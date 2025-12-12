Perú y Ecuador se unen en contra del crimen organizado: acuerdan reforzar la cooperación en seguridad

Foto: Agencia Andina.

Perú y Ecuador han dado un nuevo paso en la lucha contra el crimen organizado transnacional, tras una reunión bilateral celebrada en el Palacio de Carondelet, en Quito, durante el XVI Gabinete Binacional, mecanismo clave para el diálogo y el trabajo conjunto.

El titular de Ministerio del Interior de Perú (Mininter), Vicente Tiburcio Orbezo, y su homólogo ecuatoriano, John Reimberg Oviedo, revisaron las estrategias en marcha y acordaron fortalecer la cooperación para enfrentar amenazas comunes en la frontera.

El encuentro sirvió para que ambas autoridades evaluaran propuestas de cooperación operativa y técnica que permitan blindar la frontera ante delitos como la minería ilegal, el tráfico de drogas y el tráfico de armas.

La coordinación entre los cuerpos policiales de ambos países fue señalado como prioridad, junto con el intercambio constante de información para anticipar movimientos delictivos y responder con eficacia.

La zona de Aguas Calientes y las deficiencias en seguridad que representa un peligro latente para el ingreso de criminales y terroristas de Ecuador | Foto composición: Infobae Perú / El Universo.

Fortalecimiento de acuerdos y nuevos compromisos

En la cita, los ministros subrayaron la importancia de mantener y robustecer los mecanismos de cooperación bilateral ya existentes.

Se abordó la necesidad de compartir experiencias y buenas prácticas, especialmente en lo relacionado con el control territorial y las operaciones conjuntas. El objetivo compartido: garantizar condiciones de seguridad en la frontera y dentro de ambos países.

El ministro del Interior de Perú reafirmó la intención de su gobierno de sostener una agenda de cooperación técnica y estratégica. La reunión fue parte de las actividades oficiales del Encuentro Presidencial y del XVI Gabinete Binacional.

“Hay una escalada de violencia”

El presidente José Jerí también estuvo presente en esos encuentros. Él abordó junto a su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa la creciente preocupación por el impacto del crimen organizado transnacional en la frontera común.

Jerí, en su primer viaje oficial fuera de Perú como mandatario interino, coincidió con Novoa en la urgencia de responder a la escalada de violencia que afecta a las comunidades fronterizas.

Jerí alertó sobre la presencia de bandas delictivas como los Choneros y Tiguerones—consideradas de las más peligrosas de Ecuador—que, según reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP), ya operan en territorio peruano.

Destacó que el incremento de actividades ilícitas como la minería ilegal, el tráfico de armas y la migración irregular ha generado un ambiente de inseguridad, afectando tanto a las poblaciones locales como a las nativas que residen a lo largo de los 1.529 kilómetros de frontera compartida.

Durante el encuentro, Jerí subrayó la necesidad de fortalecer los mecanismos de diálogo y aplicar estrategias conjuntas para combatir de manera más eficaz las redes criminales transfronterizas.

Señaló que históricamente la frontera permitió el acercamiento entre ambos países y el desarrollo de vínculos económicos y culturales, pero hoy enfrenta el reto de detener a grupos delictivos que ponen en riesgo a los habitantes.

Por su parte, Daniel Noboa remarcó los avances logrados en la cooperación bilateral, pero reconoció que persisten desafíos y que queda “mucho trabajo por hacer”.

Noboa hizo hincapié en la importancia de una seguridad integral que permita frenar delitos como la minería ilegal, el tráfico de armas, el narcotráfico y la trata de personas, problemas que golpean primero a las comunidades más vulnerables.