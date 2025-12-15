Trabaja en el Parque de las Leyendas: 28 vacantes con sueldos de hasta S/ 7.000 y puestos para secundaria completa

En presencia de un cuidador, un escolar ofrece comida a la jirafa, una de las especies que despierta más la atención de los visitantes del Parque de las Leyendas. (MML)

Si amas a los animales, estos empleos son para ti. El Parque de las Leyendas, el zoológico más emblemático de Lima y referente en conservación de fauna, educación ambiental y recreación familiar, lanzó una nueva convocatoria CAS para diciembre de 2025 con 28 plazas disponibles en distintos perfiles operativos, técnicos y profesionales. La oferta laboral está dirigida tanto a personas con secundaria completa como a egresados y titulados técnicos y universitarios, con remuneraciones que van desde S/ 1.500 hasta S/ 7.000.

La convocatoria fue publicada el 13 de diciembre de 2025 y estará vigente hasta el 22 de diciembre, fecha límite para postular. Todas las plazas son bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y el lugar de labores es Lima. Entre los puestos ofertados figuran cuidadores de animales, guardaparques, especialistas en logística y contrataciones, personal administrativo, cajeros, abogados, ingenieros y médicos veterinarios, entre otros.

¿Qué vacantes ofrece el Parque de las Leyendas en diciembre 2025?

REFILE - CORRECTING YEAR A worker feeds frozen meals to monkeys at the Parque de Las Leyendas zoo in Lima, Peru, February 14, 2018. REUTERS/Guadalupe Pardo

El Parque de las Leyendas “Dr. Felipe Benavides Barreda”, en su sede de San Miguel, funciona como un amplio complejo zoológico y cultural situado en uno de los distritos más tradicionales de Lima.

Bajo la gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima, este espacio se ha consolidado como el principal zoológico del país, no solo por su extensión y número de visitantes, sino también por la diversidad de experiencias que ofrece, que incluyen áreas recreativas, museos temáticos, un jardín botánico y espacios diseñados para el esparcimiento familiar.

La oferta laboral se distribuye en diversos niveles de formación y áreas clave para el funcionamiento del zoológico y sus espacios culturales y naturales:

Puestos para secundaria completa

Cuidador de animales de fauna silvestre, exótica y doméstica Vacantes: 4 Sueldo: S/ 1.800

Guardaparque Vacantes: 8 Sueldo: S/ 1.500

Auxiliar administrativo – control de tickets de ingreso Vacantes: 6 Sueldo: S/ 1.600



Estos cargos están orientados a labores operativas y de atención directa al público y a los animales, piezas fundamentales en el día a día del zoológico.

Puestos técnicos

Supervisor de caja – Tesorería Vacantes: 1 Sueldo: S/ 2.500

Cajero central – Tesorería Vacantes: 1 Sueldo: S/ 3.200



Dirigidos a titulados técnicos, con experiencia en manejo de caja, control de ingresos y procedimientos administrativos.

Una visita al siempre atractivo Parque de Las Leyendas nunca tiene pierde para comenzar el 2023 (Andina)

Puestos para egresados universitarios y bachilleres

Técnico administrativo – Oficina de Logística y Control Patrimonial Sueldo: S/ 2.500

Especialista en contrataciones a través de catálogos electrónicos Sueldo: S/ 5.000

Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (bachiller en Ingeniería Ambiental o SST) Sueldo: S/ 3.000



Puestos para profesionales titulados

Asistente médico veterinario (Medicina Veterinaria y Zootecnia) Sueldo: S/ 4.000

Supervisor de mantenimiento (Ingeniería Civil) Sueldo: S/ 6.000

Abogado Sueldo: S/ 5.000

Especialista logístico III (Administración o Negocios Internacionales) Sueldo: S/ 7.000

Especialista en contrataciones del Estado menores a 8 UIT Sueldo: S/ 7.000



Todos los puestos profesionales requieren título universitario, y en el caso de los abogados, habilitación vigente.

¿Cómo postular a la convocatoria CAS del Parque de las Leyendas?

Cientos de familias se dan cita, sobre todo, los fines semana en el recinto para disfrutar de las diversas especies que alberga el recinto ubicado en el distrito de San Miguel. (Composicción: Infobae Perú)

Las personas interesadas deben revisar cuidadosamente las bases específicas de cada puesto, ya que los requisitos, experiencia mínima y documentación varían según la vacante. El proceso de postulación exige la presentación correcta de anexos, formatos y declaraciones juradas, de acuerdo con lo señalado en cada convocatoria CAS N.º 005.

Puntos clave para postular:

Fecha límite: 22 de diciembre de 2025

Modalidad: Contrato Administrativo de Servicios (CAS)

Entidad: Parque de las Leyendas

Postulación: A través del portal institucional del Parque de las Leyendas (sección convocatorias)

Se recomienda verificar que toda la documentación esté completa antes del envío

El Parque de las Leyendas no solo es un ícono recreativo de Lima, sino también un espacio de valor histórico, cultural y ambiental, por lo que estas plazas representan una oportunidad para integrarse a una institución con impacto directo en la conservación y el servicio público.

Para quienes buscan trabajo en el sector público, con opciones para distintos niveles de formación y sueldos competitivos, esta convocatoria se posiciona como una de las más amplias y atractivas de diciembre 2025.