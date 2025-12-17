Boulevard gastronómico revitaliza el corazón de Lima: tradición, arte y sabores en el pasaje Nicolás de Rivera

Boulevard gastronómico en el pasaje Nicolás de Rivera

El pasaje Nicolás de Rivera renace como un espacio dedicado a la identidad limeña. Tras el primer aniversario de la dulcería La Tapada, el Grupo Kong amplía su propuesta con la apertura del restaurante marino Puerto Santa Rosa y El Conquistador Bar, generando una experiencia que fusiona tradición, arte y sabor en pleno centro de la ciudad.

El Centro Histórico de Lima consolida su transformación en el principal destino para el encuentro ciudadano y familiar. El grupo empresarial, responsable de locales como Casa Tambo y Villa Chicken, busca la conservación patrimonial mediante la inauguración de un ambicioso proyecto de revalorización en el pasaje Nicolás de Rivera “El Viejo”. Esta iniciativa, que tiene como fundamento rescatar tradiciones a través de la gastronomía, el arte y la cultura, acerca al público una oferta de alta calidad en un entorno seguro, accesible y lleno de historia.

La misión por recuperar el alma de la ciudad se basa en un antecedente exitoso: La Tapada, que este mes cumple su primer año y se ha consolidado como punto de encuentro para quienes buscan reencontrarse con los sabores de antaño. Motivado por la buena recepción de las familias limeñas y turistas, el grupo optó por expandir este legado cultural. Así, el nuevo boulevard se potencia con la apertura de Puerto Santa Rosa, un restaurante especializado en cocina marina de excelencia, y El Conquistador Bar, un espacio dedicado a la coctelería clásica y de autor, cuyos ambientes evocan una atmósfera de época y sofisticación.

Expertos en gastronomía peruana debaten la necesidad de adaptarse a nuevas corrientes internacionales para mantener su competitividad en el escenario culinario mundial. (Andina)

Un espacio inclusivo que celebra la identidad limeña

Este boulevard gastronómico ha sido concebido como un refugio de identidad y unión para la ciudad. El espacio ha sido cuidadosamente diseñado para incluir a todos: un niño puede disfrutar un postre tradicional mientras los adultos comparten platos de autor, todo en un entorno animado por expresiones artísticas y culturales que buscan reconectar con la identidad limeña. Se ofrece así un lugar donde la historia y la modernidad conviven, permitiendo tanto a limeños como a turistas disfrutar de experiencias memorables en pleno corazón de la capital.

Sandra Campos, gerente del proyecto, detalla: “Buscamos que el pasaje Nicolás de Rivera recupere su actividad. Nuestro plan es unir la Lima de tradición con los formatos de negocio actuales. La dulcería La Tapada ya funciona hace meses. Ahora, la cevichería Puerto Santa Rosa y el bar Conquistador tienen su apertura programada para este 18 de diciembre”.

Nuevos proyectos y vida cultural para el centro histórico

Campos agrega que el desarrollo proyectado contempla también una heladería basada en insumos locales y una trattoria de inspiración italiana: la apertura de estos nuevos espacios dependerá de la adjudicación en la próxima subasta pública, un proceso que permitirá seguir diversificando la oferta culinaria del boulevard. “Queremos que el visitante local y el turista vivan la experiencia de la Lima antigua, algo posible gracias a la variedad gastronómica, la vigilancia y la ejecución de obras que garantizan seguridad y comodidad”, expresa la gerente.

Costa, sierra y selva ofrecen ingredientes singulares que, junto a la herencia de migraciones históricas, convierten a la gastronomía peruana en un crisol de sabores y técnicas de alcance internacional. (Andina)

El equipo identificó el gran potencial del pasaje Nicolás de Rivera, un espacio que hasta hace poco estaba ocupado por locales sin actividad, y tomó la decisión de convertirlo en un punto estratégico tanto para turistas como para residentes limeños. Campos concluye: “El propósito es que este boulevard se convierta en un destino familiar permanente. Buscamos que el público recorra un espacio iluminado, con arte en sus paredes y el mejor servicio de la zona.”

Además, en pleno pasaje Nicolás de Rivera, todos los sábados y domingos desde las 17:30 se realizarán shows artísticos que promueven la vida cultural del centro histórico, sumando un atractivo adicional para quienes buscan disfrutar del patrimonio recuperado y de experiencias auténticas en Lima.