Gripe H2N3: esto anunció el Minsa sobre las reuniones sociales en Navidad y fiestas de fin de año

Las instituciones de salud han intensificado el monitoreo tras detectar dos contagios en niños, aunque los pacientes ya fueron dados de alta y no se han impuesto nuevas limitaciones para reuniones públicas

El Ministerio de Salud de Perú descarta restricciones para fiestas de Navidad y Año Nuevo pese a la alerta por gripe H2N3. (EFE/Luis Angel Gonzales Taipe)

Las reuniones familiares y eventos masivos en Navidad y Año Nuevo seguirán su curso habitual en Perú, según informó recientemente el Ministerio de Salud (Minsa).

Ante la consulta de algunos usuarios en las redes sociales: no existe prohibición sobre celebraciones familiares ni restricciones para conciertos, discotecas o encuentros entre amigos, pese a la reciente alerta epidemiológica por la gripe H2N3.

De acuerdo con un reporte de Latina, las autoridades han recalcado que el hallazgo de los primeros casos no justifica la cancelación de actividades tradicionales de fin de año.

El Instituto Nacional de Salud detecta dos casos de influenza AH3N2 variante K en menores, ambos ya dados de alta.

El sistema de vigilancia epidemiológica del Instituto Nacional de Salud (INS) detectó dos casos de influenza AH3N2, variante K, en menores de uno y ocho años.

Ambos niños recibieron atención en el hospital Hipólito Unanue y en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, y ya se encuentran dados de alta. “Se han dado de alta, ya están en su casa, no ha pasado a mayor riesgo”, señaló un portavoz del Minsa.

La aparición de estos dos casos levantó una rápida alerta epidemiológica a nivel nacional. El Minsa informó que esta variante de influenza no corresponde al virus COVID ni tiene la letalidad del SARS-CoV-2, como destacaron voceros del sector, y la vigilancia continuará de manera focalizada.

Alerta epidemiológica en Perú: detectan influenza H3N2, intensifican medidas para evitar nuevos contagios| Foto: Canva

Medidas de prevención

Además, el Minsa descartó la obligatoriedad del uso de mascarillas en la vía pública y la suspensión de reuniones masivas por fiestas. Solo se recomienda el uso de mascarilla en establecimientos de salud o para quienes tengan síntomas respiratorios.

Así lo explicó una portavoz: “Estamos recomendando el uso de mascarillas, principalmente en las personas que tienen un cuadro respiratorio”. El fortalecimiento del uso de mascarillas se concentrará en centros médicos, añadió la fuente sanitaria.

El llamado es dirigido principalmente hacia la protección de los grupos vulnerables y la vigilancia de los síntomas en niños. “Tienen un niño pequeño que no quiere comer, que está con dificultad respiratoria, que está con fiebre, inmediatamente hay que llevarlo al centro de salud”, recalcó el especialista. Vacunarse contra la influenza es la principal defensa; la campaña continúa hasta enero.

La vacuna existente puede prevenir hasta un 70% de los casos de la variante actual, aunque la disponibilidad de dosis varía entre centros de salud. El informe señaló que muchos ciudadanos, sobre todo adultos mayores y familias, acuden en busca de la vacuna, aunque enfrentan stock limitado en algunos establecimientos.

El doctor Juan Villena advierte que la vacunación y las medidas de prevención siguen siendo esenciales para proteger a la población frente a la influenza H3N2. Foto: Composición Infobae Perú

Conducta social

En sectores como el centro de Lima, la venta de mascarillas experimenta un aumento. Los adultos mayores son quienes más buscan protegerse ante la confirmación de los primeros casos de la influenza AH3N2, de acuerdo con el reporte de Latina.

Los precios de las mascarillas oscilan entre seis y veinte soles por caja, y las más demandadas son las de tres pliegues y las del tipo KN95.

A pesar de la alerta, el recorrido de Latina advierte que en mercados como el de San José de Jesús María y en terminales terrestres de Lima, muchas personas circulan sin protección ni protocolos sanitarios. Los clientes y viajeros manifestaron que desearían una mayor presencia de información o recomendaciones, pero reconocen la ausencia de nuevas restricciones oficiales.

El Ministerio de Salud enfatizó que el riesgo de pandemia es bajo en el territorio peruano. El llamado principal consiste en mantener la prevención: lavarse las manos, usar mascarilla cuando existan síntomas y ventilar los ambientes en caso de reuniones. La posibilidad de brote de nuevos casos no ha conducido a restricciones mayores ni a la cancelación de eventos navideños y de Año Nuevo.

