Qué se celebra el 15 de diciembre en el Perú: una fecha marcada por hitos de diplomacia, desarrollo e identidad nacional

La jornada abarca desde nacimientos de personalidades hasta hitos en infraestructura y acuerdos internacionales, evidenciando la importancia de la fecha en la historia nacional (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 15 de diciembre en el Perú reúne hechos relevantes de distintas épocas. Ese día nacieron figuras como Víctor Andrés Belaúnde, diplomático e intelectual que destacó en la política, la docencia y la representación internacional.

También se recuerda el Acuerdo Adicional de Arbitraje de 1894 entre Perú y Ecuador, que buscó encauzar su conflicto territorial mediante mecanismos diplomáticos. Además, en 1957 se inició la construcción de la Central Hidroeléctrica Huinco y el Túnel Transandino, obras clave para el desarrollo energético.

La fecha incluye la inauguración del Circuito de Playas de la Costa Verde en 1970, el nacimiento de Ethel Pozo en 1980 y la creación del distrito de Alto Trujillo en 2022.

15 de diciembre de 1883 – nacimiento de Víctor Andrés Belaúnde, destacado diplomático y educador peruano

El aporte de Víctor Andrés Belaúnde destaca por su compromiso con la educación, la reflexión política y la diplomacia, campos donde su influencia consolidó referentes duraderos para la vida pública peruana. (GEC)

Víctor Andrés Belaúnde fue un prominente intelectual peruano cuyas múltiples facetas incluyeron la diplomacia, la política, la academia y la escritura.

Nacido en Arequipa en 1883, se formó en derecho, ciencias políticas y letras, y ejerció la enseñanza universitaria en San Marcos. Integró misiones diplomáticas en Europa y ocupó cargos clave, como ministro plenipotenciario en varios países e integrante de delegaciones en foros internacionales.

Representó a su nación en la Asamblea General de Naciones Unidas, incluso como presidente en 1959-1960. Participó en la Constitución de 1933 y lideró instituciones académicas, además de rechazar gobiernos autoritarios. Su trayectoria combina ejercicio estatal, pensamiento y compromiso con la educación y la representación internacional.

15 de diciembre de 1894 – Acuerdo Adicional de Arbitraje entre Perú y Ecuador para encauzar su disputa territorial

El Acuerdo Adicional de Arbitraje de 1894 simbolizó un esfuerzo por encauzar tensiones históricas y abrir un espacio formal de diálogo que orientara la compleja disputa territorial entre Perú y Ecuador. (Archivo Nacional de Chile)

El Acuerdo Adicional de Arbitraje firmado en Lima en 1894 constituyó un esfuerzo decisivo para encaminar por vías diplomáticas la prolongada controversia limítrofe entre Perú y Ecuador.

Su propósito fue crear un mecanismo formal de entendimiento que evitara nuevos enfrentamientos y consolidara la voluntad de diálogo entre ambos países. Aunque no resolvió de inmediato el problema fronterizo, estableció un precedente jurídico y político que influiría en las negociaciones del siglo XX.

Tras décadas de tensiones, episodios bélicos e intentos fallidos de conciliación, este antecedente sería parte del camino que desembocó finalmente en la paz alcanzada con los Acuerdos de Brasilia de 1998.

15 de diciembre de 1957 – Inicio de la construcción de la Central Hidroeléctrica Huinco y del Túnel Transandino

La obra de Huinco y el Túnel Transandino inauguró una etapa decisiva en la modernización energética, conectando cuencas andinas con la costa para consolidar un sistema eléctrico estratégico para Lima. (Andina)

El 12 de diciembre de 1957 marcó el comienzo de una de las obras más trascendentes de la ingeniería peruana: la construcción de la Central Hidroeléctrica Huinco y el inicio de la perforación del Túnel Transandino, ejecutada formalmente el 15 de diciembre de ese año.

Este conducto de aproximadamente 10 kilómetros permitió derivar agua desde las cuencas andinas hacia la costa para alimentar centrales hidroeléctricas y fortalecer el abastecimiento de Lima.

La central fue inaugurada en 1965, consolidándose como pieza clave del sistema energético nacional y como símbolo de la capacidad técnica que impulsó la modernización de la infraestructura del país.

15 de diciembre de 1970 – Inauguración del Circuito de Playas de la Costa Verde en Lima

El Circuito de Playas abrió una ruta estratégica bajo los acantilados, creando conexiones costeras que ampliaron el uso público del litoral y dinamizaron actividades recreativas en la capital. (Rainbowasi)

El Circuito de Playas de la Costa Verde es una vía costera emblemática que recorre el litoral de Lima y Callao, conectando distritos como La Punta, San Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos.

Fue inaugurado el 15 de diciembre de 1970 y se encuentra al pie de altos acantilados frente al Océano Pacífico, facilitando el acceso a balnearios y zonas de esparcimiento.

Su construcción permitió integrar playas urbanas con la ciudad y alberga infraestructuras recreativas, ciclovías y espacios para deportes. Con el tiempo ha sido objeto de mejoras, ampliaciones y proyectos de recuperación para promover el uso público del litoral limeño.

15 de diciembre de 1980 – Nace Ethel Rocío Pozo Valcárcel, destacada presentadora y figura televisiva peruana

Ethel Pozo se ha posicionado como un rostro recurrente en la televisión peruana, con una trayectoria que combina conducción, producción y participación en formatos diversos. (GEC)

Ethel Pozo es una conocida comunicadora peruana nacida el 15 de diciembre de 1980 en Lima. Hija de la presentadora Gisela Valcárcel, se formó en el Newton College y se graduó como comunicadora en la Universidad de Lima, donde también cursó un posgrado en Comunicación Corporativa e Imagen.

Inició su trayectoria profesional en televisión en 2017 como conductora de programas de entretenimiento y culinarios, y con el tiempo se consolidó como figura habitual en espacios de televisión nacional.

Además de su labor en pantalla, ha participado en producciones cinematográficas, series y teatro, y ha liderado proyectos tanto en conducción como en producción televisiva.

15 de diciembre de 2022 – Creación oficial del distrito de Alto Trujillo en la provincia de Trujillo, La Libertad

La nueva jurisdicción de Alto Trujillo reconoce a una población que requería gestión propia para enfrentar carencias estructurales y encaminar proyectos locales con mayor alcance estatal. (Andina)

El distrito de Alto Trujillo es una nueva jurisdicción en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, creado el 15 de diciembre de 2022 mediante la Ley 31644 durante el gobierno de Dina Boluarte.

Esta demarcación territorial, hasta entonces parte del distrito de El Porvenir, surgió tras años de gestiones de sus habitantes.

Actualmente alberga aproximadamente 90 000 residentes, muchos de los cuales carecen de servicios básicos como agua y alcantarillado, y una proporción significativa aún no cuenta con escritura de propiedad. Su establecimiento busca impulsar atención estatal directa y mejorar la infraestructura y calidad de vida local.