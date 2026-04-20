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Elecciones 2026: Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau entrarían al Congreso como senadores si no logran la presidencia

Los candidatos presidenciales también postularon al Senado con el número 1 de sus partidos políticos. En caso de lograr la presidencia, el líder de Renovación Popular no asumiría lugar en la Cámara de Senadores

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Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau entrarían al Congreso como senadores si no logran la presidencia. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)
Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau entrarían al Congreso como senadores si no logran la presidencia. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

En medio de cuestionamientos contra la ONPE sobre la transparencia durante las Elecciones Generales 2026, la carrera para llegar al Congreso se desarrolla en paralelo y sin descanso. Sin embargo, entre los posibles integrantes de la nueva Cámara de Senadores se encuentran dos candidatos presidenciales que tienen las chances intactas de lograr un escaño.

El primero sería Rafael López Aliaga, que además de buscar la presidencia postuló al Senado Nacional con el número 1 de la lista de Renovación Popular. Según la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 79.626 % de las actas procesadas para esta votación, el también candidato presidencial obtuvo 244,469 votos preferenciales a su favor y lo ubican como el tercer senador más votado, por detrás de representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

López Aliaga, quien en días recientes acusó un presunto intento de fraude electoral en contra del partido que él dirige, tiene altas posibilidades de asumir su cargo como senador solo si no gana las elecciones presidenciales en la segunda vuelta programada para el próximo 7 de junio.

Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau también postularon a la Cámara de Senadores además de a la presidencia. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)
Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau también postularon a la Cámara de Senadores además de a la presidencia. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Entre los candidatos al Senado Nacional más votados también se encuentra Alfonso López Chau, líder del partido Ahora Nación que también postuló a la presidencia y terminó en séptimo lugar ya sin opciones de siquiera alcanzar la segunda vuelta.

Sin embargo, López Chau sí logró 195,585 votos preferenciales que lo ubican como el cuarto candidato al Senado más votado a nivel nacional, solo superado por Miguel Torres (Fuerza Popular) y José Castillo Terrones (Juntos por el Perú), el hermano del expresidente Pedro Castillo

Tanto López Aliaga como López Chau podrían verse las caras en las sesiones del Senado a partir de julio del 2026, aunque ninguno de ellos podrá liderar una bancada numerosa. Según la tendencia actual, Renovación Popular solo podría contar con 8 senadores, mientras que Ahora Nación solo lograría 4 representantes en la Cámara Alta del Congreso.

Fuerza Popular será la facción política con más integrantes tanto en la Cámara de senadores como en la Cámara de diputados. (Foto: Aklla Perú)
Fuerza Popular será la facción política con más integrantes tanto en la Cámara de senadores como en la Cámara de diputados. (Foto: Aklla Perú)

El partido que sí contaría con una gran cantidad de senadores sería Fuerza Popular, que según el estado actual del conteo de votos, tendría un aproximado de 22 senadores, conformando así la primera fuerza del Senado, con más de un tercio de sus integrantes vinculados al fujimorismo. Por su parte, la segunda fuerza sería integrada por 14 senadores de Juntos por el Perú.

Otros partidos, como Obras (5) y Buen Gobierno (7) se repartiran la candidad restante de los escaños hasta lograr los 60 congresistas que estarán próximamente en la Cámara de Senadores.

Funciones de las cámaras de senadores

El Senado actúa como cámara revisora, encargado de aprobar, modificar o rechazar los proyectos de ley remitidos por la Cámara de Diputados. Además, tiene la facultad de elegir y ratificar altas autoridades del Estado, como el defensor del Pueblo, el contralor general, el superintendente de Banca y los miembros del Tribunal Constitucional y del Banco Central de Reserva.

El Senado puede modificar cualquier iniciativa enviada por los diputados sin rendir cuentas a la cámara baja. Sus integrantes son elegidos a nivel nacional y regional, garantizando representación tanto del país en su conjunto como de cada región.

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