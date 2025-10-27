Álvaro Paz de la Barra anuncia demanda por US$30 millones contra Magaly Medina por “daños a su familia y difamación

El exalcalde limeño sorprendió al revelar que pedirá treinta millones de dólares tras la difusión de imágenes y comentarios que, según él, afectaron a su familia y que planea donar a causas sociales (YouTube)

Álvaro Paz de la Barra, exalcalde de La Molina y esposo de Sofía Franco, anunció que se encuentra a semanas de presentar una demanda judicial contra la periodista Magaly Medina.

En una reciente entrevista en el podcast ‘Recutecu’, sostuvo que pedirá una indemnización de 30 millones de dólares por presuntos daños ocasionados a su entorno familiar a raíz de los reportajes emitidos en televisión.

El también abogado explicó que la acción legal no busca beneficio personal, sino que el dinero sea destinado al INABIF. Además, responsabilizó solidariamente a la cadena ATV y a sus ejecutivos por la difusión del contenido que considera agraviante.

Un anuncio inesperado en medio de una entrevista

Paz de la Barra aseguró que la periodista le guarda resentimiento desde 2010, cuando su familia estuvo involucrada en un proceso que afectó a la comunicadora. (YouTube)

Durante su participación en el podcast ‘Recutecu’, Álvaro Paz de la Barra sorprendió con un anuncio que rápidamente generó impacto en la escena mediática. El exalcalde de La Molina relató, con visible incomodidad, los motivos que lo habrían llevado a tomar acciones legales contra la periodista Magaly Medina, con quien mantiene un enfrentamiento público desde hace varios años.

“Voy a demandar tanto a ella como a ATV por daños y perjuicios a mi familia, por treinta millones de dólares”, expresó con firmeza. Según detalló, el proceso estaría por iniciarse en un plazo aproximado de un mes. El abogado indicó que la demanda no tiene fines personales y que, de obtener una reparación económica, la totalidad del monto sería donada al INABIF, institución dedicada al cuidado de niños en situación vulnerable.

La declaración fue recibida con asombro por los conductores del programa, quienes le consultaron si ya había interpuesto denuncias previas. Paz de la Barra explicó que hasta el momento no lo había hecho formalmente, pero que esta vez el procedimiento se encontraba en su fase final de preparación legal.

Un conflicto que se remonta a más de una década

El abogado afirmó que las emisiones de la conductora vulneraron su imagen y mostraron escenas fuera de contexto, afectando a su entorno más cercano. (Magaly La Firme TV)

Durante la conversación, el exburgomaestre aseguró que la periodista mantiene una “animadversión personal” hacia él desde hace más de diez años. Según su versión, el origen del conflicto se remonta a un proceso judicial de 2008 o 2010, cuando su estudio jurídico participó en la defensa de una magistrada vinculada al caso que llevó a prisión a Magaly Medina.

“Porque la metimos presa, y eso yo me recuerdo”, dijo con énfasis. Agregó que su padre, quien también formó parte del equipo legal, fue “contundente” en la defensa de la jueza María Teresa Cabrera durante el trámite de un habeas corpus, lo que, según él, habría generado el resentimiento posterior.

“Desde ahí nos tiene una ojeriza. No era algo público en ese momento, pero cuando empecé mi relación con Sofía Franco, el hostigamiento comenzó. Yo lo dejé pasar porque mi esposa y mis hijos me pedían que no respondiera”, relató.

Paz de la Barra afirmó que la situación se agravó cuando el programa de la periodista difundió imágenes suyas en eventos sociales, editadas de manera que —según él— alteraban el contexto real. “Me sacaron bailando, editando ciertas cosas y diciendo que las chicas eran de la ‘vida alegre’, pero eran esposas de mis amigos, gente de mi promoción del colegio”, aclaró entre risas contenidas.

La reacción frente a la exposición mediática

Cansado de los ataques, Paz de la Barra decidió responder en redes sociales con un video viral en el que defendió su honor y el de su familia. (Instagram)

El también abogado indicó que, tras la emisión de aquellas imágenes, decidió responder de manera pública. “Tuve que mandarle un video fuerte en redes sociales que se hizo bien viral”, contó durante la entrevista. Según explicó, la publicación fue su forma de defenderse frente a lo que calificó como una manipulación mediática.

Añadió que posteriormente tomó contacto con la fiscalía de prevención jurídica para dejar constancia de su disconformidad con el tratamiento de su imagen. Sin embargo, reconoció que no interpuso una denuncia penal en ese momento, pues priorizó la tranquilidad de su familia. “Mi esposa me decía: ‘Ya déjala’. Pero hubo un momento en que tuve que ponerle un alto”, mencionó.

El exalcalde insistió en que su reputación y la de su entorno fueron afectadas por la reiteración de comentarios en televisión. “No solo fue contra mí, sino contra mi familia. Por eso la demanda es por daños a ellos, no por un tema económico personal”, puntualizó.

Asimismo, señaló que los responsables de ATV no pueden desligarse de lo ocurrido. “Hago responsables solidarios al dueño que está en México y a todos los ejecutivos del canal”, declaró, aludiendo a una posible responsabilidad compartida por la difusión del contenido.

La sombra del pasado y las motivaciones personales

Según reveló, la denuncia incluirá a los directivos de ATV y al propietario de la cadena, a quienes considera responsables solidarios del perjuicio causado. (Instagram)

Paz de la Barra, visiblemente más calmado en el tramo final de la entrevista, insistió en que la demanda no busca venganza. “No es para mí, es para el INABIF”, subrayó. Con esa frase quiso recalcar que su objetivo es dar una señal de respeto hacia las familias que, según dijo, han sufrido el mismo tipo de exposición injusta.

A lo largo de la conversación, reconoció que el conflicto con Magaly Medina se reavivó cuando su relación con la conductora Sofía Franco se hizo pública. “Cuando comencé con Sofía, todo cambió. Empezó a atacarme más fuerte, sin conocerme realmente”, comentó.

El exfuncionario relató que intentó manejar la situación de forma privada durante varios años, pero que los episodios más recientes, donde se mencionaba a su entorno íntimo, lo impulsaron a tomar una decisión definitiva. “Hubo un límite que no podía seguir tolerando”, expresó.