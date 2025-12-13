Perú

Murió Abraham Quintanilla, padre de Selena: así reaccionaron los fans peruanos ante su partida

El patriarca de la dinastía musical y artífice del éxito de Selena, murió a los 86 años. Fans en Perú despiden con emotivos mensajes al hombre detrás de la “Reina del Tex-Mex”.

Guardar
Murió Abraham Quintanilla, padre de
Murió Abraham Quintanilla, padre de Selena: así reaccionaron los fans peruanos ante su legado. X

La música latina perdió a una de sus figuras más emblemáticas con el fallecimiento de Abraham Quintanilla Jr., patriarca de la dinastía Quintanilla y mentor decisivo de Selena, la “Reina del Tex-Mex”.

El 13 de diciembre, a los 86 años, la noticia fue confirmada por su hijo A.B. Quintanilla a través de redes sociales, dejando conmocionados a seguidores y colegas en todo el mundo.

El cantante lamentó la muerte
El cantante lamentó la muerte de su padre (Instagram)

¿Quién era Abraham Quintanilla?

Nacido en Corpus Christi, Texas, Abraham Quintanilla fue hijo y nieto de inmigrantes mexicanos de Coahuila, herederos de una cultura que supo mantener viva a través de la música. Desde joven mostró una vocación artística, fundando el grupo vocal The Dinos cuando aún estaba en la secundaria, en una época compleja marcada por la discriminación y el racismo.

En el reciente documental de Netflix sobre su hija Selena, Quintanilla recordó cómo debió enfrentar prejuicios y puertas cerradas por su origen. “Pensaban que éramos italianos”, comentó sobre los dueños de bares que les negaban la entrada a su banda, pese a cantar en inglés como cualquier grupo de la época.

Durante los años 60, Abraham dejó la música tras enlistarse en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y posteriormente estableció una familia junto a Marcella Samora. Juntos tuvieron tres hijos: A.B., Suzette y Selena, quien desde pequeña mostró talento para la música.

El padre de la cantante
El padre de la cantante dijo esperar volver a verla (Archivo)

De manager y mentor a custodio del legado de Selena

Tras un fallido emprendimiento gastronómico, el sueño musical de Abraham encontró un nuevo impulso: reorganizó Los Dinos con sus propios hijos como protagonistas. Fue un manager exigente y mentor inspirador, formando a Selena y sus hermanos en la disciplina, el repertorio y la interpretación, ingredientes que los llevaron al estrellato internacional.

La muerte trágica de Selena en 1995 supuso un antes y un después. Abraham dedicó lo que restaba de su vida a preservar la memoria de su hija, gestionando el Museo Selena en Corpus Christi, supervisando la exitosa película biográfica y manteniendo vigente el nombre de la cantante a través de Q-Productions y múltiples homenajes.

En entrevistas recientes, fue consultado por la posibilidad de la libertad condicional de Yolanda Saldívar, autora material del asesinato de Selena. Quintanilla respondió con dolor y firmeza: “Nada va a regresar a mi hija”, y reconoció que la herida familiar nunca cicatrizó. “Saldívar está más segura dentro que fuera”, manifestó sin rencor, pero sí con la tristeza de una pérdida irremediable.

Muere Abraham Quintanilla, el padre
Muere Abraham Quintanilla, el padre que impulsó la leyenda de Selena y redefinió la música Tex-Mex. (X)

Reacción de los fans peruanos

El fallecimiento de Abraham Quintanilla no pasó desapercibido para el público peruano, que históricamente ha mostrado un cariño especial por el legado de Selena y su familia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración, respeto y un sentimiento compartido de consuelo ante la noticia.

Entre los comentarios más emotivos, se leía: “Descansa en paz Abraham Quintanilla, mi bella Selena ya no estará solita, ahora estará junto a su papá”, “Ya están juntos”, “ya está con su amada hija”, “Se imaginan cómo habrá sido ese reencuentro en el cielo”.

Murió Abraham Quintanilla, padre de
Murió Abraham Quintanilla, padre de Selena: así reaccionaron los fans peruanos
Murió Abraham Quintanilla, padre de
Murió Abraham Quintanilla, padre de Selena: así reaccionaron los fans peruanos. X

Y por otro lado: “Espero 30 años para poder verla de nuevo”, “¡No! qué triste, ya está con su hija”, “Después de 30 años se reencuentra con su hija, descansa en paz”, “Murió aún con la pena sobre la muerte de su hija... ahora ya están juntos”.

Muchos usuarios también recordaron el reciente documental en el que Abraham apareció hablando con entereza de la historia de Selena. “¡Qué! Pero si hace poco salió hablando en el documental de su hija Selena”, expresó un seguidor conmovido por la cercanía del adiós.

Murió Abraham Quintanilla, padre de
Murió Abraham Quintanilla, padre de Selena: así reaccionaron los fans peruanos. X

El legado de la familia Quintanilla

Abraham Quintanilla deja una huella imborrable en la música latina y en la memoria colectiva de millones de seguidores. No solo fue el padre y mánager de Selena, sino el guardián de una trayectoria familiar que superó barreras culturales y raciales, representando el sueño de generaciones de migrantes capaces de conquistar el mundo a través del arte.

Su vida estuvo llena de sacrificios, decisiones difíciles y victorias silenciosas, pero también de momentos de celebración y orgullo por haber criado a una de las artistas más queridas de la música hispana.

La despedida de Abraham Quintanilla ha unido a fanáticos peruanos y latinoamericanos en un solo mensaje de emoción, gratitud y esperanza. Para muchos, el verdadero consuelo es imaginarlo reencontrándose con Selena tras casi tres décadas de ausencia: una imagen que, en palabras de sus seguidores, “cura el corazón”.

Temas Relacionados

Abraham QuintanillaSelenaperu-entretenimiento

Más Noticias

Acción Popular fuera de las elecciones 2026 tras fallo del JNE: cronología del escándalo que selló su salida de la contienda

La decisión dejó sin efecto la proclamación de Alfredo Barnechea y apartó a Acción Popular de la competencia presidencial, así como de las listas al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino

Acción Popular fuera de las

Proyectan que la campaña navideña 2025 genere S/ 16 mil millones en ventas

El resultado previsto se enmarca en un escenario de mayor dinamismo del consumo privado hacia el cierre del año, etapa clave para la actividad comercial en el país. Según Produce, este desempeño estaría sustentado en una mayor liquidez disponible en los hogares

Proyectan que la campaña navideña

Final del Mundial de Clubes de vóley 2025: día, hora y canal TV del Imoco Conegliano vs Savino Del Bene

Los dos equipos italianos definirán al nuevo campeón del máximo certamen de la FIVB. Habrá un duelo histórico entre Antropova y Gabi en Sao Paulo, Brasil

Final del Mundial de Clubes

Golazo de Neidy Romero para certificar el bicampeonato de Alianza Lima a costa de Universitario en final vuelta por Liga Femenina 2025

La ‘Panita’ amplió la diferencia a los 82′ minutos en el campo de VIDU. Con su anotación, las ‘blanquiazules’ sellaron el bicampeonato de la Liga Femenina FPF

Golazo de Neidy Romero para

Alianza Lima bicampeona de la Liga Femenina: goles y resumen del empate con Universitario que le dio el título del torneo nacional

Las ‘blanquiazules’ y las ‘leonas’ empataron 2-2 en un polémico partido en VIDU. Las íntimas se consagraron gracias al triunfo de ida en Matute

Alianza Lima bicampeona de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Acción Popular queda fuera de

Acción Popular queda fuera de las Elecciones 2026 tras anularse sus primarias: claves de la decisión del JNE

JNE anula las Elecciones primarias de Acción Popular por “vicios sustanciales”y lo deja fuera de las Elecciones 2026

Licencias sin control en el Congreso: parlamentarios solicitaron más de dos mil permisos para ausentarse durante el 2025

Estados Unidos designará a Perú como aliado principal ante la OTAN, anunció el canciller Hugo de Zela

Dirigente de Acción Popular pide a Julio Chávez que “dé por terminado y zanjado” su derrota en las Elecciones Primarias

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella se asocia a

Nicola Porcella se asocia a Mariana Ramírez de Villar para lanzar canal digital de Pro TV, según Pati Lorena

Jefferson Farfán celebró el cumpleaños de su última hija, pero sin Darinka Ramírez: “Eres mi alegría más grande”

Karla Tarazona y Christian Domínguez tuvieron accidente automovilístico

Ricardo Morán y Carlos Alcántara juntos en nuevo programa: Así fue la presentación en la preventa de Latina TV

Paco Bazán aclara que nunca fue amigo de Magaly Medina: “Soy respetuoso, pero yo no me involucro”

DEPORTES

Final del Mundial de Clubes

Final del Mundial de Clubes de vóley 2025: día, hora y canal TV del Imoco Conegliano vs Savino Del Bene

Golazo de Neidy Romero para certificar el bicampeonato de Alianza Lima a costa de Universitario en final vuelta por Liga Femenina 2025

Alianza Lima bicampeona de la Liga Femenina: goles y resumen del empate con Universitario que le dio el título del torneo nacional

Resultados de las semifinales del Mundial de Clubes de vóley 2025: así quedaron los partidos

Polémico gol de Alianza Lima en la final de Liga Femenina 2025: arquera de Universitario se lesionó, pero Yomira Tacilla siguió y anotó