Muere Abraham Quintanilla, el padre que impulsó la leyenda de Selena y redefinió la música Tex-Mex. (X)

El legado de Abraham Quintanilla Jr., patriarca de la dinastía musical Quintanilla y responsable directo del ascenso de Selena como “La reina del Tex-Mex”, llegó a su fin este sábado 13 de diciembre, a la edad de 86 años.

La noticia fue confirmada por su hijo A.B. Quintanilla a través de redes sociales, cerrando una vida marcada por su pasión musical, el impulso familiar y la resiliencia que sostuvo a Selena y Los Dinos en la escena global.

Hasta el momento, no se han revelado las causas específicas de la muerte de Abraham Quintanilla.

¿Quién era Abraham Quintanilla?

El cantante lamentó la muerte de su padre (Instagram)

Nacido en Corpus Christi, Texas, y criado en la cultura chicana, Abraham Quintanilla nunca negó el peso de sus raíces mexicanas. Sus abuelos emigraron de Coahuila a Estados Unidos, sentando las bases para una familia orgullosamente mexicoamericana.

Desde joven, Abraham mostró inclinación por la música, un talento que cultivó al formar el grupo vocal The Dinos junto a compañeros de secundaria. El camino, sin embargo, estuvo plagado de obstáculos.

Según narró en el reciente documental de Netflix, el racismo y la discriminación marcaron la primera etapa de su carrera. “Pensaban que éramos italianos”, contó, sobre las anécdotas en las que les negaban el acceso a bares por su origen étnico, pese a cantar en inglés como cualquier otro grupo de la época.

El salto al éxito

Por qué el papá de Selena Quintanilla asegura que Yolanda Saldívar se va a morir si sale de la cárcel. Crédito: OXYGEN / Abraham Quintanilla, Facebook.

En la década de los 60, Abraham dejó la música para ingresar a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y formalizar su relación con Marcella Samora —con quien tendría a sus tres hijos: A.B., Suzette y Selena.

Tras dejar el ejército, abrió el restaurante PapaGayo’s, donde su hija menor, Selena, daría sus primeros pasos como cantante.

La inestabilidad económica, producto de una recesión y el cierre del negocio, llevó a Abraham a reorientar su carrera: retomó el nombre Los Dinos, pero ahora con sus hijos al frente.

Se convirtió no sólo en manager, sino en mentor, productor y formador de talentos, forjando a diario el repertorio y la disciplina que después los llevaría a la cima de la música latina.

La figura detrás de Selena

ARCHIVO - La cantante tejana Selena Quintanilla actúa en el Astrodome durante el Houston Livestock Show and Rodeo el 26 de febrero de 1995. (John Everett/Houston Chronicle via AP)

La carrera de Selena no sería la misma sin el apoyo incansable de su padre. Tras el asesinato de la cantante en 1995, Abraham Quintanilla se ocupó de preservar y ampliar su legado.

Administró el museo de Selena en Corpus Christi, supervisó la película biográfica protagonizada por Jennifer López y mantuvo vigente la memoria de la “Reina del Tex-Mex” a través de Q-Productions y homenajes en giras, medios y plataformas de streaming.

Su opinión sobre Yolanda Saldívar

Está por cumplirse 30 años del asesinato de Selena (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

En entrevistas recientes, Abraham Quintanilla fue consultado sobre Yolanda Saldívar, autora material de la muerte de Selena, y su posible salida de prisión.

Su respuesta fue directa: “En cuanto a mí y mi familia no nos importa si la sueltan ahorita, que la dejen ir, nada va a regresar a mi hija, nada va a hacer que vuelva otra vez”.

Reconoce que Saldívar está “más segura dentro” que fuera y no descarta un final trágico en caso de que la ex asistente sea liberada.