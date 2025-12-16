Perú no espera un desborde migratorio en la frontera con Chile, luego de la victoria de José Antonio Kast

Migrantes comienzan a salir de Chile ante propuesta de José Antonio Kast. Foto: Latina

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, aseguró que su país no espera un desborde migratorio en la frontera sur, luego de la reciente victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile.

Afirmó que las autoridades peruanas “están haciendo lo necesario para controlar la situación” y pidió tomar el asunto con serenidad, dado que “el nuevo gobierno chileno aún no ha asumido funciones”. Kast iniciará sus labores el 11 de marzo.

El titular de la Cancillería expresó que tiene una expectativa positiva acerca del nuevo gobierno. Destacó que el primer contacto entre los presidentes fue cordial y que existe voluntad de colaborar en temas migratorios y de seguridad regional. Reafirmó que Perú “seguirá trabajando diplomáticamente con sus vecinos” y reiteró la disposición del Ejecutivo a enfrentar los retos migratorios mediante la coordinación y el diálogo.

El canciller también enfatizó que se encuentra vigente un acuerdo bilateral con Chile, a través de una comisión de cooperación, que supervisa los movimientos migratorios y coordina operativos en los puntos fronterizos. Esta comisión binacional “sigue trabajando” y garantiza el orden en el sur del país, enfatizó.

En cuanto a la frontera del norte del Perú, informó que los presidentes de Perú y Ecuador, José Jerí y Daniel Noboa, acordaron fortalecer una política conjunta para asegurar una “migración ordenada, segura y regular”. El gobierno peruano ha iniciado coordinaciones directas para sostener controles y mantener el flujo migratorio regulado.

Salida de migrantes de Chile e ingreso al Perú será de manera regular. Foto: (AP/Agustín Mercado - Andina)

Coordinación diplomática

El ministro precisó que existen acuerdos operativos con Chile y Ecuador que contemplan cooperación técnica y coordinación en el terreno para responder a los desafíos relacionados con la migración. Además, resaltó el trabajo de las autoridades peruanas para mantener la vigilancia a lo largo de los pasos fronterizos.

De acuerdo con el canciller, uno de los principales retos es la porosidad natural de la frontera, lo que motivó la declaración del estado de emergencia en ciertas zonas limítrofes. “La medida permite aumentar la presencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas con el objetivo de disuadir el ingreso irregular y reforzar el control territorial”, sostuvo.

Perú no espera un desborde migratorio con la victoria de José Antonio Kast. Foto/Martín Mejía

Kast envía mensaje a Perú

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, emitió un mensaje sobre la relación bilateral con el Perú poco después de sufragar en la segunda vuelta electoral. El líder del Partido Republicano se refirió a la importancia del vínculo con el país vecino y expresó su disposición a fortalecer la cooperación entre ambas naciones.

Resaltó el papel de la comunidad peruana que reside en Chile, subrayando su aporte en distintos ámbitos de la sociedad y declaró que “esperamos seguir trabajando juntos por el bienestar de nuestros pueblos”. Agregó que la migración debe abordarse bajo una perspectiva de respeto mutuo, legalidad y colaboración, un tema que actualmente forma parte de la agenda compartida por ambos países.

Al ser consultado sobre sus proyecciones en política exterior, el presidente electo manifestó que bajo su gestión buscará mantener un diálogo permanente y fluido con las autoridades peruanas, orientado a resolver diferencias y promover los intereses comunes. En ese sentido, enfatizó la voluntad de su gobierno de profundizar la integración económica y el trabajo coordinado en asuntos de frontera.