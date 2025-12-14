Perú

¿Cultura o comida?: Esto es lo que prefieren los turistas extranjeros en el distrito más visitado del Perú

El nuevo perfil del turista extranjero elaborado por la Municipalidad de Miraflores revela que la mayoría de visitantes prioriza las actividades culturales e históricas, seguidas muy de cerca por la gastronomía local, confirmando la imagen del distrito

Los resultados del perfil del turista extranjero evidencian el fuerte atractivo de la cultura, la historia y la comida local en Miraflores, donde sitios como la Huaca Pucllana y el Parque Kennedy encabezan la lista de visitas obligadas. - Municipalidad de Miraflores

La Municipalidad de Miraflores, en colaboración con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), presentó recientemente un estudio para el sector turístico: el perfil del viajero extranjero que visita el distrito más emblemático de Lima. Los resultados no solo dibujan un retrato de quienes llegan, sino que ofrecen directrices para el diseño de nuevas experiencias, en un destino donde la cultura y la gastronomía compiten por el protagonismo.

Miraflores: epicentro cultural para el turista extranjero

Según el estudio, la principal motivación de viaje para quienes llegan de otros países es sumergirse en las actividades culturales e históricas que Miraflores ofrece. El 52% de los visitantes señaló este tipo de actividades como su principal interés, destacando la preferencia por la exploración del patrimonio, la historia y la riqueza artística presentes en la zona.

En el espectro de intereses múltiples, el 39% de los turistas declaró su deseo de realizar compras y el 31% mostró interés por la vida nocturna - Municipalidad de Miraflores

Los viajeros demuestran una alta valoración por experiencias que involucren monumentos, sitios arqueológicos y manifestaciones culturales, consolidando al distrito como una parada esencial para quienes buscan un contacto profundo con la identidad limeña.

La gastronomía: una experiencia infaltable

Aunque las actividades culturales lideran las preferencias, la gastronomía emerge como la segunda motivación clave, elegida por el 29% de los turistas como su principal actividad y alcanzando un 73% cuando se trata de intereses múltiples. La reconocida variedad culinaria local garantiza que, para la mayoría de los visitantes, degustar la comida peruana sea una parte indispensable de su estadía.

Los viajeros internacionales eligen Miraflores para explorar su riqueza histórica y disfrutar de la reconocida gastronomía peruana, en un distrito que refuerza su identidad como destino cultural y culinario. - Municipalidad de Miraflores

Esta preferencia confirma que los restaurantes, cafeterías y bares de Miraflores tienen un rol protagónico en la experiencia turística y contribuyen a la reputación del distrito como destino gastronómico. La combinación de arte en los platos y tradición en la mesa enriquece notablemente la permanencia de los viajeros.

Actividades recreativas, compras y vida nocturna: opciones complementarias

Además del turismo cultural y gastronómico, las actividades recreativas como disfrutar de la costa y los espacios al aire libre representan el 13% de las principales elecciones, mientras que las compras y el entretenimiento alcanzan el 12%. Estas cifras reflejan la diversidad de opciones disponibles, capaces de atraer a distintos perfiles de visitantes.

Un estudio realizado por la Municipalidad de Miraflores y la UPC identifica que los turistas extranjeros privilegian las actividades culturales y la cocina local, mientras las experiencias al aire libre y de compras ocupan lugares secundarios en sus preferencias. - Municipalidad de Miraflores

En el espectro de intereses múltiples, el 39% de los turistas declaró su deseo de realizar compras y el 31% mostró interés por la vida nocturna, aunque actividades como salir de noche o practicar deportes tuvieron menor peso (22% y 18%, respectivamente).

Las atracciones más visitadas: historia, naturaleza y modernidad

La Huaca Pucllana se consolida como la atracción más demandada con el 72% de preferencias, lo que revela el atractivo de los espacios donde la arqueología y la gastronomía convergen. Le siguen el Parque Kennedy (70%), punto neurálgico y eje de conexión con otros atractivos; el Malecón de la Costa Verde (59%), valorado por sus paisajes y actividades al aire libre; y lugares icónicos como las playas de Miraflores (47%), el Parque del Amor (41%), Larcomar (36%), museos (35%) y la Calle de las Artesanías (33%).

Estos datos indican una clara predilección por los sitios de relevancia histórica, cultural y natural, respaldando la fortaleza del distrito como un destino que ofrece experiencias completas y variadas.

Perfil del viajero: motivaciones y retos para el sector local

El informe de la Municipalidad de Miraflores y la UPC no solo sirve para entender el comportamiento actual de los visitantes, sino que también orienta a las empresas del sector turístico, gastronómico y de servicios a ajustar su oferta y estrategias. La evidencia muestra que el perfil turístico de Miraflores es principalmente cultural y recreativo, con una base sólida en la experiencia gastronómica.

