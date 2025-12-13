Perú

JNE anula las Elecciones primarias de Acción Popular por “vicios sustanciales” que vulneran el debido proceso

El máximo organismo electoral detectó discrepancias entre los delegados reconocidos por Acción Popular y los consignados oficialmente por la ONPE durante las elecciones internas del 30 de noviembre

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió anular las elecciones primarias del partido Acción Popular, destinadas a elegir a sus candidatos para las Elecciones Generales 2026, debido a "vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso". | Canal N

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias de la organización política Acción Popular, donde se había proclamado ganador a Alfredo Barnechea como representante para las Elecciones Generales 2026, al detectar vicios sustanciales que afectan la democracia interna y el debido proceso. Así lo comunicó el JNE a través de sus redes sociales, detallando que la decisión se adoptó mediante la Resolución N° 0745-2025-JNE.

“El Pleno del JNE resolvió declarar nulas las elecciones primarias efectuadas por la organización política Acción Popular para definir a sus candidatos para las Elecciones Generales 2026, por presentar vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso”, compartió la entidad en su cuenta de X.

La resolución señala que se identificaron inconsistencias entre la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral de Acción Popular y la lista de material electoral elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en los comicios primarios realizados el 30 de noviembre. Estas irregularidades se detectaron en las circunscripciones de Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali.

El JNE aclaró además que, pese a la anulación de las elecciones internas, no es posible retrotraer el proceso ni convocar a nuevos comicios primarios. Según el Pleno, “se estaría quebrando el hito del 7 de diciembre de 2025 (elecciones por delegados) y se pondría en riesgo el hito del 15 de diciembre próximo referido a la proclamación de los resultados de las elecciones primarias”.

La medida deja sin efecto la proclamación de Alfredo Barnechea y deja en suspenso la representación de Acción Popular en los próximos comicios generales, evidenciando la gravedad de los vicios detectados en la transparencia del proceso interno y su impacto en el cronograma electoral nacional.

Noticia en desarrollo

