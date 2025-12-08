Perú

Rodrigo González reveló que Beto Ortiz volverá a Willax en 2026: “hará lo que mejor sabe hacer”

Según el popular ‘Peluchín’ esta incorporación llega en un momento electoral clave y marcará un retorno importante al estilo de su trayectoria

El periodista vuelve a la pantalla chica tras una pausa, listo para enfrentar nuevos retos y aportar su estilo crítico en un año electoral que promete sacudir la televisión peruana (Willax TV)

La incertidumbre sobre el futuro de Beto Ortiz terminó esta semana cuando Rodrigo González anunció en su programa que el periodista volverá a integrar el equipo de Willax Televisión a partir de 2026.

Esa decisión coincide con una renovación en la programación tras la llegada de Gisela Valcárcel a Panamericana Televisión. Ortiz fue invitado para retomar su faceta de periodista, dejando atrás rumores sobre su continuidad tras su salida del canal el 2024.

La confirmación generó expectativa en el medio televisivo, pues su retorno fue calificado por González como un acierto en tiempos en que se necesita voz crítica. El anuncio sugiere que Ortiz volverá a trabajar en un formato adaptado a la coyuntura actual.

Un anuncio que reaviva la expectativa mediática

La confirmación del regreso de Ortiz abrió un nuevo capítulo en la televisión local, donde su presencia vuelve a tomar protagonismo en una etapa marcada por movimientos internos en varios canales. (Willax TV)

Durante la emisión reciente de “Amor y Fuego”, Rodrigo González comunicó que Willax acordó el retorno de Beto Ortiz para el próximo año. “Qué bueno que Beto dé un paso al costado en ciertos espacios y regrese a hacer lo que mejor sabe: periodismo para todos los peruanos en una época en la que más lo necesitamos”, declaró González, subrayando que el regreso de Ortiz no responde a nostalgia, sino a una necesidad del medio.

Estas afirmaciones disipan dudas sobre el futuro del periodista luego de su salida anterior, y colocan nuevamente en el foco público su retorno a la televisión local.

La confirmación se produce en medio de una reorganización general de espacios televisivos, a raíz del retorno de figuras históricas a otros canales. Varios programas fueron reordenados y los contenidos deben adaptarse a nuevas demandas del público, lo que convierte a Ortiz en una apuesta fuerte para Willax de cara al 2026. La noticia generó reacciones inmediatas en redes sociales, con seguidores esperando conocer formato, horario y detalles del proyecto que marcará su regreso.

Contexto del alejamiento y su relevancia actual

La distancia que mantuvo Ortiz desde su retiro televisivo permite entender por qué su regreso es leído como un movimiento estratégico en un escenario mediático que exige posturas firmes. (Facebook)

Beto Ortiz dejó Willax a fines del 2024, tras un ciclo que calificó como insostenible. En ese entonces aseguró que su salida fue voluntaria, tras manifestar su hartazgo por los cambios editoriales y la orientación del canal.

Esa vez reconoció que necesitaba un respiro de producción intensiva. A pesar de ello, mantuvo abierta la posibilidad de retomar la televisión, siempre que las condiciones le permitieran ejercer un periodismo autónomo y serio.

Su retorno ahora no solo marca su regreso personal, sino también el intento de Willax por reinstaurar una voz experimentada en un entorno mediático convulsionado. Con ello, el canal busca recuperar audiencia interesada en debates, investigaciones y formatos de confesiones que trascienden la farándula. Ortiz puede representar ese puente entre entretenimiento y periodismo, en un momento en que la credibilidad de los medios vuelve a ser tema central.

Expectativas y desafíos de esta nueva etapa

Las expectativas en torno al regreso de Ortiz apuntan a un formato renovado que responda a la coyuntura electoral, mientras el canal ajusta su programación para un año de alta competencia. (El Valor de la Verdad)

El regreso de Beto Ortiz plantea varios interrogantes respecto al formato que adoptará. Si bien su programa más recordado fue El Valor de la Verdad, el contexto actual obliga a pensar en una versión adaptada a los tiempos. Según declaraciones anteriores de Ortiz, él mismo se mostró dispuesto a evolucionar, enfatizando la relevancia de mantener un periodismo crítico, responsable y acorde a la coyuntura.

Rodrigo González enfatizó que la incorporación de Ortiz pretende reforzar la oferta informativa del canal hacia 2026. “Estamos recuperando un gran periodista que puede ayudar a elevar el nivel del debate en un año electoral”, mencionó. El anuncio genera expectativa sobre qué clase de invitados tendrá, qué tipo de temáticas abordará y si el nuevo proyecto será integrado con programas ya existentes o si nacerá como una propuesta independiente.

La decisión también debe enfrentar críticas internas y externas, pues la figura de Ortiz ha sido objeto de polémicas en el pasado, lo que podría polarizar a la audiencia. No obstante, la señal apuesta por su carisma, experiencia y trayectoria mediática como carta fuerte para captar la atención de un público diverso, que busca contenidos de profundidad y actualidad.

