda a intereses electorales.

El trasfondo de esta controversia se remonta a los episodios de conflicto mediático y legal que protagonizaron Paz de la Barra y Franco en 2022. En ese entonces, ambos acudieron a la comisaría tras una denuncia de agresión, situación que recibió amplia cobertura en programas de espectáculos. En la entrevista con Leiva, Paz de la Barra abordó el tema de la imagen pública que se formó a raíz de ese incidente.

“Tengo este mote, tengo esta etiqueta en algunas personas. Dicen que soy el pegalón. Y eso, la verdad, que me da una pena tremenda”, expresó, atribuyendo esa percepción a una “distorsión malintencionada, tendenciosa, de un programa de espectáculos”. El político reiteró que nunca ejerció violencia física contra Franco y subrayó que ambos han superado el episodio. “Hemos sanado y creo en el perdón”, sostuvo.

Magaly Medina refutó de inmediato la versión de Paz de la Barra. “Él me acusa a mí de alterar la realidad. La realidad está en un video, un video donde nosotros no alteramos nada, porque cubrimos la noticia tal como se dio”, afirmó en su programa, recordando que existen imágenes que documentan el incidente y que su cobertura se limitó a informar los hechos.

“Ese comportamiento de él con la madre de su hijo fue tan cuestionable y polémico que tenemos la realidad para mostrársela en cualquier lado, en cualquier juzgado”, agregó, defendiendo la integridad de su trabajo periodístico.

La entrevista de Leiva también abordó las declaraciones que Paz de la Barra realizó en el pasado contra Franco, a quien calificó de “drogadicta” y “ludópata”. El político reconoció el error y asumió responsabilidad por sus palabras. “Ahí sí hago un mea culpa”, admitió, describiendo ese episodio como “un hecho abominable, feo”.

Paz de la Barra explicó que sus expresiones respondieron a un momento de alta tensión y que no reflejan su situación actual. “No era yo en ese momento”, confesó, evitando profundizar en detalles sobre las agresiones y reiterando su deseo de no seguir catalogando a su exesposa.

En su análisis, Medina fue más allá de los hechos puntuales y cuestionó la moralidad y las motivaciones de quienes buscan ingresar a la política valiéndose de su vida personal.

“Esta es la catadura moral y el verdadero rostro de quienes ahora quieren ser candidatos presidenciales, quienes quieren ahora entrar a la política por la puerta grande, cuando no han cuidado su imagen y su vida personal”, opinó, señalando la falta de trayectoria política de Franco y la utilización de la reconciliación como argumento de campaña.

“Él es el dueño del partido, él va con el número uno, Sofía va con el número dos, los dos van agarrados de la mano a hacer su campaña, a convencernos de que ellos son puro amor, de que son una pareja sana, que son una pareja confiable, una pareja que tiene los valores morales bien claros... De eso nos quieren convencer”, ironizó Medina, insistiendo en que la política peruana está llena de figuras que recurren a la exposición mediática ante la falta de alternativas.