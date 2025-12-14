Elecciones 2026: JNE retira a Martín Vizcarra, Delia Espinoza, y otros inhabilitados del padrón electoral definitivo

Padrón electoral 2026: JNE excluye a Delia Espinoza y Vizcarra y oficializa registro con 27,3 millones de electores

La autoridad electoral validó el registro final de electores para las elecciones previstas para abril del próximo año, tras un proceso que incluyó el análisis de observaciones y la eliminación de ciudadanos que han perdido sus derechos políticos por mandato del Parlamento. El Reniec remitió la última versión del padrón tras cerrar el proceso de actualización y responder a los informes técnicos y legales correspondientes.

Se trata de una de las depuraciones más relevantes del ciclo electoral, aplicada a exautoridades y funcionarios sancionados, quienes no podrán sufragar ni postularse. La decisión cobra especial resonancia por la presencia de nombres con antecedentes de gestión pública y fallos inhabilitadores. Este filtro busca asegurar legalidad y transparencia en unos comicios que movilizarán a millones de votantes dentro y fuera del territorio nacional.

¿Cuántos ciudadanos integran el padrón electoral definitivo?

El padrón definitivo, refrendado por el Jurado Nacional de Elecciones y elaborado en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, incluye exactamente 27.325.432 electores. De ese total, 26.114.619 corresponden a votantes residentes en el país y 1.210.813 a peruanos domiciliados en el extranjero. Esta nómina, cerrada en octubre de 2025 según dicta la ley electoral, será el único listado habilitado para participar en la jornada electoral del 12 de abril de 2026.

JNE cuestiona al MEF y demanda financiamiento oportuno para organizar elecciones. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

En el proceso de revisión, se depuraron registros de ciudadanos fallecidos y, de manera especial, se excluyeron a personas sancionadas con la pérdida de derechos políticos por decisión legislativa. Todo el procedimiento fue documentado y obtuvo la aprobación de los órganos técnicos encargados de la fiscalización electoral.

¿Qué ciudadanos inhabilitados quedaron fuera de las Elecciones 2026?

El padrón electoral definitivo deja sin efecto la participación de diversos ciudadanos sancionados por autoridad legislativa en los últimos años. Entre los excluidos figuran:

Martín Vizcarra Cornejo (expresidente de la República)

Delia Espinoza Valenzuela (exmagistrada)

Freddy Díaz Monago

Yesenia Ponce Villarreal de Vargas

Víctor Zamora Mejía

César Hinostroza Pariachi

Guido César Aguila Grados

Pilar Mazzetti Soler

Todos ellos han sido sancionados por el Parlamento con la suspensión de sus derechos ciudadanos por períodos de entre cinco y diez años, lo que los excluye del universo electoral de los próximos comicios. El proceso de exclusión se basó en resoluciones legislativas que declararon su inhabilitación, dictando así su retiro del padrón aprobado para las Elecciones Generales 2026.

¿Cómo se realizó la depuración y aprobación del padrón electoral?

El procedimiento implicó un trabajo conjunto entre Reniec y el Jurado Nacional de Elecciones, basado en el cruce de información oficial, resolución de observaciones y análisis de informes sobre ciudadanos con restricciones. Se efectuó, además, un control de consistencia para descartar duplicidades, fallecimientos recientes y casos de sanción.

El padrón preliminar fue remitido para la evaluación respectiva por parte de las instancias fiscalizadoras. Después de aplicar los filtros previstos en la legislación, el listado de electores se redujo en comparación con la primera versión. Las diferencias corresponden, principalmente, a la eliminación de registros de ciudadanos fallecidos y de quienes perdieron su derecho electoral debido a inhabilitación política.

Una vez culminado el proceso y tras recibir el visto bueno de las áreas técnicas, el JNE expidió la resolución que valida el padrón, ordena su publicación y disposición para el uso de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.