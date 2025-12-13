Nicola Porcella se asocia a Mariana Ramírez de Villar para lanzar canal digital de Pro TV, según Pati Lorena. Tikok

El mundo del espectáculo peruano vivió una sacudida el último viernes 12 de diciembre al revelarse una noticia que podría marcar una nueva era para el entretenimiento digital nacional.

En la fiesta de fin de año de Pro TV, productora a cargo de Mariana Ramírez de Villar, la presencia destacada de Nicola Porcella fue el preludio del anuncio que, según la exproductora Pati Lorena, cambiará el juego: ambos estarían a punto de lanzar un nuevo canal digital pensado para la era del streaming.

Nicola Porcella pasa de chico reality a socio empresarial

La presencia de Porcella en la reunión de Pro TV, rodeado de antiguos compañeros de ‘Esto es Guerra’ y personalidades de la industria como Peter Fajardo y el propio CEO Fernando Muñiz, encendió las alarmas y generó rumores de un posible regreso a la TV tradicional.

Sin embargo, la verdadera noticia era otra: Nicola llega como socio y no como contratado, involucrándose directamente en el desarrollo del nuevo canal digital de la productora.

Pati Lorena, voz experimentada del sector, lo contó así:“Nicola va a ser el socio de Mariana Ramírez del Villar, de Pro TV, en un canal digital que ya van a lanzar ahorita. No contratadito, no como algunos, sino socio. Eso responde a por qué Nicola estaba en la fiesta de Pro TV”, reveló la exproductora.

El modelo de sociedad marca distancia con antiguos formatos y apunta a un rol activo en la toma de decisiones y la creación de contenido.

Nuevas competencias: María Pía Copello y +QTV

El movimiento se da en un entorno marcado por la transición de figuras televisivas al mundo digital. María Pía Copello, otra exconductora de ‘EEG’, acaba de presentar ‘+QTV’, su propio canal de streaming con respaldo corporativo.

La competencia directa se materializa no solo en la producción de programas, sino en la apuesta por figuras de impacto y estrategias de interacción con la audiencia.

La estrategia de Pro TV es clara: sumar el arrastre y carisma de Nicola Porcella a la capacidad creativa de Mariana Ramírez de Villar. Se avecina, según los conocedores, una “verdadera competencia” en el entorno del streaming peruano, sector que hasta hace poco parecía reservado para las grandes tecnológicas y los medianos influencers.

Detalles de la asociación y visión a futuro: ¿Por qué Nicola Porcella?

La elección de Nicola Porcella como socio responde al deseo de combinar popularidad, experiencia en realities y capacidad para conectar con las audiencias digitales más jóvenes.

A diferencia de anteriores apariciones en televisión, esta vez Porcella asume un rol empresarial y estratégico:“Socio. No así contratadito, no como el Paolo. No, mi amor. Socio de Mariana Ramírez del Villar, de Pro TV. Imagínate. Nicola, llámame, pues, dame mi programa”, ironizó Pati Lorena.

La próxima plataforma digital de Pro TV aspira a ofrecer contenido variado, desde realities, concursos, entrevistas y transmisiones en vivo hasta colaboraciones con creadores y talentos de la industria. El propósito es generar una experiencia 360, enfocada en la interactividad y el entretenimiento en tiempo real.

La nueva era competitiva en medios digitales

La noticia tomó fuerza tras los comentarios y filtraciones en la fiesta de Pro TV, en donde además del lanzamiento del canal se celebró el cierre de un año determinante para la productora. Porcella, que meses atrás había descartado de forma categórica su regreso a la televisión, parece así apostar de lleno por el universo digital.

Personalidades y excompañeros de ‘Esto es Guerra’ no han dudado en expresar curiosidad y expectativa por lo que esta nueva alianza pueda ofrecer en 2026, presagiando cambios de fondo en la producción, concepción y difusión de contenidos de entretenimiento.