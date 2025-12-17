¿Cómo identificar taxis seguros y evitar riesgos en Navidad y Año Nuevo? Esto dice la ATU

A menos de una semana para la llegada de la Navidad y las celebraciones de Año Nuevo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) exhorta a la ciudadanía a priorizar la seguridad en sus desplazamientos y elegir taxis formales para evitar riesgos durante estas fechas de intenso movimiento y alta criminalidad. La entidad, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hace especial énfasis en la necesidad de prevenir incidentes que suelen intensificarse con la demanda elevada en las fiestas de fin de año.

De acuerdo con la ATU, el uso de taxis formales no solo garantiza traslados más seguros en un contexto marcado por el aumento de actos delictivos, sino que contribuye a reducir las posibilidades de ser víctima de asaltos, secuestros al paso y otros delitos vinculados al transporte informal. La autoridad insiste en que las fiestas representan un periodo propicio para la acción de bandas organizadas que suelen aprovechar la saturación del tránsito y la distracción de los ciudadanos.

El incremento del número de viajes nocturnos, las reuniones sociales y las compras masivas en centros comerciales generan condiciones ideales para que la delincuencia actúe, por lo que la ATU recomienda extremar precauciones y utilizar servicios de transporte regulados, especialmente en horarios de mayor circulación y zonas de alta densidad comercial.

Recomendaciones de ATU

Como parte de su campaña anual “Movilízate seguro en Navidad”, la ATU refuerza el mensaje preventivo para que los ciudadanos elijan solo taxis autorizados. Según explicó Pavel Flores, vocero de la entidad, a Agencia Andina, existen características clave para identificar un vehículo habilitado: debe portar el casquete de taxi independiente en la parte superior, láminas retrorreflectivas a ambos lados y en el parachoques trasero, y las placas claramente rotuladas en la parte posterior y laterales.

En el interior del taxi, es obligatorio que se exhiba la cartilla informativa con los datos personales del conductor —nombre, número de documento y foto— así como la modalidad del servicio, la placa, el color y la marca del vehículo. El vehículo debe contar con elementos esenciales de seguridad, como botiquín, extintor, una llanta de repuesto y un cono o triángulo. Adicionalmente, los taxis independientes deben ser de color amarillo como exige la norma.

Para comprobar la formalidad del servicio, la ATU ofrece plataformas en línea que permiten a los usuarios verificar si una unidad está habilitada ingresando la placa del vehículo. El sistema informa los datos de la unidad, la vigencia de la tarjeta de circulación y la identidad del titular. También se puede verificar si el conductor está autorizado ingresando su documento de identidad. Otro aspecto obligatorio para los taxis formalizados es el cumplimiento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el Certificado de Inspección Técnica Vehicular y la licencia de conducir correspondiente.

Corredores complementarios, Metropolitano y Metro de Lima

Además del servicio taxi, la ciudadanía dispone de alternativas seguras como el Metropolitano, los corredores complementarios, AeroDirecto y el transporte convencional autorizado por la ATU. El uso de estas modalidades no solo contribuye a minimizar los riesgos asociados al transporte informal, sino que permite un traslado más previsible en rutas congestionadas por la temporada.

El sistema formal incluye una red de 88.000 vehículos acreditados, de los cuales, más de 36.000 pertenecen a la modalidad de taxi independiente y existen 210 paraderos exclusivos para taxis formales distribuidos en Lima y Callao. La autoridad recomienda programar con anticipación los viajes, acceder a paraderos oficiales y evitar tomar unidades fuera de lugares habilitados.

En el caso de los corredores complementarios y el Metropolitano, se recomienda a los usuarios utilizar las tarjetas inteligentes para el pago y aprovechar los servicios de atención al cliente desplegados especialmente durante estas fechas. El Metro de Lima y Callao mejora sus frecuencias y refuerza su personal en estaciones, priorizando la seguridad y el flujo ordenado de pasajeros ante el mayor tráfico de la temporada.