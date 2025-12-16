Perú

Perú no espera un desborde migratorio en la frontera con Chile, luego de la victoria de José Antonio Kast

El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Hugo de Zela, afirmó que las autoridades peruanas “están haciendo lo necesario para controlar” la situación de la migración

Guardar
Migrantes comienzan a salir de
Migrantes comienzan a salir de Chile ante propuesta de José Antonio Kast. Foto: Latina

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, aseguró que su país no espera un desborde migratorio en la frontera sur, luego de la reciente victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile.

Afirmó que las autoridades peruanas “están haciendo lo necesario para controlar la situación” y pidió tomar el asunto con serenidad, dado que “el nuevo gobierno chileno aún no ha asumido funciones”. Kast iniciará sus labores el 11 de marzo.

El titular de la Cancillería expresó que tiene una expectativa positiva acerca del nuevo gobierno. Destacó que el primer contacto entre los presidentes fue cordial y que existe voluntad de colaborar en temas migratorios y de seguridad regional. Reafirmó que Perú “seguirá trabajando diplomáticamente con sus vecinos” y reiteró la disposición del Ejecutivo a enfrentar los retos migratorios mediante la coordinación y el diálogo.

El canciller también enfatizó que se encuentra vigente un acuerdo bilateral con Chile, a través de una comisión de cooperación, que supervisa los movimientos migratorios y coordina operativos en los puntos fronterizos. Esta comisión binacional “sigue trabajando” y garantiza el orden en el sur del país, enfatizó.

En cuanto a la frontera del norte del Perú, informó que los presidentes de Perú y Ecuador, José Jerí y Daniel Noboa, acordaron fortalecer una política conjunta para asegurar una “migración ordenada, segura y regular”. El gobierno peruano ha iniciado coordinaciones directas para sostener controles y mantener el flujo migratorio regulado.

Salida de migrantes de Chile
Salida de migrantes de Chile e ingreso al Perú será de manera regular. Foto: (AP/Agustín Mercado - Andina)

Coordinación diplomática

El ministro precisó que existen acuerdos operativos con Chile y Ecuador que contemplan cooperación técnica y coordinación en el terreno para responder a los desafíos relacionados con la migración. Además, resaltó el trabajo de las autoridades peruanas para mantener la vigilancia a lo largo de los pasos fronterizos.

De acuerdo con el canciller, uno de los principales retos es la porosidad natural de la frontera, lo que motivó la declaración del estado de emergencia en ciertas zonas limítrofes. “La medida permite aumentar la presencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas con el objetivo de disuadir el ingreso irregular y reforzar el control territorial”, sostuvo.

Perú no espera un desborde
Perú no espera un desborde migratorio con la victoria de José Antonio Kast. Foto/Martín Mejía

Kast envía mensaje a Perú

El presidente electo de ChileJosé Antonio Kast, emitió un mensaje sobre la relación bilateral con el Perú poco después de sufragar en la segunda vuelta electoral. El líder del Partido Republicano se refirió a la importancia del vínculo con el país vecino y expresó su disposición a fortalecer la cooperación entre ambas naciones.

Resaltó el papel de la comunidad peruana que reside en Chile, subrayando su aporte en distintos ámbitos de la sociedad y declaró que “esperamos seguir trabajando juntos por el bienestar de nuestros pueblos”. Agregó que la migración debe abordarse bajo una perspectiva de respeto mutuo, legalidad y colaboración, un tema que actualmente forma parte de la agenda compartida por ambos países.

Al ser consultado sobre sus proyecciones en política exterior, el presidente electo manifestó que bajo su gestión buscará mantener un diálogo permanente y fluido con las autoridades peruanas, orientado a resolver diferencias y promover los intereses comunes. En ese sentido, enfatizó la voluntad de su gobierno de profundizar la integración económica y el trabajo coordinado en asuntos de frontera.

Temas Relacionados

José Antonio KastHugo de ZelaChileFrontera Perú y Chileperu-politica

Más Noticias

Chiclayo: Inician investigación por instalación de polémico árbol navideño “para esclarecer presuntos delitos”

La instalación del árbol navideño en el corazón de Chiclayo desató una investigación judicial y generó el pedido de suspensión de la alcaldesa Janet Cubas Carranza, mientras la fiscalía y la Contraloría indagan posibles irregularidades administrativas

Chiclayo: Inician investigación por instalación

Sancionan a empresa por vender 30 panetones sin fecha de vencimiento: se vulneró el derecho a la información de los consumidores

El proceso se inició tras una fiscalización realizada a fines de 2023, que derivó en la apertura de un procedimiento sancionador de oficio. Tras evaluar los hechos, los descargos y la normativa vigente, Indecopi concluyó que la empresa infringió el Código de Protección y Defensa del Consumidor

Sancionan a empresa por vender

Laura Spoya revela motivos del registro de “La Manada”: “No iba a dejar que el pelado siniestro se quede con el nombre”

La conductora rompió el silencio sobre las críticas en su entorno tras registrar el nombre del popular programa “La Manada” a su nombre y al del productor

Laura Spoya revela motivos del

Operativo en la Panamericana Sur: revisan buses interprovinciales por riesgo de pirotécnicos ilegales en fiestas

Más de 20 unidades que se dirigían al sur del país fueron intervenidas en el kilómetro 19, donde autoridades inspeccionaron bodegas, cabinas y documentación ante el incremento de viajes por Navidad y Año Nuevo

Operativo en la Panamericana Sur:

Facundo Morando resaltó la actuación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025: “Muchos no ganan ni un set”

El técnico argentino aseguró que el club ‘blanquiazul’ dejó una imagen positiva en São Paulo y estuvo a la altura frente a las potencias mundiales

Facundo Morando resaltó la actuación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ admite apelación de Martín

PJ admite apelación de Martín Vizcarra a sentencia de 14 años de prisión, pero también las de Astaldi y la Procuraduría, ¿qué piden?

Ciro Castillo apeló allanamiento y detención preliminar: abogado asegura que no hay peligro de fuga

Tren Lima–Chosica: Renzo Reggiardo responde a críticas sobre vagones que fueron remolcados en su primer recorrido sin pasajeros

Esto dijo Jaime Villanueva tras archivarse el caso contra Gustavo Gorriti, Rafael Vela y José Domingo Pérez

Víctor Polay seguirá procesado por el caso Las Gardenias: PJ inaplica la ley 32107 que fue validada por el TC

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya revela motivos del

Laura Spoya revela motivos del registro de “La Manada”: “No iba a dejar que el pelado siniestro se quede con el nombre”

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

Navidad 2025 en Lima: agenda navideña con espectáculos, ballet, musicales y más opciones para toda la familia

Silvia Cornejo se luce feliz con Jean Paul Gabuteau tras escandaloso ampay y Magaly la critica: “Me daría muchísima vergüenza”

ULTRA Perú vuelve con su cuarta edición: fecha, lugar, entradas y más del evento de música electrónica

DEPORTES

Facundo Morando resaltó la actuación

Facundo Morando resaltó la actuación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025: “Muchos no ganan ni un set”

Ignacio Buse enciende las alarmas por una lesión que pone en duda su presencia en la clasificación del Australian Open 2026

Pablo Guede marca su hoja de trabajo en presentación con Alianza Lima: “Soy un entrenador que pone las cosas muy claras; no me caso con nadie”

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por la Noche Blanquiazul 2026

Perú vs Bolivia: día y hora del último amistoso en Chincha de este 2025