Entre la fiesta y la tragedia: 6 claves para una Navidad y Año Nuevo sin apagones ni incendios en la casa o vecindario

Que el único hombre de rojo que llegue a casa en estas fiestas sea Papá Noel. Diciembre es un mes conocido por siniestros que se originaron por el uso incorrecto de extensiones y luces no certificadas, pero no es lo único

El uso inadecuado de luces
El uso inadecuado de luces decorativas y extensiones eléctricas no certificadas incrementa el riesgo de incendios en Navidad en Perú.

Con la llegada de la Navidad, millones de hogares en todo el país decoran sus ambientes con luces y adornos que componen el clima festivo tradicional. Pero existe un riesgo que no solo pone en peligro la alegría en estas fiestas, sino también la economía del hogar.

La empresa Pluz Energía advierte que este incremento en el uso de elementos eléctricos también eleva los riesgos asociados a cortocircuitos, sobrecalentamientos o incendios, por lo que recomienda extremar la prevención en casa tanto en espacios interiores como exteriores.

La desconexión de luces navideñas es clave

Según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), solo en 2024 se registraron 91 incendios vinculados a la temporada navideña, de los cuales 46 ocurrieron en la madrugada del 25 de diciembre. Muchas de estas emergencias tuvieron como causa principal el mal uso de luces decorativas y extensiones eléctricas no certificadas, evidenciando la necesidad de reforzar conductas de prevención.

“Con solo adoptar algunas medidas preventivas, contribuimos a minimizar riesgos de sobrecargas eléctricas o cortocircuitos que podrían causar incendios. Así, damos uno de los regalos más grandes a nuestras familias, la seguridad”, señalan los especialistas, quienes proponen una lista de acciones concretas:

  • Revisar el estado de las luces navideñas antes de su instalación, descartando aquellas dañadas o con cableado defectuoso. Además, recomiendan optar por luces LED en lugar de incandescentes, ya que consumen menos energía y no generan exceso de calor.
  • Revisar las conexiones eléctricas del hogar y sustituir cualquier toma o cable que presente quemaduras, recalentamientos, descolgues o chispas, preferiblemente de la mano de un especialista certificado. Utilizar siempre productos certificados y aprobados para uso doméstico.
  • Resulta fundamental desconectar todas las luces navideñas antes de salir de casa y al momento de dormir, para impedir situaciones de riesgo durante las horas en que no hay supervisión.
  • Evitar conectar varios enchufes a un solo tomacorriente o sobrecargar las extensiones. El uso excesivo de adaptadores o múltiplos incrementa exponencialmente la posibilidad de cortocircuitos y fallos en la red doméstica.
  • No se debe colocar cables en lugares muy transitados donde puedan provocar tropiezos, ser manipulados por niños o mordidos por mascotas. Los accidentes domésticos derivados de caídas o daños en los cables pueden derivar en incidentes eléctricos graves.
  • Se recomienda instalar una caja de distribución eléctrica o tablero moderno, que permita detectar y desconectar de inmediato algún circuito con fallas antes de que se genere un incendio.

¿Y la iluminación externa?

El mismo cuidado debe aplicarse en áreas externas del hogar. Si se planea iluminar patios, jardines o fachadas, se debe utilizar exclusivamente luces diseñadas para exteriores, que poseen un aislamiento adecuado contra la lluvia, la humedad y el polvo.

Bajo ninguna circunstancia se aconseja colocar decoraciones en postes de luz o redes eléctricas, ya que el contacto puede desencadenar un cortocircuito de alto riesgo.

La seguridad eléctrica resulta clave para que las celebraciones navideñas transcurran en un ambiente de tranquilidad y protección. Prevenir accidentes con medidas simples y responsable uso de las instalaciones es el mejor regalo de Navidad para la familia y la comunidad.

