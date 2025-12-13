Perú

Influenza H3N2 recién llegaría a Sudamérica en invierno de 2026, según experto peruano

La recomendación es fortalecer la vacunación anual para proteger a los grupos más vulnerables ante el posible brote

La vacunación y las medidas de prevención siguen siendo esenciales para proteger a la población frente a la influenza H3N2. Foto: Composición Infobae Perú

El virus de la influenza H3N2, también conocido como “supergripe”, podría alcanzar Sudamérica recién a mediados del próximo año.

La alerta surge tras las confirmaciones recientes de casos y el incremento de contagios en países del hemisferio norte, donde los sistemas de salud han experimentado una saturación inusual durante la temporada invernal.

¿Qué es la influenza H3N2 y cómo se propaga?

La influenza H3N2 es un subtipo del virus influenza A. Su capacidad de mutar y adaptarse facilita la aparición de nuevas variantes en cada estación, lo que complica los esfuerzos de prevención.

Distintos países, entre ellos Estados Unidos y diversas naciones europeas, han registrado brotes en los últimos meses, llegando a reportar un aumento significativo de hospitalizaciones entre diciembre y enero, según datos recopilados por el Ministerio de Salud (Minsa) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El especialista Omar Neyra, entrevistado por Exitosa, explicó que la llegada del virus a Sudamérica podría coincidir con los meses de invierno austral, lo que sitúa el inicio del riesgo en mayo o junio de 2026.

La influenza H3N2 suele afectar principalmente a personas mayores de 65 años, infantes con afecciones inmunológicas y quienes sufren enfermedades crónicas.

“Podría haber muchos contagios, pero las complicaciones graves impactarán en adultos mayores y niños pequeños”, expuso Neyra.

Aunque esta variante de la influenza no se considera “agresiva” en términos de mortalidad, su potencial de contagio mantiene en estado de alerta a los sistemas de salud en todo el continente.

El Minsa mantiene una vigilancia epidemiológica activa, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud, para la identificación temprana de casos importados o locales.

“Podría haber muchos contagios, pero las complicaciones graves impactarán en adultos mayores y niños pequeños”, expuso un especialis. (Freepik)

Brotes, síntomas y prevención

Este tipo de influenza, al igual que otras variantes, provoca síntomas que pueden confundirse fácilmente con un resfrío común: fiebre, tos seca, dolores musculares, escalofríos y, en algunos casos, molestias gastrointestinales.

Las complicaciones aparecen principalmente cuando la infección deriva en neumonía viral u otros cuadros graves, sobre todo en personas vulnerables.

Ante la posible llega de este virus al territorio nacional, el Minsa recomendó mantener la vacunación anual, sobre todo para los grupos expuestos, siguiendo las orientaciones de la OMS.

La actualización de la vacuna es vital, ya que los virus de influenza mutan cada año y, según Neyra, quienes cuenten con la formulación más reciente del 2025 disponen de cierta protección, aunque esto resulta insuficiente para garantizar inmunidad ante una nueva ola.

El experto subrayó la importancia de adelantar la inmunización: “El proceso de vacunación debería empezar en marzo o abril para estar protegidos antes del pico invernal”.

Neyra también señaló que el brote respiratorio actualmente activo en Perú no está relacionado con esta variante de influenza originada en el hemisferio norte y reiteró que “no se trata de un virus nuevo, sino de una mutación que la ha hecho altamente contagiosa”.

El diagnóstico preciso de H3N2 exige el uso de pruebas especializadas, debido a la similitud con otras patologías respiratorias. Las autoridades insistieron en que la prevención y el seguimiento epidemiológico resultan clave para evitar un aumento de hospitalizaciones y muertes asociadas.

