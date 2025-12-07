Jeff Bezos en Lima: el fundador de Amazon disfruta de la comida peruana junto a su esposa

Jeff Bezos en Lima - Crédito: Instagram / centralrest

La cocina peruana sigue conquistando paladares en todo el mundo y, esta vez, ha sumado a uno de los empresarios más influyentes del planeta: Jeff Bezos. El fundador de Amazon fue fotografiado el sábado 6 de diciembre en dos de los restaurantes más emblemáticos del distrito de Barranco, Lima: Central y La Perlita. La visita no fue en solitario, ya que estuvo acompañado por su esposa, Lauren Sánchez Bezos.

Una experiencia gastronómica inolvidable en Barranco

El itinerario culinario de Jeff Bezos en la capital peruana incluyó una parada en Central, establecimiento dirigido por Virgilio Martínez y Pía León, galardonado como el mejor del mundo en 2023. La presencia de la pareja atrajo la atención tanto de los colaboradores como de los clientes. El chef coreano Sang Jung —miembro del equipo de Central y Mater— compartió imágenes en sus redes sociales y destacó la satisfacción del equipo tras atender a los ilustres visitantes: “Qué gran momento hoy. Nuestro equipo fue realmente feliz de cocinar para Jeff Bezos y Lauren”.

Jeff Bezos en Lima - Crédito: Instagram / sang.mater

Horas más tarde, la pareja continuó su ruta gastronómica y llegó a La Perlita, restaurante encabezado por el chef Ricardo Martins. En este espacio, Bezos no dudó en probar platos icónicos de la gastronomía local como la causa limeña y los pisco sours, símbolos de la tradición peruana y que cada año conquistan a más comensales internacionales. Las fotografías del fundador de Amazon disfrutando de la cocina peruana rápidamente circularon en redes sociales, generando comentarios y expectativas sobre su experiencia.

Saborear productos peruanos de alta calidad y sumergirse en la creatividad de cocineros peruanos es una opción obligada para los viajeros que llegan a Lima. La visita de figuras internacionales como Bezos confirma el atractivo global de la gastronomía local.

Jeff Bezos en Lima - Crédito: Instagram / restaurantesperu

¿Quién es Jeff Bezos y su lazo con Latinoamérica?

Jeff Bezos es reconocido mundialmente como el creador de Amazon, empresa que revolucionó el comercio electrónico y las tecnologías de la información. Fundó la compañía en 1994 y bajo su liderazgo la transformó en un gigante global, diversificándola hacia áreas como la computación en la nube, la inteligencia artificial y la exploración espacial a través de Blue Origin.

Aunque no tiene raíces latinoamericanas, Bezos ha mostrado interés en la región no solo como destino turístico sino también como mercado estratégico para sus negocios. Sudamérica se ha convertido en un motor clave de crecimiento para Amazon y otras firmas impulsadas por la innovación tecnológica.

Central y La Perlita: epicentros culinarios de Lima

Central es mucho más que un restaurante. Dirigido por Virgilio Martínez y Pía León, se ha consolidado como una de las mesas referentes a nivel mundial. En 2023, fue elegido el mejor restaurante del mundo, distinción que reconoce su apuesta por ingredientes autóctonos, técnicas innovadoras y una propuesta que explora los ecosistemas peruanos a través de cada plato. Central es sinónimo de vanguardia y excelencia.

Por su parte, La Perlita es el proyecto más reciente del chef Ricardo Martins. En un ambiente relajado y bohemio, se sirve comida peruana con un enfoque contemporáneo y fresco. El restaurante es frecuentado tanto por limeños como por extranjeros y se ha convertido en uno de los puntos predilectos de Barranco para disfrutar de la variedad y riqueza de sabores tradicionales reinterpretados.

La presencia de Bezos y Sánchez en estos lugares confirma que la gastronomía limeña sigue siendo un imán para personalidades de relevancia internacional, quienes eligen descubrir, en cada visita, la diversidad de la cocina nacional.