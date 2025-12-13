Lote 192 seguirá sin socio: Perúpetro resuelve en contra de empresa que buscaba el 79% de participación

Lote 192 sigue sin operar, y se acaba de caer el socio más cercano. - Crédito Andina

El lote con las reservas más grandes del país seguirá sin operar. El Directorio de PERUPETRO S.A. declaró infundada la solicitud presentada por UPLAND OIL AND GAS, LLC para revisar la decisión que le denegó la clasificación como “Sujeto Económico” para asumir el 79 por ciento de participaciónen el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en Lote 192, uno de los activos hidrocarburíferos más importantes del país.

Con este pronunciamiento, adoptado mediante Acuerdo de Directorio N.° 085-2025 el 11 de diciembre de 2025, PERUPETRO S.A. confirma la denegatoria previamente comunicada el 30 de octubre de 2025 por la Gerencia General.

Así, el Lote 192 seguirá sin tener socio, detenido y sin operar. Esta decisión se debe a que la empresa no habría acreditado capacidad económica necesaria para asumir lo que suponen estas grandes reservas del país.

Lote 192 de Loreto. Con reservas determinantes y un historial de alta producción, este yacimiento se posiciona como un activo clave para el desarrollo energético del Perú.Créditos: Petroperú

Upland Oil and Gas es rechazada

“El Directorio ratificó que UPLAND OIL AND GAS, LLC no acreditó la capacidad económica y financiera requeridapara asumir el 79 por ciento de participación en el Contrato del Lote 192″, informó Perúpetro.

Como se sabe, el proyecto exige inversiones por US$147,51 millones, que es el monto indispensable para asegurar una operación responsable, sostenible y alineada a los estándares técnicos que demanda este Lote estratégico.

“Es fundamental para el aprovechamiento sostenible de los recursos de hidrocarburos del país, garantizar que toda empresa interesada cumpla con las exigencias económicas y financieras establecidas en el Reglamento de Calificación de Interesados para la Realización de Actividades de Exploración y Explotación o Explotación de Hidrocarburos (D.S. N° 029-2021-EM) y en los Lineamientos para la Calificación de Interesados aprobados por PERUPETRO S.A.“, apuntaron.

Lote 192 de Loreto. La reactivación del yacimiento de la selva marca un hito en los esfuerzos de Petroperú por revitalizar la industria petrolera del país. Créditos: Petroperú

Decisión fue tomada con transparencia

Asimismo, “la decisión del Directorio confirma que el proceso de calificación se ha llevado a cabo con rigurosidad técnica, imparcialidad y estricto apego a la normativa”, aclararon desde Perupetro.

“El objetivo central es asegurar que solo empresas con solvencia real y comprobada puedan comprometerse con proyectos que tienen impacto directo en la seguridad energética, el desarrollo territorial y la generación de recursos para el país”, agregaron.

Por eso, también PERUPETRO S.A. reafirma su compromiso de velar por los intereses del Perú, garantizando que la exploración y explotación de hidrocarburos se realice con operadores responsables y con la fortaleza financiera necesaria para cumplir sus obligaciones.

Lote 192 de Loreto. Con este proyecto, Petroperú no solo busca fortalecer su posición en el sector energético, sino también contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades amazónicas, reafirmando su compromiso con el progreso del Perú. Créditos: Petroperú

Nuevo gerente de Perúpetro

Como se recuerda, el pasado viernes 12 de diciembre la petrolera Perúpetro S.A. tomó una nueva acción en su plan de fortalecimiento de la entidad. Se ha designó a Jorge Aguilar Lizárraga, como nuevo Gerente General de la compañía.

¿Cuál es el perfil del nuevo gerente general? Perúpetro informó que Aguilar Lizárraga es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Trujillo, posee un MBA de la USMP y una especialización en Gerencia Ejecutiva en la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN) y tiene gran experiencia liderando operanciones de activos en petróleo, gas y electricidad.

Junto a esto, también se nombraron a nuevos funcionarios en las diversas gerencias corporativas esenciales de la entidad, las cuales tienen a su cargo la promoción, negociación, suscripción y supervisión de los Contratos de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el país.