José Antonio Kast ganó la presidencia en Chile: ¿Saltará la relación comercial con Perú a un nuevo nivel?

¿Quién le compra más a quién? El encuentro de los Josés. La llegada de un nuevo líder en Chile pone a prueba al gobierno interino de Perú, mientras el intercambio de bienes entre ambos países mantiene un ritmo de crecimiento superior al promedio regional

Perú mantiene un superávit comercial
Perú mantiene un superávit comercial de US$906 millones con Chile, consolidando su posición favorable en el intercambio bilateral.

El triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile ha llamado la atención no solo por su amplio margen de victoria, obteniendo el 57,4% de los votos frente a la izquierdista Jeannette Jara, sino también por el impacto potencial en las relaciones bilaterales en un contexto de cambios políticos en la región.

Mientras Chile inicia un nuevo ciclo bajo el liderazgo de Kast, Perú atraviesa un periodo de transición política con el gobierno interino del congresista José Jerí, quien asumió la presidencia tras la vacancia de Dina Boluarte en octubre de 2025.

El triunfo de José Antonio Kast redefine el comercio entre Chile y Perú

El comercio bilateral es uno de los pilares más estables de la relación entre ambos países. Según el Reporte Mensual de Comercio del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el intercambio total de bienes entre Perú y Chile sumó US$2.978 millones entre enero y octubre de 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 9,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra superó incluso el crecimiento promedio del comercio exterior peruano con el mundo.

Los datos del Mincetur destacan que las exportaciones peruanas hacia Chile alcanzaron los US$1.942 millones, con un incremento anual de 10,9%. Por otro lado, las importaciones peruanas desde Chile sumaron US$1.036 millones, un aumento de 7,8% respecto a 2024, consolidando un balance superavitario para Perú de US$906 millones durante el periodo evaluado.

El nuevo gobierno de José
El nuevo gobierno de José Antonio Kast genera expectativas sobre la continuidad de la apertura y protección a la inversión en Chile.

El comercio bilateral entre Chile y Perú supera el crecimiento global peruano en 2025

El perfil del comercio bilateral está marcado por la concentración en sectores minero, químico, siderúrgico y manufacturero. El principal producto de exportación peruana a Chile es el molibdeno (US$654 millones; 33% del total), seguido por ácido sulfúrico (US$98 millones), productos de acero, jetfuel y manteca de cacao.

Por el lado de las importaciones, Perú compra de Chile sobre todo plásticos (US$81 millones), papel y cartón (US$57 millones), fertilizantes, y productos de acero. A nivel industrial, Chile destaca como el principal destino de exportaciones químicas peruanas —19% del total del rubro—, aunque no figura entre los mayores mercados de bienes pesqueros, textiles ni agropecuarios.

Las exportaciones peruanas a Chile alcanzan un nuevo máximo en 2025

Chile ocupa el séptimo lugar entre los socios comerciales de Perú, representando el 3% de las exportaciones totales peruanas y el 2% de las importaciones, muy por delante de otros países de la región en dinamismo bilateral. La balanza comercial históricamente favorable a Perú se reafirma en 2025 gracias al superávit comercial y la tendencia expansiva de los envíos industriales y mineros.

1. China (33,6%)

2. Estados Unidos (14,2%)

3. Unión Europea (10,5%)

4. Canadá (4,1%)

5. Brasil (3,5%)

6. Japón (3,1%)

7. Chile (2,5%)

8. Argentina (2,1%)

9. Colombia (2,1%)

10. Corea del Sur (2,1%)

El acuerdo comercial bilateral vigente desde 2009 ha potenciado el flujo de bienes, permitiendo un comercio estable y sostenido a lo largo de los años. El reporte oficial señala que, si bien existe concentración en los sectores minero y químico, el crecimiento de 2025 fue superior al promedio de la expansión global peruana (+9,8% frente a +8,4% en importaciones y +10,9% en exportaciones).

Las importaciones peruanas desde Chile
Las importaciones peruanas desde Chile aumentaron un 7,8%, destacando plásticos, papel, cartón y fertilizantes.

La transición política en Perú coincide con un auge en el intercambio con Chile

A futuro, tanto el sector público como privado en Perú observan con atención los lineamientos económicos y comerciales que adoptará el gobierno de José Antonio Kast, dadas las señales de apertura y protección a la inversión manifestadas en su campaña.

Aunque Chile no es el principal socio de Perú, su posición como puente estratégico en el cono sur y motor de comercio recíproco lo mantiene como un aliado clave para los sectores industrial y minero del país.

La consolidación del superávit comercial, el dinamismo de productos industriales y la perspectiva de regulaciones estables definen el actual escenario de las relaciones comerciales, que seguramente permanecerán en el foco en el arranque del nuevo gobierno chileno.

José Antonio Kast Chile José Jerí comercio exterior ministerio de comercio exterior y turismo Mincetur exportaciones importaciones peru-economia

